Этим летом популярный шведский бренд парфюмерии Byredo откроет свой первый бутик в Москве. Информация о новом месте появилась в инстаграме проекта Molecule — официального представителя марки в России.

У Byredo уже есть десяток магазинов по всему миру — в Китае, Франции, Корее, Швеции, США и Великобритании. Как правило, точки продаж напоминают скорее концепт-сторы — помимо парфюмерии и ухода в них можно встретить лимитированные аксессуары бренда. В московский магазин не планируют привозить аксессуары, однако точно известно, что кроме парфюмерии в бутике можно будет купить линейку декоративной косметики, созданной вместе с визажисткой Исамайей Френч.