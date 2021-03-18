Ряд недавних парфюмерных запусков показал: бренды вспомнили, что не все цитрусовые ароматы должны напоминать бытовую химию или щипать глаза. Мы собрали 6 новых и проверенных композиций на весну, которые небанально преподносят цветочно-фруктовую свежесть.

L’Occitane «Османтус»

Османтус — растение, родственное с жасмином и сиренью. Его цветки пахнут смесью сладких фруктов — персика, абрикоса и груши, — с добавлением теплого кожаного оттенка чернослива. В аромате L’Occitane этот фруктовый аккорд усилили. При этом композицию не получается назвать фруктовой: мощной сладости здесь не найти, а душистые цветки будто разбавлены зеленым чаем. Собственно, так лепестки османтуса и используют в Китае.

Atelier Cologne Lemon Island

Парфюмеры марки Atelier Cologne говорят, что вдохновлялись пейзажами острова Родригес в Индийском океане. Однако, понюхав Lemon Island, хочется скорее забежать в кондитерскую за лимонным тартом или в бар за текилой. Ноты лимона внутри композиции вышли слегка солоноватыми, как будто вы только-только поднесли губы к бокалу. А в кисло-сладкую меренгу аромат превращает щепотка ванили и цветок жасмина.

19–69 Capri

Марка 19–69 составляет к каждому аромату огромную карту референсов. Capri — не только буквальное посвящение острову, но ода фильму «Презрение» с Брижитт Бардо и ольфакторная отсылка к вилле Малапарте. Пушистые мускусные ноты здесь удачно оттеняются апельсином: и свежим соком, и горькой корочкой. В этот коктейль добавляются специи — холодный кардамон и немного перца. А чтобы не было так резко, композицию, как сливочным кремом, покрывают нотами иланг-иланга.

Casamorati Dolce Amalfi

Еще один «отпускной» аромат, который готов заменить итальянское побережье. В качестве главной ноты здесь выступает айва, которую, по всей видимости, готовили по турецкому рецепту: запекли с гвоздикой. Вязкая сладость усиливается прополисом — в официальной пирамиде он не прописан, но упустить этот акцент невозможно. Чтобы смесь не превратилась в приторное варенье, ее разбавили каплей лимонного сока. Dolce Amalfi, пожалуй, одни из немногих гурманских духов, которые понравятся любителям нетипичных ароматов. По крайней мере переживать, что слипнется, точно не придется.

Bon Parfumeur 001

Если верить надписи на этикетке, аромат 001 — цитрусовое удовольствие с намеком на одеколон. Но в реальности это скорее пудровая композиция с цитрусами. Однозначно причислить аромат к кислому или сладкому невозможно: петигрейн и бергамот добавляют свои неожиданные акценты. От первого в композиции появляется дымный оттенок камфоры, а второй подкидывает в пирамиду немного деревяшек.

Gallivant Brooklyn

Путешественники Gallivant мастерски романтизируют запахи городов. В линейке их ароматов есть «Тель-Авив», пахнущий кремом из каталога, «Лондон», который отдает джином с розой и огурцом, смолисто-банный «Токио» или, к примеру, неожиданно чайный «Берлин». Создавая «Бруклин», парфюмеры тоже решили не пугать покупателя реальными запахами мегаполиса. Кажется, что сперва они заглянули в местный православный собор Святого Иоанна Предтечи и прихватили ладана, а после купили в ближайшем супермаркете банку апельсиновой фанты. Сочетание неожиданное и оттого очень цепляющее.