Букеты пионов и сирени, много груши и даже запах бумаги — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии мая.

Carner Barcelona Danzatoria

Акация и иланг-иланг, приправленные перцем, продолжают тему «желтых» ароматов.

Цена 12 750 р.
Giorgio Armani Emporio Stronger with You Absolutely

Самый мощный фланкер нетипично сладкого мужского аромата.

Цена 9375 р.
Xerjoff V Amabile

Аромат, вызвавший неоднозначные эмоции у поклонников марки. Красивые цитрусы здесь вряд ли найдете, а вот любителям перцев композиция точно понравится.

Цена 17 213 р.
Zarkoperfume Cloud Collection No.3

Модный лимонад из красных ягод и груши, который со временем трансформируется в мускусно-удовый запах свежего белья.

Цена 26 400 р.
Hermetica Peonypop

Новинка среди безалкогольной парфюмерии Hermetica — розовые розы и пионы оттеняются малиной и османтусом.

Цена 15 895 р.
Juliette Has a Gun Pear INC.

Бренд продолжает делать то, что у него получается лучше всего, — близкие к телу ароматы с мускусом. В этот раз пушистость украшена химической грушей.

Цена 7820 р.
Aesop Hwyl

Австралийский бренд переселился в магазины Molecula, где можно купить не только уход марки, но и сложные ароматы, например землисто-душистый Hwyl.

Цена 9265 р.
Issey Miyake A Drop D’Issey

Во флакон с четким вайбом 90-х погрузили мощную ветвь сирени и залили миндальным молоком.

Цена 4480 р.
Valentino Born in Roma Yellow Dream

Классическая композиция для любителей кисло-фруктового: ананас, имбирь, мандарин на фоне капли ванильной сладости.

Цена 6390 р.
Penhaligon’s Babylon

Смесь холодных специй на фоне мха — удача для тех, кто ищет альтернативу мужской классике.

Цена 20 500 р.
Tonka Bazar

Новый формат ароматизаторов пространства Tonka — миниатюрные тканевые кармашки с душистым саше, повторяющим композиции бренда.

Цена 1500 р.
27 87 Perfumes Genetic Bliss

Новая для России каталонская марка встала на полки «Рив гоша». Единственная темная лошадка среди белых флаконов пахнет горячей бумагой и чистой кожей.

Цена 7400 р.
YSL Beauty Libre Eau de Toilette

Версия аромата Libre в формате туалетной воды получилась гораздо менее сладкой. Еще чуть-чуть и сойдет за унисекс.

Цена 5768 р.
Lush Classics: Perfume Discovery Box

Следом за расширением линейки ароматов и ростом цен Lush напоминает нам о своих классических композициях, которые вдобавок можно купить в миниатюрах.

Цена 6000 р.
Victoria’s Secret Bombshell Oud

Насыщенный аромат маслянистых цветов, передающий всю суть бренда белья, — прямолинейное соблазнение.

Цена 5299 р.
Подробности по теме
Послушать аромат: духи, посвященные музыке — от Дэвида Боуи до Dr. Dre
Послушать аромат: духи, посвященные музыке — от Дэвида Боуи до Dr. Dre