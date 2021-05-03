Букеты пионов и сирени, много груши и даже запах бумаги — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии мая.
Акация и иланг-иланг, приправленные перцем, продолжают тему «желтых» ароматов.
Самый мощный фланкер нетипично сладкого мужского аромата.
Аромат, вызвавший неоднозначные эмоции у поклонников марки. Красивые цитрусы здесь вряд ли найдете, а вот любителям перцев композиция точно понравится.
Модный лимонад из красных ягод и груши, который со временем трансформируется в мускусно-удовый запах свежего белья.
Новинка среди безалкогольной парфюмерии Hermetica — розовые розы и пионы оттеняются малиной и османтусом.
Бренд продолжает делать то, что у него получается лучше всего, — близкие к телу ароматы с мускусом. В этот раз пушистость украшена химической грушей.
Австралийский бренд переселился в магазины Molecula, где можно купить не только уход марки, но и сложные ароматы, например землисто-душистый Hwyl.
Во флакон с четким вайбом 90-х погрузили мощную ветвь сирени и залили миндальным молоком.
Классическая композиция для любителей кисло-фруктового: ананас, имбирь, мандарин на фоне капли ванильной сладости.
Смесь холодных специй на фоне мха — удача для тех, кто ищет альтернативу мужской классике.
Новый формат ароматизаторов пространства Tonka — миниатюрные тканевые кармашки с душистым саше, повторяющим композиции бренда.
Новая для России каталонская марка встала на полки «Рив гоша». Единственная темная лошадка среди белых флаконов пахнет горячей бумагой и чистой кожей.
Версия аромата Libre в формате туалетной воды получилась гораздо менее сладкой. Еще чуть-чуть и сойдет за унисекс.
Следом за расширением линейки ароматов и ростом цен Lush напоминает нам о своих классических композициях, которые вдобавок можно купить в миниатюрах.
Насыщенный аромат маслянистых цветов, передающий всю суть бренда белья, — прямолинейное соблазнение.