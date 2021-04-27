Дверной стоппер в виде раздавленного банана, бетонные часы, складной столик для ноутбука и еще 9 интересных айтемов для дома.
Яркая бутылка для воды заменит привычный кувшин. А еще может использоваться как ваза!
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Если вы не собираетесь отказываться от стилистики лофта, часы из бетона идеально впишутся в ваш интерьер. Их можно не только повесить, но и поставить.
Яркая керамическая посуда с природным принтом поможет создать в городской квартире атмосферу деревенского дома.
В текущем сезоне шведский бренд сотрудничает с художницей Ниной Чакрабарти: она создала для Arket шкатулки из фибрового картона с яркими принтами.
Кресло из велюра и плетеного ротанга c ножками из массива бука точно добавит интерьеру шика.
Место для питомца, созданное японским брендом из списанных армейских тканей.
Эко-средства DutyBox состоят из концентратов, которые стоит разбавлять водой самостоятельно: так бренд производит меньше упаковки.
Если вы до сих пор страдаете, что каноничный эпизод с банановой кожурой видели только в мультфильмах.
В последние годы Zara мощно укрепляет свои парфюмерные позиции. Если с ароматами для тела получается не всегда, то истории для дома раскупают мгновенно.
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Лучший способ превратить кровать, туалетный столик или пуфик в рабочее место. Держатель для утреннего кофе прилагается.