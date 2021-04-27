Дверной стоппер в виде раздавленного банана, бетонные часы, складной столик для ноутбука и еще 9 интересных айтемов для дома.

Бутылка Ichendorf Milano

Яркая бутылка для воды заменит привычный кувшин. А еще может использоваться как ваза!

Цена 4543 р.
Тарелка Louise Madzia

Керамическая тарелка Couple — идея для подарка партнеру или паре друзей, которые отмечают свое первое совместное новоселье.

Цена 13 502 р.
Часы Junglelab

Если вы не собираетесь отказываться от стилистики лофта, часы из бетона идеально впишутся в ваш интерьер. Их можно не только повесить, но и поставить.

Цена 3000 р.
Чайник Certified International

Яркая керамическая посуда с природным принтом поможет создать в городской квартире атмосферу деревенского дома.

Цена 5600 р.
Шкатулки Arket

В текущем сезоне шведский бренд сотрудничает с художницей Ниной Чакрабарти: она создала для Arket шкатулки из фибрового картона с яркими принтами.

Цена 1900 р.
Кресло La Redoute Interieurs

Кресло из велюра и плетеного ротанга c ножками из массива бука точно добавит интерьеру шика.

Цена 41 371 р.
Лежанка для собак Puebco

Место для питомца, созданное японским брендом из списанных армейских тканей.

Цена 9990 р.
Средство для мытья пола DutyBox

Эко-средства DutyBox состоят из концентратов, которые стоит разбавлять водой самостоятельно: так бренд производит меньше упаковки.

Цена 239 р.
Дверной стоппер Human Made

Если вы до сих пор страдаете, что каноничный эпизод с банановой кожурой видели только в мультфильмах.

Цена 9000 р.
Свеча Zara Home

В последние годы Zara мощно укрепляет свои парфюмерные позиции. Если с ароматами для тела получается не всегда, то истории для дома раскупают мгновенно.

Цена 1999 р.
Корзина IKEA

Стальная корзинка для всего на свете — в том числе для украшения монохромного интерьера.

Цена 699 р.
Подставка для ноутбука IKEA

Лучший способ превратить кровать, туалетный столик или пуфик в рабочее место. Держатель для утреннего кофе прилагается.

Цена 1699 р.
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