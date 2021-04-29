Прозрачная рубашка из шелка, кардиган на молнии, летние ботинки и другие новинки апреля.
Мастера легких пуховиков выпустили весенне-летнюю коллекцию. Особенного внимания заслуживает эта куртка с воротником на застежке.
Гибрид легкой рабочей куртки и пиджака из органического хлопка красивого синего цвета.
Броская куртка для грядущих летних вечеров, окрашенная по технике Garment Dyed.
Единственный минус этой рубашки в том, что ее не наденешь под пиджак. С другой стороны, зачем нужен пиджак с такой красивой рубашкой?
Эффектный вариант для тех, кто еще не обзавелся яркой рубашкой на лето.
Кардиган на молнии или поло? Не так важно. Важнее, что вещь придется по душе ценителям американо-итальянского стиля.
За последние пару лет куртки-рубашки заметно прибавили в цене. Если вы предпочитаете более плотные вещи, то выбирайте модели из денима.
Брюки карго из совместной коллекции классиков аутдора и милитари стиля.
Беспроигрышное решения для тех, кто искал более бюджетную альтернативу сандалиям Suicoke.
Украинский бренд, к которому мы советовали приглянуться, запустил бюджетную линейку. Сандалии из нее обойдутся почти в три раза дешевле.
Итальянские мастера выпустили пару для тех, кто даже летом не готов расставаться с грубыми ботинками.
Рубашка из натуральной шелковой органзы — идеальный выбор на жаркое лето.
Чехлы для эйрподсов — это не только практично, но и модно: сейчас их носят на шее или крепят к сумке.
Шорты из органической коллекции — хорошая альтернатива просто спортивным шортам: детали вроде двойного пояса и необработанного края решают.
Москвичи Monolama выпустили украшения из переработанного пластика. Каждый предмет имеет уникальный узор.
Два тренда в одной модели: мюли на каблуке + бежевый цвет, который сменил белый. И это хорошие новости, потому что его легче стилизовать.
Платье из категории «когда нужно быстро собраться на вечеринку, где все будут нарядными».
Один из вариантов неспортивного купальника, в котором при этом будет вполне комфортно в бассейне.
Атласная ткань и кулиски в стиле поздних 90-х — если отдых на море не предвидится, то подобный верх от купальника можно носить как самостоятельную вещь.
Вещь, которая заменит собой две самых популярных (и поднадоевших) весенних вещи: джинсовку и тренч.
Коллаборация московского концепт-стора и одного из самых актуальных брендов оптики. Трендовая форма и два цветовых решения: черный и кислотно-зеленый.
Китайский дизайнер Фен Чень Ван создал модель «уггов» на все сезоны и случаи жизни.
Хлопковые брюки прямого кроя в привычном для бренда стиле — наивном и пестром.
В очередную коллекцию бренда в содружестве с Милли Бобби Браун вошли как новаторские оправы, так и эти классические авиаторы с цветными стеклами.
Новая расцветка в линейке Skeleton — прозрачный ремешок и темный дисплей.
Рубашка из плотного материала с добротной вышивкой может заменить куртку и подойдет под любой этнический наряд.
Удлиненная рубашка (почти что платье) из лиоцелла из коллекции с Lemlem — брендом эфиопской модели и правозащитницы Лии Кебеде.