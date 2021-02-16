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В момент запуска Ира брала ткани из запасов своей бабушки и прабабушки. Было понятно, что ресурс однажды исчерпает себя, так что дизайнер познакомилась с поставщиками винтажных тканей и коллекционеров старинных вышивок, стала исследовать развалы и секонды. Если в последних попадаются действительно винтажные, а не просто б/у вещи, то они тоже идут в дело — срезается фурнитура, используется ткань. У Sœurs можно найти, к примеру, вещи из советских покрывал или одежду с подкладом из старинной саржи. Кстати, дизайнера не смущают пятна на материалах : Ира относится к ним как к неотъемлемой части истории ткани.