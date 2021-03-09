Сухость кожи — одна из самых частых причин обращения к косметологу. Сейчас есть множество способов решить такую проблему, и биоревитализация — один из них. Рассказываем, какие нюансы есть у этой процедуры и кому она может помочь.
Биоревитализация — это процедура, состоящая из инъекций препарата на основе гиалуроновой кислоты с добавлением пептидов, витаминов, микроэлементов. Густой гель вводится в два слоя кожи — в верхний, эпидермис, и в более глубокий, дерму. Принцип работы самой гиалуроновой кислоты довольно простой — одна ее молекула притягивает до 1000 молекул воды и таким образом увлажняет кожу. Вопреки обещаниям производителей косметики для ухода за кожей никаким иным способом, кроме инъекций, донести гиалуроновую кислоту до дермы нельзя — об этом говорит Йаэль Адлер, доктор медицинских наук, практикующий дерматолог и автор книги «Что скрывает кожа».
В чем отличие от мезотерапии?
У этих двух процедур разные цели: мезотерапия направлена на общее оздоровление кожи, а биоревитализация носит более узкий характер — восполняет недостаток именно гиалуроновой кислоты. Кроме того, в этих процедурах используются разные препараты. В препаратах для биоревитализации обязательно содержится гиалуроновая кислота, а в «коктейлях» для мезотерапии ее может и не быть. К тому же препарат для мезотерапии выглядит не как плотный гель, а скорее похож воду. Вводится он скорее поверхностно.
Какие показания у биоревитализации?
Косметологи рекомендуют обратить внимание на биоревитализацию жителям мегаполисов — их образ жизни может сказываться на состоянии кожи. «Снижается ее тонус, появляются землистый оттенок и мелкие морщинки. Биоревитализация же активно увлажняет кожу, тем самым решая эти проблемы. Всего через 3–4 посещения косметолога лицо становится гладким, подтянутым и сияющим», — комментирует Виктория Елесина, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники эстетической медицины Aging Control.
Можно ли делать процедуру молодой коже?
«Да, можно прибегать к биоревитализации с 18 лет, если она показана. Я часто советую эту процедуру пациентам после медикаментозного лечения акне, которое сильно сушит кожу. Тогда биоревитализация отлично восстанавливает и увлажняет кожу. Я рекомендую эту процедуру до и после серьезных аппаратных вмешательств, например лазерных шлифовок, чтобы сократить реабилитационный период и получить более выраженный эстетический эффект», — поясняет Виктория Елесина.
Как проходит процедура?
Кожа очищается косметическим средством для умывания, затем обрабатывается хлоргексидином.
По желанию пациента для снятия боли наносится аппликационная анестезия — «Эмла» и аналоги.
Врач очищает кожу от крема и вручную, с помощью тонкой иглы, делает инъекции гиалуроновой кислоты. Препарат подбирается индивидуально и небольшими дозами распределяется по массажным линиям лица — это позволяет пациенту быстро вернуться к обычной жизни без следов вмешательства.
Обычно процедура длится не больше получаса.
Какие препараты вводят под кожу и чем они отличаются?
«Есть препараты с чистой гиалуроновой кислотой, есть в комбинации с аминокислотами, витаминами, минералами, пептидами. Но даже в таких препаратах ключевой ингредиент — гиалуроновая кислота. Осмотрев кожу и определив основную проблему, врач отдает предпочтение тому или иному биоревитализанту», — комментирует Дариана Желябовская, врач-косметолог клиники Remedy Lab. Специалисты рекомендует ходить в проверенные медицинские центры и пользоваться только сертифицированными препаратами, например Juvederm Hydrate, Stylage Hydro и др.
Что происходит с кожей?
Во время процедуры на обрабатываемый участок лица подкожно вводятся микродозы гиалуроновой кислоты. Затем кислота выступает в роли «депо»: она притягивает воду из организма, увлажняя дерму и эпидермис. После процедуры лицо может порозоветь, но это проходит за один вечер. Кроме того, могут быть папулы и небольшие синяки.
Как часто нужно ходить к косметологу, чтобы поддерживать эффект?
«Курс составляет 3–4 процедуры с интервалом 12–14 дней. Повторять рекомендуется раз в год для поддержания полученного результата», — говорит Виктория Елесина.
Есть ли противопоказания и побочные эффекты?
Биоревитализацию нельзя делать при тех же состояниях, что и для других инъекционных процедур: беременность, лактация, онкология, обостренная аллергия и другие хронические заболевания, воспаления в зоне предполагаемого проведения процедуры, нарушения свертываемости крови. «Из нежелательных явлений могу отметить только аллергические реакции на анестетик или компоненты препарата», — комментирует Дариана Желябовская.