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Сейчас Нина работает вместе с конструктором — делает ТЗ и макеты и вносит правки. У бренда есть основная портная и несколько портных на аутсорсе. Иногда Нина сама что‑то шьет и вышивает, а также обращается за помощью к маме, которая вяжет декор и изделия. У Secret Garden был опыт работы с фабрикой, но он закончился потерей образцов и материалов, поэтому сейчас бренд переходит на работу с мастерицами. Для Нины это возможность поддерживать людей, которые шьют на уровне ателье и не хотят работать на потоке на фабрике, тем более у бренда нет цели производить большие партии.

Материалы для коллекций закупаются на текстильных складах Москвы — в основном это стоки, где можно приобрести один рулон. Сейчас марка начала сотрудничать с магазином с регулярным ассортиментом тканей из Италии и Турции.