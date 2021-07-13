Кожу важно защищать от солнца, особенно летом, — с этим фактом сложно поспорить. Но также ее важно увлажнять, а иногда — успокоить или добавить антибактериальных средств. В жару меньше всего хочется использовать для всего этого разные средства, поэтому «Афиша Daily» собрала 11 универсальных банок на все случаи жизни.

Удобно обновлять Sesderma Repaskin SPF 30

Один из самых удобных солнцезащитных спреев для того, чтобы обновлять защиту в течение дня. Sesderma Repaskin действительно абсолютно прозрачный, поэтому не оставит белых разводов. В течение минут десяти после нанесения он довольно сильно блестит, это стоит иметь в виду, если собираетесь сбрызгивать им лицо. За солнцезащитные свойства в этом средстве отвечает микс химических фильтров: октокрилен, гомосалат, оксибензон, авобензон, октисалат и бемотризинол (если вы все еще боитесь химических фильтров — прочитайте наш текст). Физических фильтров (оксида цинка или диоксида титана) здесь нет — и это объяснимо, ведь с ними спрей не получилось бы сделать прозрачным. Сочетание разных компонентов делает средство надежным: можно не бояться того, что SPF здесь «всего» 30. Кроме того, спрей устойчив к воде — а значит, его смело можно брать на пляж. В качестве дополнительного бонуса производители добавили антиоксиданты (например, ресвератрол), ферменты и энзимы — то есть ухаживающие свойства тоже на месте. Правда, в составе есть и денатурированный спирт, поэтому Repaskin стоит с осторожностью использовать тем, кто уже замечал реакцию на простые спирты в составах косметики.

Купить за 3500 ₽

Oskia Vitamin Mist SPF 30+

Еще один солнцезащитный спрей в форме легкого миста, но уже для более тревожных: тех, кто сильно боится химических фильтров и дефицита витамина Д. За защиту от UV-лучей здесь полностью отвечают оксид цинка и диоксид титана, а провитамин D3 укрепляет кожу и обеспечивает антиоксидантную поддержку. Мист Oskia также содержит витамин Е, экстракт малахита (еще два антиоксиданта) и комплекс масел, смягчающих кожу. Их, кстати, здесь немало, поэтому обладателям проблемной кожи, склонной к комедонам, стоит с осторожностью использовать его на коже лица. Отдушка у Oskia находится довольно высоко в списке ингредиентов, значит ее не немало — и это чувствуется. Мист пахнет курортом, отдыхом у бассейна в отеле и всем тем, о чем многие из нас на карантине уже успели забыть.

Купить за 5200 ₽

С тональным эффектом La Roche-Posay Anthelios Age Correct CC

Крем от La Roche-Posay сочетает физические (диоксид титана) и химические (Mexoryl XL, авобензон, октокрилен и Uvinul T150) фильтры. Mexoryl и Uvinul — это химические фильтры нового поколения, которые считаются особенно стабильными и безопасными. CC крем с SPF50 даст надежную защиту в городских условиях — но стоит учитывать, что вряд ли вы нанесете его столько же, сколько прозрачного или белого средства. Пигмент здесь довольно плотный и может перекрыть пятна, постакне и легкие высыпания. Цвет, как обычно, только один, — но подстраивается под кожу действительно неплохо. Если ваша кожа совсем белоснежная, лучше все-таки отдать предпочтение бесцветной версии. Кроме фильтров в составе, конечно, компоненты ухода — без этого выпускать санскрин уже как‑то неприлично. В Anthelios добавили низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, ниацинамид и горстку антиоксидантов. А еще в составе есть LHA (каприлол-салициловая кислота): о ней мы писали в обзоре новых компонентов.

Купить за 2008 ₽

Uriage Roseliane CC Cream SPF 50+

CC-крем Uriage тоном чуть светлее, чем La Roche-Posay, и сформулирован для людей с покраснениями кожи. Химические фильтры здесь сочетаются с диоксидом титана, а для поддержки защитного барьера кожи добавлен комплекс церамидов. Но главный компонент, который делает этот санскрин подходящим для раздраженной кожи с покраснениями, — это комплекс TLR2-Regul. TLR2 (толлподобные рецепторы) обеспечивают функции врожденного иммунитета. Нарушения в их работе приводят к воспалительным заболеваниям кожи и повышенной восприимчивости к инфекциям. TLR2-Regul взаимодействует именно с этими рецепторами, успокаивая воспаление и снимая красноту. Эффективность такого комплекса уже обнаружили на коже с акне, себорейным и атопическим дерматитом.

Купить за 2008 ₽

Для проблемной кожи Dermalogica Oil Free Matte

Это самый невесомый солнцезащитный крем из всей подборки. Dermalogica правда матирует, но не намертво, оставаясь комфортным на коже. Состав фильтров здесь полностью химический: 3% авобензона, 8% гомосалата, 4% октисалата и 5% оксибензона. А для проблемной кожи добавили противовоспалительные компоненты: ниацинамид, глюконат цинка и фермент корня редиса. В жаркий летний день этот крем запросто можно использовать и как санскрин, и как уход, чтобы минимизировать количество слоев. Увлажняющую база крема Dermalogica составляют бутиленгликоль, экстракт дрожжей, биотин и пантенол — легкий и логичный микс для жирной и проблемной кожи.

Купить за 5450 ₽

Thann Oil-Free Facial Sunscreen SPF30

Внутри еще одного санскрина, который не лежит на коже тяжелым слоем, — классическое трио фильтров: привычный октиноксат, продвинутый Uvinul A Plus и физический диоксид титана. В остальном состав на удивление минималистичен: силиконовая основа, фильтры, три экстракта да консервант. Хотя бренд Tann больше ассоциируется с дорогим и пахучим спа-уходом, отдушка крема почти незаметна и не напрягает — средство отдает разве что химической кислинкой. Напрямую масел в составе нет, но назвать текстуру совсем уж легкой не получится. Крем будет заметен на коже, но не белесым следом, а стандартным блеском.

Купить за 2290 ₽

DCL Ultra Light Hydrator

Крем DCL более плотный и увлажняющий, чем Dermalogica, а также чуть более выбеливающий: здесь к 5% гомосалата и 7,5% октиноксата добавили 3,88% диоксида титана. Состав у этого санскрина интересный: здесь есть и морская соль, и комплекс водорослей, и кокосовая вода. В общем, еще одна вариация на тему того, чего нам так не хватает. Отдушек в средстве DCL нет — крем едва уловимо пахнет чем‑то косметически-свежим. Здесь не так много активных антиакне-компонентов, а состав скорее направлен на успокаивающий и увлажняющий эффект: в него положили бисаболол из ромашки, гиалуроновую кислоту и комплекс на основе сахарного тростника.

Купить за 5900 ₽

Для кожи с пигментацией и возрастными изменениями Guinot Newhite SPF30

Удивительно, но в самой старомодной упаковке (крем Guinot — это увесистая стеклянная банка с крышкой) оказались самые современные, стабильные фильтры: здесь смешали Uvinul T 150, Tinosorb M, Uvinul A Plus и Tinosorb S. Текстура крема плотная, но приятная, а аромат — то, что вы представляете себе при словосочетании «французская косметика». Стабильная форма витамина С (аскорбилфосфат натрия) в составе поможет выровнять тон кожи и предотвратить появление пигментных пятен. Единственный минус — тяжелую банку неудобно брать с собой в поездки, поэтому крем лучше использовать как ежедневный городской санскрин.

Купить за 7121 ₽

Uriage Bariesun Anti-Brown Spot Fluid SPF50

Во флюиде Uriage тоже есть современные фильтры: Uvinul T 150, Tinosorb S и Uvinul A Plus, а поддерживают их старые добрые октиноксат и октисалат. Против пигментации здесь работает одна из новых форм витамина С — аскорбил тетраизопальмитат. Это довольно многообещающий компонент, уже показавший хорошую противопигментную и антиоксидантную активность в исследованиях. Bariesun не выбеливает: он скорее телесного, чем белого цвета, а текстура флюида практически невесомая.

Купить за 1850 ₽

Успокаивают кожу CosRX Aloe Soothing

Подборка санскринов, конечно, не может обойтись без корейского — в них всегда можно встретить самые элегантные текстуры и современные фильтры. Так, в креме CosRX есть Neo Heliopan E1000 — очень эффективный жирорастворимый фильтр нового поколения. Защиту также обеспечивает октиноксат, Tinosorb S и энсулизол (один из самых легких и невесомых фильтров в формуле). За увлажнение и успокаивающий эффект здесь отвечает экстракт листьев алоэ. Вся остальная часть состава — преимущественно растворители, регуляторы вязкости и эмульгаторы. Но в этом нет ничего плохого: именно благодаря им текстура у средства получается настолько легкой и комфортной.

Купить за 1660 ₽

Holika Holika Less On Skin Redness Calming Cica Sun Stick Spf50+

Еще один корейский солнцезащитный крем, но на этот раз полностью на физических фильтрах и в формате стика. В составе много экстрактов-антиоксидантов, но главную роль играет экстракт центеллы азиатской: именно он отвечает за успокаивающий эффект и слово Cica в названии. Этот санскрин также содержит несколько форм гиалуроновой кислоты — в том числе и низкомолекулярную, которая лучше проникает в кожу. А формат стика очень удобно использовать для обновления слоя защиты на особенно уязвимых местах в течение дня — например, на носу или лбу (им на нашем лице достается больше всего излучения), а также на татуировках.

Купить за 2290 ₽