Первая часть нашего гида по румянам. Шеф-редакторка раздела «Красота» Лизавета Шатурова примеряет десяток нестандартных оттенков и рассуждает, как недооцененный косметический продукт может стать основой образа.

В моем сознании даже голубым перламутровым теням не перепало столько отторжения, как румянам из детства. Внутри пластиковых футляров с банальными розовыми оттенками стандартно лежала миниатюрная кисть с искусственным ворсом максимально страной формы. Нанести с ее помощью румяна, а уж тем более растушевать их, было просто невозможно: в лучшем случае вы получали горизонтальную полоску цвета, в худшем — зарабатывали раздражение от жесткого ворса. В общем, мысль о том, что румяна — продукт сомнительный и украсить лицо точно не может, закрепилась во мне прочно. Пожалуй впервые посмотреть на румяна с другой стороны меня заставил зарождающийся тренд на дрейпинг. Это техника нанесения продукта, которая не особо руководствуется правилом про «яблочки» и прочее — румяна будто выходят из макияжа глаз и смело заходят на виски. Подобный прием вернулся из 1980-х, где щедро эксплуатировался глэм-рок-дивами. Но лично моей дрейпинг-королевой стала Рианна на Met Gala в 2017 году. Второе возрождение румян в моей жизни случилось после того, как я обесцветила брови. На изменившиеся черты лица яркие цвета ложились как влитые. К тому же непривычное нанесение (к классическим схемам я так и не привыкла) уже не казалось чем‑то необычным: как показал опыт, светлые брови перекрывают в сознании окружающих даже зеленую помаду.

С новым образом я получила и новый способ быстрого, но небанального макияжа: заметный румянец + яркие губы. Чтобы найти подходящие румяна, я испробовала почти два десятка брендов и оттенков. Рассказываю, какие запали мне в душу, а также показываю, как нетипичные оттенки выглядят на лице.

Bobbi Brown Оттенок Apricot

На губах: помада MAC Love Me Lipstick в оттенке DGAF

Линейка румян Bobbi Brown — идеальное место, куда можно отправиться за поиском идеального румянца. Безупречный матовый финиш и тонкое нанесение, с которым невозможно переборщить. К тому же в линейке полно полутонов и любых вариаций розового. У меня оттенок Apricot, который вводит в замешательство дважды. Ничего абрикосового я в нем не вижу, при взгляде на упаковку кажется, что это скорее фуксия. А вот на лице оттенок становится сложным и немного припыленным. Чтобы добиться эффекта как на фото, мне понадобилось нанести румяна в два слоя. Достойный промежуточный вариант, когда хочется чего‑то яркого, но не вырвиглазного.

MAC x Harris Reed Набор кремовых текстур Cream Colour Base Duo

На губух: тинт It’s Skin Jelly Tong-Tong в оттенке 04

Дизайнер Харрис Рид создает разрушающие гендерные рамки наряды — например мужские блузы в рюшах, которые так любит Гарри Стайлз. В коллаборации с MAC тоже есть некоторое разрушение устоявшихся норм. Например, часть продуктов здесь это текстура и оттенок, без какой‑либо четкой спецификации. Начнем с того, что кремовый бордово-золотой дуэт спрятан в роскошную упаковку в стиле карт Таро — иметь ее в коллекции уже приятно. В остальном это отличный продукт для тех, кто любит делать весь макияж одним средством и буквально двумя пальцами. Красная часть отлично втушевывается в тон, но стойкость на губах или веках не ждите, зато можно получить гранжевый влажный эффект. Золотая половина не заменит легкий хайлайтер — это довольно густая смесь с крупными блестками для драматического эффекта.

Kiko Milano Румяна Mood Boost Radiant Blush в оттенке Perfect Mauve

На губах: блеск Sergey Naumov в оттенке Boycott

Румяна с мощным шиммером — история сложная. Ими легко переборщить: пока с одного ракурса вы видите только сияние, при повороте всплывает оттенок. Но зато подобные дуохромные текстуры, если использовать их с умом, создают впечатление, будто вы не быстро прошлись по скулам кистью, а долго вырисовывали тени и свет минимум тремя продуктами. К тому же блестящие румяна могут заменить бронзер летом. Сливовый оттенок с золотыми переливами особенно хорошо будет выглядеть на загорелой девушке с веснушками. В тот же ассоциативный ряд пойдут и хищные стрелки, и глянцевый блеск для губ.

Clarins Румяна Joli Blush в оттенке Cheeky Purple

На губах: помада by Killian Satin в оттенке Rouge Nuit

Темные винные оттенки могут выглядеть пугающе. Кажется, что это совершенно готический стиль, и пойдет он только тем, кто собирается повторить легендарный макияж с показа John Galliano Spring 2011. Однако большая часть мрачных румян непрофессиональных марок выглядят фатально только в упаковке. То же самое можно сказать и про эти румяна Clarins — переживать, что они будут смотреться слишком субкультурно не стоит. В комплекте с румянами идет специальная кисть — она чуть лучше стандартной (достаточно большая и нежесткая), но в общем все равно бессмысленная. Полезнее купить большую пышную кисть «факел».

Holika Holika Румяна Ombre Blush в оттенке Dawn Lavender to Mellow Rose

На губах: помада Fenty Beauty в оттенке Violet Fury

Линейка градиентных румян корейского бренда собрана для новичков. Самый светлый оттенок во флаконе — практически пудра, так что случайно переусердствовать невозможно. По традиции блесток здесь нет. Мой оттенок — лавандовый — самый холодный в палитре, но недостаточно холодный для моей кожи. Но это удачная грань для тех, кто не согласен на «пыльную розу», но хочет естественный эффект румянца.

Lancôme Румяна Blush Subtil в оттенке Power of Joy

На губах: помада Givenchy Le Rouge Night Noir в оттенке Night in Light

Несмотря на то, что блестки заметны даже на промофотографиях этих румян, в жизни они не будут никого беспокоить. С их помощью получается крайне естественный эффект: вроде и блеска нет, но щеки уже на наглухо матовые. Отдельно стоит отметить футляр румян, в доброй части отзывов его окрестили «настоящим „Ланкомом“» и рекомендуют как роскошную вещь в подарок. Не спорю, румяна выглядят в классическом стиле бренда и уже этим заранее вызывают доверие. Но очень хочется верить, что бессмысленные кисточки в ближайшие годы отомрут как рудимент.

Lumene Ухаживающие румяна-флюид Invisible Illumination в оттенке Pink Blossom

На губах: помада Gucci Rouge de Beauté Brillant в оттенке Goldie Red

Без преувеличения все жидкие продукты для лица у бренда Lumene выходят отличными. Широкую линейку тональных средств без единого промаха вспоминают часто, а вот жидкие румяна незаслуженно обделены вниманием. По ощущениям флюид похож на увлажняющую сыворотку с добавлением масла. Это точно не водянистые капли, средство придется аккуратно впечатывать в макияж. Зато оно заменит и хайлайтер, и подсвечивающую базу — текстура, созданная для питания, дает результат в лучших традициях тренда на влажную кожу.

Smashbox Палетка хайлайтеров и румян The Cali Kissed

На губах: жидкая помада Seventeen All Day Lip Color & Top Gloss в оттенке 56