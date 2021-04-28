У основательницы Secret Garden Нины в гардеробе нет ни одного спортивного костюма, и, по ее мнению, она такая не одна. Несмотря на карантинный тренд на все комфортное, девушки все еще выбирают нарядные вещи: покупательницы марки доказывают это на своем примере.
Нина — архитектор по первому образованию, всю жизнь шила и рисовала: на собственную свадьбу она сама создала подвенечное платье. Это подтолкнуло ее на образование в сфере дизайна одежды — выбор пал на Британскую высшую школу дизайна. Во время учебы девушка подумала, что было бы классно напечатать ткани со своими растительными принтами (она всегда увлекалась ботанической иллюстрацией) и сшить из них рубашки и пижамы. В 2017 году Нина построила лекала, сделала пробную партию рубашек и пижам и отправилась с ними на «Ламбада-маркет». После удачного первого опыта захотелось пробовать шить что‑то еще, и дизайнер продолжила развивать свой небольшой проект, но уже не ограничиваясь только рубашками и пижамами с принтами.
Secret Garden за 10 секунд
Название Secret Garden отсылает к зимнему саду на балконе в родительском доме. Это было тайное место, где Нина делала свои зарисовки и мечтала создавать из них открытки. Уже потом появились пижамы с растительными принтами, и название Secret Garden подходило к ним как нельзя лучше. Хотя с тех пор ассортимент марки изменился, нейминг все равно отражает романтическую стилистику коллекций.
Основу капсул Secret Garden сейчас составляют блузы и платья. Дизайнеру близка спокойная романтика, навеянная детскими воспоминаниями и представлением о прекрасном: летом мама Нины шила ей свободные сарафаны, а сама до сих пор носит объемные блузоны с цветами и фруктами. Вообще, концепция марки построена вокруг идеи загородной жизни, желания включить в будни горожан флер некоего сада, романтического места, где можно спокойно гулять и не думать о делах.
Сейчас Нина работает вместе с конструктором — делает ТЗ и макеты и вносит правки. У бренда есть основная портная и несколько портных на аутсорсе. Иногда Нина сама что‑то шьет и вышивает, а также обращается за помощью к маме, которая вяжет декор и изделия. У Secret Garden был опыт работы с фабрикой, но он закончился потерей образцов и материалов, поэтому сейчас бренд переходит на работу с мастерицами. Для Нины это возможность поддерживать людей, которые шьют на уровне ателье и не хотят работать на потоке на фабрике, тем более у бренда нет цели производить большие партии.
Материалы для коллекций закупаются на текстильных складах Москвы — в основном это стоки, где можно приобрести один рулон. Сейчас марка начала сотрудничать с магазином с регулярным ассортиментом тканей из Италии и Турции.
Покупательницы Secret Garden — девушки и женщины примерно от 24 до 40 лет, часто из креативных индустрий: агенты, дизайнеры интерьеров, диджитал-специалисты, фрилансеры, работники кино, а также молодые мамы. При этом клиенток объединяет не столько род занятий, сколько интерес и тяга к природе, загородному, романтическому образу. Часто доставку заказывают как раз в частные дома. Покупают не только в России, но и за рубежом — в Канаде, Германии, Польше, Беларуси, Франции, Монако.
В планах у Secret Garden — наладить сотрудничество с несколькими магазинами, расширить штат портных и собрать всех сотрудников в общей студии. Дизайнер хочет в будущем делать больше сложных вещей — с ручной работой, вязаными элементами, интересной отделкой. А также сконцентрироваться на создании одежды под заказ на основе моделей Secret Garden, чтобы не делать лишнего и чтобы вещи максимально соответствовали размеру покупателя и были качественно сшиты.
Приобрести вещи марки можно на сайте mysecretapparel.com. В Москве есть возможность заказать доставку с примеркой, а в Санкт-Петербурге некоторые модели представлены в офлайне магазина «8». Диапазон цен — от 2500 р. за берет с лентами до 18 000 р. за трикотажный кардиган с розами.