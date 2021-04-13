Парфюмеры черпают вдохновление в самых неожиданных местах, но чаще всего силами маркетологов до потребителя доходят только романтичные отсылки. Например, музыка. Рассказываем об ароматах, которые можно буквально послушать.

Franck Boclet Ashes David Bowie «Ashes to Ashes»

Хит Дэвида Боуи, рассказывающий о разочаровании в мечтах детства, парфюмеры французского бренда Franck Boclet перефразировали в густой мужской аромат. Внутри Ashes — привычные для этого жанра ноты: гвоздика, кедр, ладан, амбра и полынь. Вместе они собираются в коньячную настойку и запах благовоний. В линейке под названием Rock and Riot есть и другие ароматы, связанные с легендарными песнями. Например, Sugar, посвященные «Brown Sugar» The Rolling Stones, или Cocaine в честь одноименного хита Эрика Клэптона.

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Room 1015 Cherry Punk Sex Pistols

На референсах к аромату Cherry Punk основатель бренда Майкл Партуш собрал добрую часть архивных фотографий, кочевавших по tumblr-блогам. Снимки Сида Вишеса, Джона Лайдона, Вивьен Вествуд перемежаются с вырезками из каталогов Dr. Martens. Визуальный образ складывается мгновенно. Ароматы панковского Лондона парфюмеры тоже романтизировали сполна. Ничего экстремального, конец 1970-х передан через вишневые леденцы, табак и перец.

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19–69 Chronic Dr. Dre «The Chronic»

19–69 — еще один бренд, собирающий вокруг своих композиций целое облако тегов. Конопляный Chronic в общем посвящен расцвету культивации в Южной Калифорнии 1990-х годов, а в частности — альбому Dr. Dre «The Chronic». Даже если подобные отсылки вам не близки, аромат — редкий экземпляр конопляных композиций. В нем нота каннабиса не окружена дымом, деревьями и кожей, а передана через свежий букет шалфея и цитрусовых.

Roos & Roos Pale Blue Eyes Velvet Underground «Pale Blue Eyes»

«Pale Blue Eyes» — песня-обманка, посвященная кареглазой девушке, первой любви Лу Рида. Меланхоличные мотивы взялся воплотить в аромат именитый парфюмер Доминик Ропьон (он же сделал, к примеру, ароматы Frederic Malle Portrait of a Lady и Kenzo Jungle L’Elephant). Тоска главного героя по ушедшей любви передана через сочность листа черной смородины и пудровость фиалки.

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Jusbox Night Flow 50 Cent, Snoop Dog, Beastie Boys

Музыка — один из трех китов парфюмерного маркетинга (остальные два — путешествия и секс). Бренд Jusbox решил не мелочиться и построить вокруг ассоциаций с музыкальными жанрами всю свою идентичность. В их ассортименте есть точечные ольфакторные посвящения Арете Франклин, Эми Вайнхаус, Pink Floyd, и более широкие композиции, затрагивающие целые музыкальные периоды. Night Flow — сладкопахнущий дерматин кожаных диванов в каждом втором нью-йоркском клубе начала 2000-х.

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Meo Fusciuni Little Song Ник Кейв

Даже удивительно, что творчеству Ника Кейва все еще не посвящен десяток разных ароматов. Но любитель мистики и спиритуализма Джузеппе Импреццабиле начал исправлять эту ситуацию. По большому счету все его тягучие, благовонные композиции можно по духу сопоставить с творчеством австралийского музыканта. Но конкретно Кейву Джузеппе посвятил «Маленькую песню» — смесь кофе, табака и лака на дереве музыкальных инструментов, которую красиво оттеняет розовый аккорд, отсылая уже к романтическому образу поэта.

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Une Nuit Nomade Memory Hotel The Rolling Stones «Memory Motel»

Особняки Энди Уорхола в Монтоке, где днями напролет заседали рок-иконы, — часть культурного кода поздних 1970-х. Memory Motel — воспоминание о месте, где гиперпродуктивные The Rolling Stones записали альбом «Black and Blue». Через призму парфюмерного взгляда Анник Менардо место творчества и вечеринок стало пахнуть индонезийскими сигаретами с гвоздикой, палочками для окуривания и сухим мхом.

Kerosene Unknown Pleasures Joy Division «Unknown Pleasures»

Тот случай, когда прямую отсылку к творчеству Joy Division ожидать не стоит, но все британские стереотипы собраны верно. Unknown Pleasures — five o’clock с налетом бунтарства. Это мощный глоток пересахаренного крепкого чая с лимоном и ириска во рту.

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D.S. & Durga Debaser Pixies «Debaser»

Очаровательный парфюмер и владелец бренда Дэвид Сет Мольц — тот вид энтузиаста, которому веришь безоговорочно, безо всяких маркетинговых уловок. Заимев свой популярный бренд нишевой парфюмерии, Дэвид не мог не посвятить один из ароматов любимой группе (а кто бы удержался). Немного пугающий трек Дэвид преобразил в сладкую смесь кокоса, контрастирующую с древесиной и сочным инжиром.