Первая часть нашего гида по румянам. Шеф-редакторка раздела «Красота» Лизавета Шатурова примеряет десяток нестандартных оттенков и рассуждает, как недооцененный косметический продукт может стать основой образа.
В моем сознании даже голубым перламутровым теням не перепало столько отторжения, как румянам из детства. Внутри пластиковых футляров с банальными розовыми оттенками стандартно лежала миниатюрная кисть с искусственным ворсом максимально страной формы. Нанести с ее помощью румяна, а уж тем более растушевать их, было просто невозможно: в лучшем случае вы получали горизонтальную полоску цвета, в худшем — зарабатывали раздражение от жесткого ворса. В общем, мысль о том, что румяна — продукт сомнительный и украсить лицо точно не может, закрепилась во мне прочно.
Пожалуй впервые посмотреть на румяна с другой стороны меня заставил зарождающийся тренд на дрейпинг. Это техника нанесения продукта, которая не особо руководствуется правилом про «яблочки» и прочее — румяна будто выходят из макияжа глаз и смело заходят на виски. Подобный прием вернулся из 1980-х, где щедро эксплуатировался глэм-рок-дивами. Но лично моей дрейпинг-королевой стала Рианна на Met Gala в 2017 году.
Второе возрождение румян в моей жизни случилось после того, как я обесцветила брови. На изменившиеся черты лица яркие цвета ложились как влитые. К тому же непривычное нанесение (к классическим схемам я так и не привыкла) уже не казалось чем‑то необычным: как показал опыт, светлые брови перекрывают в сознании окружающих даже зеленую помаду.
С новым образом я получила и новый способ быстрого, но небанального макияжа: заметный румянец + яркие губы. Чтобы найти подходящие румяна, я испробовала почти два десятка брендов и оттенков. Рассказываю, какие запали мне в душу, а также показываю, как нетипичные оттенки выглядят на лице.
Bobbi Brown
Оттенок Apricot
Линейка румян Bobbi Brown — идеальное место, куда можно отправиться за поиском идеального румянца. Безупречный матовый финиш и тонкое нанесение, с которым невозможно переборщить. К тому же в линейке полно полутонов и любых вариаций розового.
У меня оттенок Apricot, который вводит в замешательство дважды. Ничего абрикосового я в нем не вижу, при взгляде на упаковку кажется, что это скорее фуксия. А вот на лице оттенок становится сложным и немного припыленным. Чтобы добиться эффекта как на фото, мне понадобилось нанести румяна в два слоя. Достойный промежуточный вариант, когда хочется чего‑то яркого, но не вырвиглазного.
MAC x Harris Reed
Набор кремовых текстур Cream Colour Base Duo
Дизайнер Харрис Рид создает разрушающие гендерные рамки наряды — например мужские блузы в рюшах, которые так любит Гарри Стайлз. В коллаборации с MAC тоже есть некоторое разрушение устоявшихся норм. Например, часть продуктов здесь это текстура и оттенок, без какой‑либо четкой спецификации.
Начнем с того, что кремовый бордово-золотой дуэт спрятан в роскошную упаковку в стиле карт Таро — иметь ее в коллекции уже приятно. В остальном это отличный продукт для тех, кто любит делать весь макияж одним средством и буквально двумя пальцами. Красная часть отлично втушевывается в тон, но стойкость на губах или веках не ждите, зато можно получить гранжевый влажный эффект. Золотая половина не заменит легкий хайлайтер — это довольно густая смесь с крупными блестками для драматического эффекта.
Kiko Milano
Румяна Mood Boost Radiant Blush в оттенке Perfect Mauve
Румяна с мощным шиммером — история сложная. Ими легко переборщить: пока с одного ракурса вы видите только сияние, при повороте всплывает оттенок. Но зато подобные дуохромные текстуры, если использовать их с умом, создают впечатление, будто вы не быстро прошлись по скулам кистью, а долго вырисовывали тени и свет минимум тремя продуктами. К тому же блестящие румяна могут заменить бронзер летом.
Сливовый оттенок с золотыми переливами особенно хорошо будет выглядеть на загорелой девушке с веснушками. В тот же ассоциативный ряд пойдут и хищные стрелки, и глянцевый блеск для губ.
Clarins
Румяна Joli Blush в оттенке Cheeky Purple
Темные винные оттенки могут выглядеть пугающе. Кажется, что это совершенно готический стиль, и пойдет он только тем, кто собирается повторить легендарный макияж с показа John Galliano Spring 2011. Однако большая часть мрачных румян непрофессиональных марок выглядят фатально только в упаковке. То же самое можно сказать и про эти румяна Clarins — переживать, что они будут смотреться слишком субкультурно не стоит.
В комплекте с румянами идет специальная кисть — она чуть лучше стандартной (достаточно большая и нежесткая), но в общем все равно бессмысленная. Полезнее купить большую пышную кисть «факел».
Holika Holika
Румяна Ombre Blush в оттенке Dawn Lavender to Mellow Rose
Линейка градиентных румян корейского бренда собрана для новичков. Самый светлый оттенок во флаконе — практически пудра, так что случайно переусердствовать невозможно. По традиции блесток здесь нет.
Мой оттенок — лавандовый — самый холодный в палитре, но недостаточно холодный для моей кожи. Но это удачная грань для тех, кто не согласен на «пыльную розу», но хочет естественный эффект румянца.
Lancôme
Румяна Blush Subtil в оттенке Power of Joy
Несмотря на то, что блестки заметны даже на промофотографиях этих румян, в жизни они не будут никого беспокоить. С их помощью получается крайне естественный эффект: вроде и блеска нет, но щеки уже на наглухо матовые.
Отдельно стоит отметить футляр румян, в доброй части отзывов его окрестили «настоящим „Ланкомом“» и рекомендуют как роскошную вещь в подарок. Не спорю, румяна выглядят в классическом стиле бренда и уже этим заранее вызывают доверие. Но очень хочется верить, что бессмысленные кисточки в ближайшие годы отомрут как рудимент.
Lumene
Ухаживающие румяна-флюид Invisible Illumination в оттенке Pink Blossom
Без преувеличения все жидкие продукты для лица у бренда Lumene выходят отличными. Широкую линейку тональных средств без единого промаха вспоминают часто, а вот жидкие румяна незаслуженно обделены вниманием.
По ощущениям флюид похож на увлажняющую сыворотку с добавлением масла. Это точно не водянистые капли, средство придется аккуратно впечатывать в макияж. Зато оно заменит и хайлайтер, и подсвечивающую базу — текстура, созданная для питания, дает результат в лучших традициях тренда на влажную кожу.
Smashbox
Палетка хайлайтеров и румян The Cali Kissed
К сборным палеткам румян, бронзеров, хайлайтеров, средств для скульптурирования и так далее я отношусь скептически. Практика показывает, что такие наборы часто состоят из нескольких румян близкого оттенка, слишком темного бронзера (который в средней полосе применить невозможно) и неудачного хайлайтера с крупными блестками. В итоге из крупной палетки так или иначе используется лишь один отсек.
Но набор The Cali Kissed — удачное исключение из правил. Основное достоинство этих средств — сумасшедшая пигментация, поэтому яркие румяна легко заменят красочные тени, а выдающиеся хайлайтеры подойдут в качестве металлика для макияжа глаз.
На фотографии я использовала все оттенки, которые были в палетке: персиковые румяна использовала по назначению, на «яблочки» нанесла еще и розовые как акцент, а сверху слегка прошлась теплым хайлайтером. Для глаз в качестве основного цвета взяла металлический бордовый, на нижнее веко нанесла темный металлик, розовыми румянами поставила точки во внешних уголках, а самым светлым хайлайтером поставила блик по центру. На подобный макияж у меня ушло минут десять времени и одна кисть (глаза я красила пальцами), так что подобная палетка сразу заняла место оптимального варианта для быстрого, но интересного летнего образа.