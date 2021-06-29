Кажется, все, что нужно коже, уже придумали: ретинол, кислоты и SPF охватывают большую часть задач по уходу. Но ученые и технологи продолжают искать новые компоненты — вдруг наконец-то найдётся средство от всех проблем? «Афиша Daily» изучила несколько набирающих популярность компонентов — и теперь рассказываем, нужны ли они вам.

LHA LHA (Липогидроксикислота; 2‐hydroxy‐5‐octanoyl benzoic acid) — это эфир салициловой кислоты, разработанный компанией L’Oreal. Из‑за крупного размера молекулы липогидроксикислота медленнее проникает в кожу, чем салициловая, — это снижает риск раздражения. Правда, исследований о том, что LHA эффективне классической салициловой кислоты, пока нет. Более того, известно, что салициловая кислота проникает на 58% глубже, чем LHA.

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При этом LHA — это вполне многообещающий компонент для ухода за кожей с акне. В одном исследовании ее сравнили с бензоилпероксидом — эффективным и агрессивными компонентом против высыпаний. Липогидроксикислота сработала лучше, при этом практически не вызывая негативных реакций кожи.

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А пилинг из LHA в концентрации 5-10% сравнивали с 20-50% пилингом гликолевой кислотой — и обнаружили, что LHA-пилинг такой же эффективный, но более щадящий для кожи . Это не удивительно, учитывая, что «рабочий» pH этой кислоты (5.5) наиболее близок к физиологическому pH нашей кожи. Для сравнения, у средств с салициловой кислотой pH должен быть в диапазоне от 3.0 до 4.0 — гораздо более кислый (и потенциально раздражающий) показатель.

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Силимарин Силимарином называют комплекс разных биологически активных веществ-флавоноидов, содержащихся в расторопше. Этот компонент обладает противовоспалительными свойствами и, по некоторым данным, защищает клетки кожи от окислительного стресса и фотостарения. Исследования показывают, что силимарин снижает выработку ROS (активных форм кислорода) — ее обычно запускает ультрафиолетовое излучение. Комплекс также работает с повреждениями кожи, связанными с UVB-лучами и имеет анти-канцерогенные свойства. Известно, что составы с силимарином, нанесенные на кожу, подавляют выработку перекиси водорода в клетках.

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Правда, клинические испытания говорят и о том, что силимарин может вызывать повышенную фоточувствительность и сам привести к повреждениям кожи. Это происходит потому, что он существенно снижает срок жизни клеток после воздействия солнечных лучей (в частности UVA). В итоге полезный антиоксидантный эффект силимарина «компенсируется» его фототоксичностью. Авторы исследований говорят о том, что использовать такой компонент в косметических составах стоит с особой осторожностью (и не добавлять его в солнцезащитные средства).

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Иногда силимарин позиционируют, как идеальный компонент для жирной и проблемной кожи — но научных публикаций на эту тему практически нет. Правда прямо сейчас в четвертую фазу испытаний вошло исследование силимарина в терапии акне — в нем его сравнивают с салициловой кислотой. Ждем конца 2021 года — именно к этому времени авторы обещают закончить исследование.

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Хауттюйния Хауттюйния (да, это правда ее название) растет на югозападе Азии. Это растение издавна использовали в традиционной Китайской медицине — и даже пытались лечить им SARS (спойлер: не получилось). Но в косметике у экстракта может быть будущее.

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Основные активные вещества хауттюйнии — все те же флавоноиды. В ее экстракте содержится особенно много полифенолов — кверцитрина, гиперозида, рутина. Все эти вещества обладают противовоспалительными, антиоксидантными и антибактериальными свойствами. А кверцитрин еще и защищает кожу от повреждений, вызванных UVB-лучами. Экстракт растения также содержит полисахариды: галактозу, ксилозу и другие. Полисахариды отлично увлажняют кожу, помогая ей удерживать воду. В конце концов, исследования in vitro показывают, что экстракт хауттюйнии может служить терапией кожных аллергий — но это неточно (не хватает исследований на настоящей коже).

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Важно понимать, что содержание всех полезных веществ может быть очень разным даже в средствах с одинаковым содержанием самого экстракта. Ведь все зависит от того, добыли ли экстракт из корней или листьев хауттюйнии, а также от того, каким способом доставали экстракт. К сожалению, такие подробности производители указывают редко.

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Транексамовая кислота Не самый новый компонент, но в последний год производители косметики стали обращать на нее больше внимания (вполне заслуженного). В первую очередь эта кислота — хороший противопигментный компонент, который не уступает в эффективности витамину С и гидрохинону (самому сильному и агрессивному осветляющему компоненту). А главное ее отличие — это минимум побочных эффектов и негативных реакций кожи.Среди эффектов транексамовой кислоты Пола Бегун также перечисляет способность снимать красноту, осветлять постакне и предотвращать пигментацию во время беременности.

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Интересно, что сам механизм ее действия отличается от многих осветляющих веществ. Транексамовая кислота связывается с энзимом под названием плазмин — кожа вырабатывает избыток этого энзима, когда сталкивается с солнечным излучением. Этот избыток запускает процессы в коже, которые приводят к повышенной выработке меланина в ее глубоких слоях. Рано или поздно эти отложения пигмента оказываются на поверхности — и мы обнаруживаем в зеркале пигментное пятно. Но и более привычные механизмы ей тоже свойственны — транексамовая кислота подавляет выработку тирозиназы, тем самым препятствуя повышенной выработке меланина.

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Для того, чтобы увидеть эффект от транексамовой кислоты, в средстве ее должно быть от 2 до 5%. Если вас беспокоят выраженные пигментные пятна, лучше сочетать ее с другим осветляющим компонентом, — например, с витамином С. Известно, что такие сочетания быстрее и эффективнее приводят к желаемому результату.

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Юзу Японский цитрус, который почти никогда не едят просто так, но активно используют в напитках и десертах. А в последние несколько лет его стали использовать и в косметике — исследования японских ученых показали, что экстракт фрукта может выполнять довольно специфическую функцию в средствах ухода.

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Известно, что один из механизмов старения нашей кожи — это процесс гликации. Когда молекулы сахаров из нашего кровотока «прикрепляются» к белкам, появляются так называемые AGEs — продукты гликации. Эти соединения разрушают структуру и нарушают функцию важных волокон в нашем организме — коллагена и эластина. Проще говоря, избыток сахара ослабляет клеточную структуру кожи, делая ее более подверженной появлению морщин и более глубоких заломов.

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Экстракт юзу показал анти-гликационную активность в исследованиях — у него получилось блокировать формирование тех самых AGEs. Это делает его как минимум интересным компонентом для тех, кто переживает, что пристрастие к сладкому стало сказываться на состоянии кожи.