Создательница «Яllo» Ольга 20 лет работала психологом со взрослыми и детьми и, по ее словам, старалась сделать их картину мира яркой. Кажется, эта способность нашла свое продолжение в марке, где яркими выглядят даже привычные нам спорткостюмы, не говоря о платьях в цветок и разноцветном трикотаже. Правда, после психологической практики Ольга еще успела поработать в эйчар-агентстве: собственно, там она и нашла своих первых сотрудников.

«Понимание, что я хочу заниматься одеждой, пришло спонтанно. Хотя если оглянуться назад, то мое решение кажется вполне логичным: я всегда шила одежду на заказ по собственному дизайну, и в какой‑то момент друзья стали часто спрашивать, откуда у меня та или иная вещь. По доброте душевной я делилась со всеми контактом своей швеи и, более того, помогала друзьям с дизайном и даже ходила на примерки. Потом осознала, что могу сделать из этого проект».