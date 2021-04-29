Прозрачная рубашка из шелка, кардиган на молнии, летние ботинки и другие новинки апреля.

Куртка Colmar

Мастера легких пуховиков выпустили весенне-летнюю коллекцию. Особенного внимания заслуживает эта куртка с воротником на застежке.

Цена 29 761 р.
Куртка Nudie Jeans

Гибрид легкой рабочей куртки и пиджака из органического хлопка красивого синего цвета.

Цена 13 949 р.
Куртка Stüssy

Броская куртка для грядущих летних вечеров, окрашенная по технике Garment Dyed.

Цена 16 990 р.
Рубашка Pop Trading Company x Thomas Van Rijs

Единственный минус этой рубашки в том, что ее не наденешь под пиджак. С другой стороны, зачем нужен пиджак с такой красивой рубашкой?

Цена 11 500 р.
Рубашка Soulland

Эффектный вариант для тех, кто еще не обзавелся яркой рубашкой на лето.

Цена 19 990 р.
Свитер Thisisneverthat

Кардиган на молнии или поло? Не так важно. Важнее, что вещь придется по душе ценителям американо-итальянского стиля.

Цена 10 349 р.
Куртка Lerros

За последние пару лет куртки-рубашки заметно прибавили в цене. Если вы предпочитаете более плотные вещи, то выбирайте модели из денима.

Цена 13 999 р.
Футболка Affix

Базовая футболка для ценителей необычного кроя и продуманных деталей.

Цена 10 400 р.
Брюки Gramicci x Alpha Industries

Брюки карго из совместной коллекции классиков аутдора и милитари стиля.

Цена 11 900 р.
Сандалии Teva

Беспроигрышное решения для тех, кто искал более бюджетную альтернативу сандалиям Suicoke.

Цена 7700 р.
Сандалии Sinobi

Украинский бренд, к которому мы советовали приглянуться, запустил бюджетную линейку. Сандалии из нее обойдутся почти в три раза дешевле.

Цена 120$
Ботинки Premiata

Итальянские мастера выпустили пару для тех, кто даже летом не готов расставаться с грубыми ботинками.

Цена €420
Рубашка Bats

Рубашка из натуральной шелковой органзы — идеальный выбор на жаркое лето.

Цена 27 900 р.
Футляр для наушников Fetiche

Чехлы для эйрподсов — это не только практично, но и модно: сейчас их носят на шее или крепят к сумке.

Цена 3900 р.
Шорты Weekday

Шорты из органической коллекции — хорошая альтернатива просто спортивным шортам: детали вроде двойного пояса и необработанного края решают.

Цена 1999 р.
Колье Monolama

Москвичи Monolama выпустили украшения из переработанного пластика. Каждый предмет имеет уникальный узор.

Цена 4600 р.
Босоножки Vagabond

Два тренда в одной модели: мюли на каблуке + бежевый цвет, который сменил белый. И это хорошие новости, потому что его легче стилизовать.

Цена 8800 р.
Платье Lime

Платье из категории «когда нужно быстро собраться на вечеринку, где все будут нарядными».

Цена 4299 р.
Купальник Hunkemöller

Один из вариантов неспортивного купальника, в котором при этом будет вполне комфортно в бассейне.

Цена 6290 р.
Топ Hunkemöller

Атласная ткань и кулиски в стиле поздних 90-х — если отдых на море не предвидится, то подобный верх от купальника можно носить как самостоятельную вещь.

Цена 3990 р.
Пальто Reserved

Вещь, которая заменит собой две самых популярных (и поднадоевших) весенних вещи: джинсовку и тренч.

Цена 5999 р.
Очки Leform x Retrosuperfuture

Коллаборация московского концепт-стора и одного из самых актуальных брендов оптики. Трендовая форма и два цветовых решения: черный и кислотно-зеленый.

Цена 19 990 р.
Ботинки UGG x Feng Chen Wang

Китайский дизайнер Фен Чень Ван создал модель «уггов» на все сезоны и случаи жизни.

Цена 30 900 р.
Брюки Lazy Oaf

Хлопковые брюки прямого кроя в привычном для бренда стиле — наивном и пестром.

Цена 10 990 р.
Топ Zhilyova

Откровенный топ с эффектом не то мрамора, не то кислотной стирки.

Цена $110
Очки Vogue Eyewear

В очередную коллекцию бренда в содружестве с Милли Бобби Браун вошли как новаторские оправы, так и эти классические авиаторы с цветными стеклами.

Цена $120
Часы Casio G-Shock

Новая расцветка в линейке Skeleton — прозрачный ремешок и темный дисплей.

Цена 11 790 р.
Рубашка Zara

Рубашка из плотного материала с добротной вышивкой может заменить куртку и подойдет под любой этнический наряд.

Цена 3299 р.
Рубашка H&M

Удлиненная рубашка (почти что платье) из лиоцелла из коллекции с Lemlem — брендом эфиопской модели и правозащитницы Лии Кебеде.

Цена 2299 р.
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