IKEA вместе с основателем парфюмерного дома Byredo Беном Горемом разработала лимитированную коллекцию свечей, которая призвана пробуждать воспоминания. Серия называется Osynlig/«Осинлиг» («невидимый» на шведском): ее идея строится на концепции невидимого дизайна, согласно которой на наше восприятие дома влияет не только его интерьер, но и запах.

В коллекцию «Осинлиг» входят 13 ароматических свечей, которые можно разделить на три категории: цветочные, древесные и свежие. По задумке авторов, они могут вызывать эмоции, с трудом поддающиеся описанию, — ностальгию, мечты о будущем и просто удовольствие от пребывания дома.

Керамические стаканы, в которые помещены свечи, созданы вручную. После того как свеча догорит, в них можно сложить разные мелочи или просто оставить как предмет декора.

Приобрести коллекцию ароматических свечей IKEA и основателя Byredo можно будет в магазинах IKEA в России и онлайн с 1 ноября 2020 года. Стоимость — от 349 до 1999 рублей в зависимости от размера свечи.