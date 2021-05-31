Еще одна марка в копилку ярких проектов, знаменующих конец «бежевой» эпохи.
Создательница «Яllo» Ольга 20 лет работала психологом со взрослыми и детьми и, по ее словам, старалась сделать их картину мира яркой. Кажется, эта способность нашла свое продолжение в марке, где яркими выглядят даже привычные нам спорткостюмы, не говоря о платьях в цветок и разноцветном трикотаже. Правда, после психологической практики Ольга еще успела поработать в эйчар-агентстве: собственно, там она и нашла своих первых сотрудников.
«Понимание, что я хочу заниматься одеждой, пришло спонтанно. Хотя если оглянуться назад, то мое решение кажется вполне логичным: я всегда шила одежду на заказ по собственному дизайну, и в какой‑то момент друзья стали часто спрашивать, откуда у меня та или иная вещь. По доброте душевной я делилась со всеми контактом своей швеи и, более того, помогала друзьям с дизайном и даже ходила на примерки. Потом осознала, что могу сделать из этого проект».
«Яllo» за 10 секунд
«Яllo» — это женское имя, Оля наоборот. В это название заложен внутренний драйв создательницы, «моторчик», как она сама его называет. И вообще энергия женщин: даже на первых бирках марки, созданных на заказ у художницы, были нарисованы акварелью активные увлеченные девушки — на велосипеде, в библиотеке. Одновременно с этим название отражает и портрет целевой аудитории: Ольга называет своих покупательниц фантазерками, бунтарками, неординарными личностями, которым при этом не чужда романтика.
Бренд появился 7 лет назад и развивался не спеша: на первых порах дизайнер не хотела торопиться и работала с парой швей в маленькой мастерской. А вот интенсивный старт случился 4 года назад, когда Ольга поняла, что покупатели марку любят и поддерживают: тогда «Яllo» переехал из 40-метрового помещения в 200-метровое, расширил штат и ассортимент, увеличил партии.
Сейчас на производстве работает 6 человек — швеи и конструктор, — а также ассистентка основательницы, которая помогает с сайтом, отправками и другими текущими делами. С фабриками «Яllo» не сотрудничает: дизайнеру важно, чтобы вещи проходили через ее «глаза, руки и энергетику». По словам Ольги, клиентки чувствуют ручной труд. Ткани закупают в Италии, Германии и Франции. Одного поставщика нет, Ольга постоянно находится в поиске новых тканей, выбирая материалы с характером: структурный хлопок и деним, лен со сложным переплетением нитей или даже орнаментом. Кстати, сейчас бренд думает над созданием собственного рисунка.
Концепция марки была определена сразу — это отсылка к концу 70-х и 80-м годам прошлого века, на которые пришлось детство дизайнера. Ольга проводила много времени со старшей сестрой и ее друзьями, которые были яркими ребятами, сумевшими одеваться самобытно даже в эпоху дефицита: они как раз носили вязаные вещи и джинсы клеш. Источники вдохновения не ограничиваются только одеждой той эпохи: Ольге также нравится спорт, музыка, кино, мебель того времени. И даже типографика: один из ее любимых референсов — разноцветный брендинг Олимпиады-80, проходившей в СССР.
Ключевые вещи в каталоге «Яllo» — платья в цветок, вязаные изделия, деним и костюмы — от пижамных и спортивных до брючных. Но выделяется среди них жилет под названием «Коврик»: вязаная модель из пряжи разного цвета, оттенков и качества, с крылышками-петельками по пройме и как будто вытянутыми нитками. Эту модель команда придумала во время локдауна и на 100% попала в настроение аудитории. По такой же технологии создали еще и яркую панаму: обе вещи почти всегда с пометкой sold out, так что тому, кто хочет заполучить «коврик» в свой гардероб, нужно внимательно следить за новыми дропами.
Клиентки марки — женщины от 20 до 65 лет, среди которых много обладательниц творческих профессий — например, актрис и дизайнеров. Тем самым «бежевым» маркам они предпочитают яркие самобытные вещи в стиле «Яllo». Ольга понимает, что выгоднее делать востребованную одежду, но не хочет идти в сторону массовости, тем более что некоторые покупательницы даже интересуются, каким тиражом вышла модель, потому что им важно быть уникальными.
Приобрести вещи «Яllo» можно в шоуруме марки в Нижполиграфе — старинном здании нижегородского издательства (кстати, там же находится апсайкл-марка Sœurs, о которой мы рассказывали). А также на сайте yallo-brand.com или в инстаграме. В будущем бренд планирует открыть пространства в Москве и Петерубрге и, возможно, размещаться на мультибрендовых онлайн-площадках. Диапазон цен «Яllo» — от 3000 р. за вязаный берет до 20 000 р. за плащ из экокожи, выполненный в технике петчворк.