Сухость кожи — одна из самых частых причин обращения к косметологу. Сейчас есть множество способов решить такую проблему, и биоревитализация — один из них. Рассказываем, какие нюансы есть у этой процедуры и кому она может помочь.

Биоревитализация — это процедура, состоящая из инъекций препарата на основе гиалуроновой кислоты с добавлением пептидов, витаминов, микроэлементов. Густой гель вводится в два слоя кожи — в верхний, эпидермис, и в более глубокий, дерму. Принцип работы самой гиалуроновой кислоты довольно простой — одна ее молекула притягивает до 1000 молекул воды и таким образом увлажняет кожу . Вопреки обещаниям производителей косметики для ухода за кожей никаким иным способом, кроме инъекций, донести гиалуроновую кислоту до дермы нельзя — об этом говорит Йаэль Адлер, доктор медицинских наук, практикующий дерматолог и автор книги «Что скрывает кожа».

В чем отличие от мезотерапии?

У этих двух процедур разные цели: мезотерапия направлена на общее оздоровление кожи, а биоревитализация носит более узкий характер — восполняет недостаток именно гиалуроновой кислоты. Кроме того, в этих процедурах используются разные препараты. В препаратах для биоревитализации обязательно содержится гиалуроновая кислота, а в «коктейлях» для мезотерапии ее может и не быть. К тому же препарат для мезотерапии выглядит не как плотный гель, а скорее похож воду. Вводится он скорее поверхностно.

Какие показания у биоревитализации?

Косметологи рекомендуют обратить внимание на биоревитализацию жителям мегаполисов — их образ жизни может сказываться на состоянии кожи. «Снижается ее тонус, появляются землистый оттенок и мелкие морщинки. Биоревитализация же активно увлажняет кожу, тем самым решая эти проблемы. Всего через 3–4 посещения косметолога лицо становится гладким, подтянутым и сияющим», — комментирует Виктория Елесина, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники эстетической медицины Aging Control.

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