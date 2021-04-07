Патчи под глаза — универсальная косметика. Они не требуют никакого особенного подхода и сочетаются с любой системой ухода. Патчами приятно пользоваться перед рабочим днем, а фотографии с ними через раз встречаются в утренней ленте инстаграма. Разбираемся, стоит ли ждать от них еще и эффекта.
Совсем недавно основной ассортимент патчей в магазинах составляли парные полоски гидрогеля, однако за последнее время производители стали больше экспериментировать с форматами.
Какие бывают патчи?
Основа таких патчей — субстанция, полученная из бурых водорослей. В составе она называется carrageenan или chondrus crispus extract. Гидрогелевые патчи плотно прилегают к коже и гладкие на ощупь. А еще их легко растворить в воде — иногда таким образом получают тоник.
Маски под глаза на тканевой основе, пропитанной сывороткой или кремом. По ощущениями они идентичны листовым маскам для лица.
Такие патчи не накладываются на лицо, как подушечки, а наносятся пальцем или аппликатором. Чаще всего у них текстура геля, но попадаются желеобразные или жидкие образцы.
У таких масок на прилегающей к коже стороне расположены маленькие, растворяющиеся в коже иголки гиалуроновой кислоты. Благодаря им активное вещество проникает глубже, чем обычная косметика, и получается эффект домашней мезотерапии.
Как работают патчи?
Принцип работы патчей схож с работой компресса: за счет «подушки» активные вещества дольше впитываются, медленнее высыхают и лучше проникают в кожу. «Основным активным веществом в патчах, как правило, выступает гиалуроновая кислота, но существуют марки, в составах которых есть ретинол, кофеин, центелла, ниацинамид, витамин С. Такие патчи помимо мощного дренажа оказывают еще и антиэйдж-эффект», — комментирует Виктория Клишко, врач-дерматокосметолог, основательница клиники Institute Clinic. В идеальном случае патчи осветляют, снимают отечность и увлажняют кожу вокруг глаз.
Патчи действительно помогают от отеков?
«Не всегда. У каждого вида есть свой определенный принцип работы. Например, многие гидрогелевые патчи я не рекомендую носить более чем 20 минут. В противном случае может сработать обратный эффект, и отечность только усилится. На мой взгляд, для снятия отечности лучше всего подходят гидрогелевые и гелевые патчи, а кремовые и тканевые — для дополнительного увлажнения», — говорит Виктория Клишко.
А от морщин?
Это зависит от состава патчей. Они могут быть пустыми — содержать только гиалуроновую кислоту и обеспечивать увлажнение, а могут состоять из активных ингредиентов. Если вы ищете патчи, которые помогали бы от небольших морщин, стоит обратить внимание на продукты, в составе которых есть ретинол или витамин С.
Патчи обязательно хранить в холодильнике?
Вскрытые гидрогелевые пачти нужно хранить только в холодильнике, иначе они могут высохнуть и их срок годности закончится раньше указанного. Другие виды патчей можно также замораживать — как отмечает Виктория Клишко, контраст температур ускоряет кровообращение и усиливает дренажный эффект.
Можно использовать патчи каждый день?
На данный момент нет исследований, подтверждающих пользу или вред ежедневного использования патчей. Но если в составе патчей есть активные вещества, то включать их в свою рутину нужно с осторожностью. Например, патчи с ретинолом лучше использовать не чаще трех раз в неделю.
У патчей есть накопительный эффект или только моментальный?
Клинические испытания на патчах публиковали только бренды-производители, поэтому нельзя быть полностью уверенными в их объективности. Например, на сайте Shiseido есть фотография 44-летней клиентки, которая на протяжении месяца дважды в неделю наносила патчи бренда. Судя по фото, у женщины ушла синева и выровнялся рельеф кожи.
Патчи — эффективная косметика или чистый маркетинг?
«Патчи — полезный дополнительный инструмент в уходе. Кожа вокруг глаз более тонкая, чем на других частях лица, и сильно подвержена действию солнца и физиологическим изменениям. Это приводит к появлению отеков, синяков под глазами и пигментации. Патчи могут помочь решить эти проблемы, но не избавят от них разом», — комментирует Виктория Клишко.