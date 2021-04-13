Выступление Кида Кади в рамках «Saturday Night Live» вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях. Один из образов рэпера включал платье Off-White. После выхода шоу рэпер анонсировал коллаборацию с брендом, в которой, помимо прочего, будет представлено и это платье. «Афиша Daily» решила вспомнить еще пятерых рэперов, не признающих гендерные рамки в одежде.

Янг Таг

Эксцентричный рэпер из Атланты эксцентричен во всем. Young Thug выделялся особой манерой исполнения и одеждой на заре своей карьеры. Любитель диких принтов и облегающих джинсов не раз говорил, что покупает как мужскую, так и женскую одежду. Один из многочисленных и, пожалуй, самых ярких примеров — обложка его хитового микстейпа «Jeffery». На ней рэпер позирует в роскошном платье и шляпе итальянского дизайнера Алессандро Тринконе.

Джейден Смит

В 2016 году рэпер-актер-дизайнер-сын Уилла Смита снялся в рекламной кампании женской коллекции Louis Vuitton. На снимке в окружении моделей он позировал в юбке.

Как оказалось, это был не единичный перформанс, а лишь первый шаг Джейдена. Рэпер не раз затрагивал тему внутренней свободы и самовыражения. Джейден ратует за то, чтобы люди носили одежду, которая им действительно нравится, а не ту, что ждет от них общество.

Фаррелл Уильямс

Помимо колоссального вклада в развитие современной музыки Уильямс серьезно повлиял на моду. Последняя, в свою очередь, по сей день отплачивает ему благодарностью. За плечами у рэпера громкие проекты с G-Star Raw, adidas Originals и Chanel. Кстати, сотрудничество Уильямса с французским модным домом заслуживает особого внимания. Он стал первым мужчиной, снявшимся в рекламной кампании привычно «женских» сумок бренда. Причем образ музыканта был дополнен жемчужными ожерельями.

Андре 3000

В начале двухтысячных участник дуэта Outkast выглядел особенно свежо. Его стиль, как и музыка, сильно отличался от коллег по цеху. Один из самых эффектных образов Андре — на обложке сингла «Ms. Jackson», вышедшем аж в 2000 году. На ней рэпер в белом платье поверх джинсов позирует со своим напарником Big Boi.

Лил Узи Верт

Как правило, рэпер выбирает одежду по двум критериям: она должна бросаться в глаза и отличаться высоким ценником. Лил Узи Верт часто разбавляет свои образы женскими вещами — будь то прозрачная кружевная блуза Valentino или кроссовки Chanel. Что важно, в большинстве случаев подобные комбинации выглядят органично.

В одном из интервью его вновь спросили о женской одежде. Молодой хитмейкер отшутился, что в мужском разделе он уже все купил.

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