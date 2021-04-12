В минувшие выходные американский рэпер Kid Cudi выступил на шоу «Saturday Night Live» в необычном наряде — длинном ретроплатье с цветочным узором. Рассказываем, почему исполнитель сделал такой выбор и где найти легендарное платье.

Выступление Kid Cudi на Saturday Night Live было наполнено отсылками. Во время исполнения трека «Tequila Shots» на рэпере была футболка с фотографией погибшего участника шоу, комика Криса Фарли. Но образ для песни «Sad People» запомнился зрителям больше. Рэпер вышел на публику в длинном белом платье в стиле 1950-х годов с цветочным принтом. Наряд специально для исполнителя создал бренд Верджила Абло Off-White.

В обоих образах Kid Cudi прослеживался трибьют Курту Кобейну. Зеленый кардиган отсылал к знаменитой записи концерта Nirvana на шоу MTV «Unplugged». Платье в цветок тоже мелькало на гранж-исполнителе — и на концертах, и, к примеру, на обложке журнала The Face за сентябрь 1993 года.

Где найти похожее платье?