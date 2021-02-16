Оказывается, в Нижнем Новгороде есть свой Bode — только по подъемным ценам.
Создательница бренда Sœurs Ира спокойно относится к тренду на апсайкл, даже когда за него берется масс-маркет: по ее словам, главное, чтобы люди стали сознательнее и грамотнее в вопросе потребления. При этом сама дизайнер делает искренний вклад в устойчивое развитие, создавая одежду из детских одеял, скатертей, покрывал и других винтажных находок прошлого века.
Sœurs за 10 секунд
Sœurs переводится с французского как «сестры». Такое название марка получила благодаря девушкам, которые над ней работают, — у команды близкие и доверительные отношения. Кстати, раньше бренд так и назывался «Сестры», а продавались под этим названием платья из винтажных тканей. Но потом Ира пересмотрела свои мудборды и осознала, что практически все силуэты, которые она сохранила в качестве вдохновения, мужские. После этого сменились и концепция марки, и ее название.
В момент запуска Ира брала ткани из запасов своей бабушки и прабабушки. Было понятно, что ресурс однажды исчерпает себя, так что дизайнер познакомилась с поставщиками винтажных тканей и коллекционеров старинных вышивок, стала исследовать развалы и секонды. Если в последних попадаются действительно винтажные, а не просто б/у вещи, то они тоже идут в дело — срезается фурнитура, используется ткань. У Sœurs можно найти, к примеру, вещи из советских покрывал или одежду с подкладом из старинной саржи. Кстати, дизайнера не смущают пятна на материалах: Ира относится к ним как к неотъемлемой части истории ткани.
Sœurs не делит вещи на женские и мужские. Одежда представлена в примерном размерном ряду S-L: дизайнер не любит приталенные силуэты и делает объемные модели. У низов, к примеру, могут быть завязки для регулировки посадки. Еще одна интересная особенность — необычные лекала и детали. Ира изучила старинные техники шитья, так что у Sœurs можно увидеть ширинку на пуговицах или высокую талию (что не совсем привычно для мужских моделей брюк).
Приобрести одежду марки можно на маркетплейсе «Ламбады» или в инстаграме Sœurs. Жители Нижнего Новгорода могут записаться на посещение шоурума в директе. Диапазон цен — от 2000 рублей за сумочку с подкладкой из шелка 1950-х годов и ручной вышивкой бисером до 15 000 рублей за куртку из шифона и скатерти 60–70-х годов. Тем, кто обустраивает дом, понравится подушка в стиле пэчворк за 500 рублей.