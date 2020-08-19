Кажется, необходимость регулярной защиты от солнца сегодня уже почти не вызывает сомнений. Правда, возникают новые вопросы: например, насколько безопасны солнцезащитные средства? Чтобы это выяснить, «Афиша Daily» ознакомилась с исследованиями и поговорила с экспертами.

Почему важно защищать кожу от солнца? Хоть солнечные лучи и придают нашей коже «здоровый» вид, на деле их воздействие едва ли можно назвать оздоравливающим. В долгосрочной перспективе сияющая загорелая кожа трансформируется в глубокие морщины, потерю упругости, пигментные пятна и сосудистые нарушения. Такие изменения объединяют общим термином «фотостарение»: по данным ученых, около 80–90% заметных признаков возрастных изменений связаны именно с ультрафиолетом. Этот тезис подтверждается в многочисленных исследованиях на близнецах — так, на фотографиях двух 61-летних сестер невооруженным глазом видно, кто проводит время на солнце, а кто предпочитает тень. Впрочем, старение кожи — это по большей части косметическая проблема, которая беспокоит далеко не всех. Гораздо более серьезное последствие солнечных лучей — онкологические заболевания кожи. По данным Кливлендской клиники, UV-излучение является главной причиной возникновения разных видов рака кожи. Причем «накопленное» в течение жизни воздействие солнца, как правило, вызывает карциномы, а вот эпизоды сильных солнечных ожогов (особенно до 18 лет) — меланому, более «злой» вид кожной онкологии. Организация Skin Cancer Foundation также предупреждает, что 5 солнечных ожогов, полученных в течение жизни, в два раза повышают риск заболеть меланомой . Поэтому защита от солнца — это не только способ сохранить ровный цвет лица, но и настоящая профилактика онкологии. К защите от солнца можно отнести одежду из плотных тканей, шляпы с полями, нахождение в тени и, конечно, солнцезащитные кремы, спреи и лосьоны.

Подробности по теме Врач-онколог отвечает на вопросы о вредном солнце, меланоме и солнцезащитных средствах Врач-онколог отвечает на вопросы о вредном солнце, меланоме и солнцезащитных средствах

Что мы узнали о солнцезащитных средствах из новых исследований? За прошедший год вышло два исследования, в результате которых выяснилось, что некоторые SPF-фильтры, доступные в современных солнцезащитных средствах, обнаруживаются в крови. Впрочем, сам этот факт не является сенсацией — то, что мизерный процент этих компонентов оказывается в кровотоке, ученые знали всегда. Особенность новых исследований в том, что обнаруженные концентрации превышают 0,5 нанограмма на миллилитр — то есть пороговое значение FDA для отказа от дальнейших испытаний на безопасность. Проще говоря, любые вещества из косметики, которые оказываются в крови в большей концентрации, должны проходить дополнительные испытания. В первом исследовании, опубликованном в мае 2019 года, приняли участие 24 человека. В течение четырех дней они наносили плотный слой солнцезащитных кремов или лосьонов с одним из четырех химических фильтров (авобензон, оксибензон, октокрилен и мексорил) на 75% своего тела. Средства наносились четыре раза в день. В самом тексте исследования это называется «maximal use conditions» — то есть проверялась всасываемость компонентов солнцезащитных средств при условиях максимального использования. У участников брали анализы крови в течение всего испытания, а также несколько дней после его окончания. Превышение порогового значения FDA было обнаружено у всех, а самой высокой всасываемостью отличился оксибензон — его максимальные концентрации достигали 209,6 нанограмма на миллилитр. Во втором исследовании приняли участие уже 48 человек. На этот раз ученые решили подтвердить результаты прошлых испытаний, а также проверить еще три химических фильтра: октиноксат, гомосалат и октисалат. Эти компоненты также обнаружились в образцах крови в концентрации, превышающей пороговые значения, а результаты прошлого исследования подтвердились (на этот раз в крови обнаруживалось до 258,1 нанограмма оксибензона на миллилитр). Вскоре после публикации второго исследования стали появляться громкие заголовки. Так, в июле The Wall Street Journal опубликовал материал с заголовком «Химикаты из солнцезащитных средств скапливаются в организме в высоких количествах». Важно подчеркнуть, что в основе этого заголовка неверная интерпретация научных работ. В них речь идет не о высоких количествах, а о превышении порога FDA: 250 нанограмм вещества на миллилитр крови это все еще очень мало. Кроме того, некорректно говорить о «скоплении» веществ в организме — испытуемых не проверяли на наличие компонентов в крови спустя несколько месяцев. Также стоит помнить, что сами авторы работ и специалисты FDA призывают не отказываться от солнцезащитных средств и объясняют, что новые исследования лишь показывают необходимость в дополнительных клинических испытаниях .

Химические фильтры в крови — звучит ужасно. Это очень вредно?

Екатерина Русинова, менеджер по маркетингу подразделения косметического сырья BASF: «Само по себе проникновение компонентов солнцезащитных средств не говорит о том, что химическое вещество вредно, и это прямо подчеркивается в исследованиях: присутствие УФ-фильтров в крови не означает, что фильтры токсичны . Пока FDA всего лишь запросило больше данных по токсикологии для того, чтобы еще раз провести риск-анализ и дополнительно проверить безопасность фильтров. Стоит отдельно отметить, что в тестах использовались только те УФ-фильтры, которые разрешены в США, а в их состав входят довольно старые молекулы. С точки зрения развития индустрии солнцезащитных фильтров, США далеко не та страна, на которую стоит ориентироваться. Самый новый УФ-фильтр был одобрен в стране почти полвека назад — в 1980-х годах. Отчасти это может объясняться тем, что FDA как государственная организация не заинтересована в создании высокой конкуренции для американских производителей УФ-фильтров, поэтому организация не одобряет те фильтры, которые уже давно доступны европейцам ».

Наталья Мартынова, косметический химик: «С точки зрения химии в наш организм может попадать все, с чем мы взаимодействуем. Но в большинстве случаев организму ничего не угрожает потому, что есть такое понятие — предельно допустимая концентрация. У любого вещества есть значения, при которых оно безопасно и организм с ним легко справится. А при другой концентрации то же вещество — яд. Например, предельно допустимая концентрация натрий хлора — 40 грамм. То есть 40 грамм натрий хлора могут убить. Важный момент: хлорид натрия — это пищевая соль. Вопрос, который нужно задавать про санскрин: о какой концентрации идет речь? Скорее всего, она настолько мала, что организм легко с этим справится. Еще одно важное понятие — альтернативные издержки. Действительно, не очень приятно, что химические фильтры проникают в кровь. Но отказ от химических фильтров может привести к росту рака кожи , и тогда в кровь гарантированно будут проникать токсичные компоненты при химиотерапии».

А можно избегать этих фильтров, не отказываясь от защиты от солнца?

Наталья Мартынова, косметический химик: «Как мы уже выяснили, поводов паниковать и выбрасывать солнцезащитные средства на самом деле нет. Но «необходимость в дополнительных исследованиях» все равно звучит для многих из нас достаточно дискомфортно. И это совершенно нормально — не каждому хочется следить за каждой новой научной публикацией и уточнять, не оказались ли проверяемые фильтры по-настоящему вредными. Есть две основные альтренативы оксибензону и другим «классическим» химическим компонентам защиты от солнца: современные химические фильтры и физические фильтры ».

УФ-фильтры последнего поколения

Medik8 Advanced Day Total Protect, 5280 р. 1 из 3 Innisfree Daily Mild Sunscreen Spf 50+ Pa++++, 730 р. 2 из 3 Purito Centella Green Level Unscented Sun Spf50+ Pa++++, 1600 р. 3 из 3

Екатерина Русинова, менеджер по маркетингу подразделения косметического сырья BASF: «Современные молекулы УФ-фильтров примерно в 2–3 раза больше, чем молекулы прошлого поколения, одобренные FDA. Согласно досье ЕС, в кровь в итоге попадает менее 0,1% молекул нового поколения, в то время как у старых фильтров этот показатель доходит до 3–4%. Мы не можем утверждать, что большие по размеру молекулы никогда не проникают в кожу, однако степень проникновения современных УФ-фильтров значительно ниже, чем у тех, которые были протестированы FDA . В качестве примеров новых фильтров можно привести следующие: Ethylhexyl Triazone (EHT, Uvinul® T150), Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano) (MBBT, Tinosorb® M), Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (BEMT, Tinosorb® S) или Tris Biphenyl Triazine (nano) (TBPT, Tinosorb® A2B). В химическом концерне BASF производится ряд современных солнцезащитных фильтров: например, единственный в мире на сегодняшний момент фотостабильный (не разрушающийся под действием солнечного излучения — Прим. ред.) УФ-А фильтр — Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul® A Plus). Помимо важности использования фильтров последнего поколения большое значение имеет их правильная комбинация. В зависимости от сочетания, они могут повышать эффективность друг друга, либо, напротив, терять защитный эффект, что может привести к нежелательным последствиям . Однозначно не стоит делать выбор в пользу продукта, в котором один из самых распространенных UVA-фильтров — авобензон (бутил метоксидибензоилметан) сочетается одновременно с октокриленом и популярным UVB-фильтром этилгексилметоксициннаматом EHMC. Впрочем, даже такое средство принесет больше пользы, чем вреда, — особенно по сравнению с пребыванием на солнце без защиты, из‑за которого вы ощутите явный негативный эффект уже спустя 1-2 часа».

Физические фильтры

Clinique Mineral Sunscreen Fluid, 2500 р. 1 из 4 COOLA BB Cream Mineral Sunscreen, 4050 р. 2 из 4 Uriage Bariesun SPF50+, 1141 р. 3 из 4 Thinksport SPF 50+, 1570 р. 4 из 4

К физическим фильтрам относятся старые добрые оксид цинка и диоксид титана. Солнцезащитные средства с этими компонентами легко «опознать»: именно они оставляют характерный белый налет на коже. Но, несмотря на этот эстетический недостаток, они остаются хорошо изученными, безопасными компонентами.