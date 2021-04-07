Патчи под глаза — универсальная косметика. Они не требуют никакого особенного подхода и сочетаются с любой системой ухода. Патчами приятно пользоваться перед рабочим днем, а фотографии с ними через раз встречаются в утренней ленте инстаграма. Разбираемся, стоит ли ждать от них еще и эффекта.

Совсем недавно основной ассортимент патчей в магазинах составляли парные полоски гидрогеля, однако за последнее время производители стали больше экспериментировать с форматами.

У таких масок на прилегающей к коже стороне расположены маленькие, растворяющиеся в коже иголки гиалуроновой кислоты. Благодаря им активное вещество проникает глубже, чем обычная косметика, и получается эффект домашней мезотерапии.

Такие патчи не накладываются на лицо, как подушечки, а наносятся пальцем или аппликатором. Чаще всего у них текстура геля, но попадаются желеобразные или жидкие образцы.

Маски под глаза на тканевой основе, пропитанной сывороткой или кремом. По ощущениями они идентичны листовым маскам для лица.

Основа таких патчей — субстанция, полученная из бурых водорослей. В составе она называется carrageenan или chondrus crispus extract. Гидрогелевые патчи плотно прилегают к коже и гладкие на ощупь. А еще их легко растворить в воде — иногда таким образом получают тоник.

Как работают патчи?

Принцип работы патчей схож с работой компресса: за счет «подушки» активные вещества дольше впитываются, медленнее высыхают и лучше проникают в кожу. «Основным активным веществом в патчах, как правило, выступает гиалуроновая кислота, но существуют марки, в составах которых есть ретинол, кофеин, центелла, ниацинамид, витамин С. Такие патчи помимо мощного дренажа оказывают еще и антиэйдж-эффект», — комментирует Виктория Клишко, врач-дерматокосметолог, основательница клиники Institute Clinic. В идеальном случае патчи осветляют, снимают отечность и увлажняют кожу вокруг глаз.

Патчи действительно помогают от отеков?

«Не всегда. У каждого вида есть свой определенный принцип работы. Например, многие гидрогелевые патчи я не рекомендую носить более чем 20 минут . В противном случае может сработать обратный эффект, и отечность только усилится. На мой взгляд, для снятия отечности лучше всего подходят гидрогелевые и гелевые патчи, а кремовые и тканевые — для дополнительного увлажнения», — говорит Виктория Клишко.

А от морщин?

Это зависит от состава патчей. Они могут быть пустыми — содержать только гиалуроновую кислоту и обеспечивать увлажнение, а могут состоять из активных ингредиентов. Если вы ищете патчи, которые помогали бы от небольших морщин, стоит обратить внимание на продукты, в составе которых есть ретинол или витамин С.

Патчи обязательно хранить в холодильнике?

Вскрытые гидрогелевые пачти нужно хранить только в холодильнике, иначе они могут высохнуть и их срок годности закончится раньше указанного. Другие виды патчей можно также замораживать — как отмечает Виктория Клишко, контраст температур ускоряет кровообращение и усиливает дренажный эффект.

Можно использовать патчи каждый день?

На данный момент нет исследований, подтверждающих пользу или вред ежедневного использования патчей. Но если в составе патчей есть активные вещества, то включать их в свою рутину нужно с осторожностью. Например, патчи с ретинолом лучше использовать не чаще трех раз в неделю.

У патчей есть накопительный эффект или только моментальный?

Клинические испытания на патчах публиковали только бренды-производители, поэтому нельзя быть полностью уверенными в их объективности. Например, на сайте Shiseido есть фотография 44-летней клиентки, которая на протяжении месяца дважды в неделю наносила патчи бренда. Судя по фото, у женщины ушла синева и выровнялся рельеф кожи.

Патчи — эффективная косметика или чистый маркетинг?