Эпоха текстовых блогов о моде началась 18 лет назад. Первопроходцы успели пережить неимоверные взлеты, рассориться с редакторами глянца, внести огромный вклад в индустрию, протоптать дорожку новым инфлюэнсерам и выгореть. Рассказываем, как это происходило.

В 1999 году практически одновременно появились три компании блогхостинга — Xanga, Blogger и LiveJournal. Xanga изначально задумывался как сайт для рецензий на книги и музыкальные альбомы, а Blogger и LiveJournal — как платформы для ведения личных дневников. В 2003 году компанию Blogger приобрел Google, добавив возможность публикации фотографий и убрав платные сервисы. Примерно с этого момента принято отсчитывать эру фешн-блогинга. С кого все началось? Одним из первых модных блогов принято считать дневник Патрисии Хандшигель StyleDiary. Она не говорит, какую именно платформу выбрала для своей площадки в 2004 году, но упоминает, что дизайн сайта смотрелся «уродливо». Тем не менее это не помешало Патрисии публиковать свои покупки и аутфиты, привлекая новых подписчиков.

© Patricia Handschiegel

Спустя три года, в 2007-м, Хандшигель продала свой сайт площадке наподобие Pinterest — StyleHive. Цена сделки не разглашалась, но после этого Патрисия перестала заниматься блогингом и с головой ушла в мир стартапов — например, создала мультифункциональную компанию «9», которая занимается всем и сразу: производит «разные вещи для медиа, развлечений, интернета и ритейла», а также запустила сайт Condiment, который переносит печатные журналы в интернет. Это последнее, что известно о Патрисии, — с 2015 года в интернете о ней практически нет упоминаний . Изначально освещать мир моды по-новому решались только те, кто хоть как‑то был связан с этим миром: внештатный иллюстратор Louis Vuitton Гаранс Доре, запустившая свой блог Garance Dore в 2007 году; сет-дизайнер Гэри Кард, активно описывавший подноготную мира моды, которому впоследствии выпала честь расписать гитару Леди Гаге и получать на постоянной основе заказы от глянцевых журналов; экс-владелец шоурума в Нью-Йорке Скотт Шуман, ставший впоследствии популярным стритстайл-фотографом и автором книги «The Sartorialist»; колумнист Cosmopolitan и Glamour Джоанна Годдард, набравшая популярность благодаря красочному описанию своих будней (и в чем она их проводит) и запустившая спустя время свое медиа.

Блогеры как звезды Вскоре к людям из индустрии присоединились энтузиасты, желавшие просто разбавить будни увлечением модой.

Мог ли Брайан Ямбао, разработчик сайтов из Манилы, подумать, что однажды его именем назовут одну из сумок Marc Jacobs и он временами будет перекидываться твитами со Стефано Габбана?

Все это произошло за четыре года ведения блога Bryanboy. Фирменный жест Брайана — наигранный взмах рукой, держащей брендовую сумку, — стал таким же знаковым для конца нулевых, как бамстеры МакКуина для середины 90-х.

Слева Брайан, справа рекламная кампания Fendi F/W 2006

В блоге Брайан не только демонстрировал наряды, обсуждал последние показы, делился сокровенным (например, рассказал, как он влюбился в парня в 12 лет, а также опубликовал свой отрицательный результат теста на ВИЧ), но и утвердил новый блогерский жанр — делиться покупками и комментировать их так, словно пытаешься продать вещи зрителю. Он же установил планку, ниже которой бренды, желающие подружиться с блогером, опускаться не могли: международные перелеты, плата за появление на мероприятии, дорогостоящие подарки и многое другое, что обычно значится в райдере знаменитостей. В 2011 году Брайан подписал контракт с агентством CAA, которое до сих пор ведет популярных блогеров и звезд по всему миру.

Bryanboy на показе Marc Jacobs, осень 2009 © Billy Farrell/Patrick McMullan via Getty Images

В 2010 году журнал Vogue назвал Брайана одним из девяти блогеров, которые способны заставить «мировую индустрию сесть и обратить на них внимание». А когда он признался изданию New York, что в 2010 году заработал $100 000 за год , произошел скандал. Издания одно за другим выставляли эту цифру в заголовке, провоцируя читателей недоумевать — как человек, которого еще вчера считали никем, сегодня зарабатывает больше, чем модный редактор глянца? А между тем именно эта новость породила второе поколение авторов, относящихся к блогингу уже не как к развлечению, а как к настоящему источнику богатства. Но об этом чуть позже. Сейчас все ссылки, ведущие на блог Брайана, переадресовывают на его инстаграм — там он публикует не только кадры из своей жизни, но и нарезки из тиктока, где у него уже больше миллиона подписчиков. BoF даже написали статью «Как инфлюэнсер первой волны стал любимцем поклонения Z». Брайан по-прежнему использует старые фишки для своего контента: придумывает образ, новую коронную фразу — теперь это «Этот день был худшим», и набрасывается на бренды за то, что те копируют его фирменный стиль ведения тиктока.

Тави Гевинсон

Не меньше шуму наделала 11-летняя Тави Гевинсон, которая, несмотря на свой возраст, обращалась со словами не хуже Сюзи Менкес. Ее блог Style Rookie с каждым месяцем набирал все больше последователей: минималистично оформленные записи, фотографии, либо снятые на поляроид, либо обработанные на сторонних сайтах (тогда подобными приемами пользовались единицы), ссылки на источники — складывалось впечатление, будто за Тави стоит хорошо подготовленный в профессиональном смысле взрослый. Однако сколько бы ни говорили о наличии ментора, единственным помощником Тави был ее отец, который помогал девочке передвигаться между шоу и вести коммуникацию с брендами. Style Rookie принес юной блогерше немало бенефитов: в 13 лет она вела колонки в Harper’s Bazaar, Style.com, POP, тогда же стала музой Rodarte, в 14 The New Yorker посвятил ей целый материал, а в 15 запустила собственное издание Rookie. Объединившись с известной журналисткой Джейн Пратт, они без прикрас обсуждали подростковые проблемы, политику, моду, поп-культуру; иногда к написанию статей привлекались звезды, такие как Charli XCX, Граймс, Соланж, Ариана Гранде и многие другие. В 2018 году журнал закрылся — причиной стали финансовые проблемы. Параллельно с блогерской карьерой Тави строила актерскую. Начиная с 2010 года она успела засветиться в шести сериалах и пяти кинолентах — самым известным проектом можно назвать «Королевы крика». Сейчас экс-блогерша снимается в перезапустившейся «Сплетнице».

Тави Гевинсон

Период с 2007 по 2010 год стал поистине знаковым для фешн-блогинга. Как раз в это время Дженни Джейкоб, создательница блога The Coveted, основала комьюнити фешн-блогеров Independent Fashion Bloggers — эдакий «профсоюз», который к 2015 году насчитывал 30 000 активных пользователей. Ресурс помогал блогерам ближе познакомиться с индустрией, задать интересующие вопросы, а также договариваться о коллаборациях между собой . Сайт по-прежнему работает и представляет собой смесь из лайфстайл-издания и обучающего контента по созданию модного блога. В этот же промежуток времени появляются блоги Song of Style Эми Сонг, Jask & Jil стритстайл-вундеркинда Томми Тона, Fashion Toast Руми Нили. Среди всех только Эми сохранила прежний вектор — даже в 2020 году она продолжает вести свой блог, делиться идеями для образов и рассказывать про свою беззаботную жизнь. Сюзанна Лау, опередившая эту троицу всего на год, завела Style Bubble в 2006 году, а уже 2008 году значилась веб-редактором Dazed Digital. Эту должность девушка оставила в 2010 году, поскольку из‑за 12-часовой работы ей приходилось отказываться от выгодных рекламных проектов. Однако вскоре статьи Сьюзи стали вновь появляться на Dazed и в других авторитетных изданиях — например, недавно в The Guardian вышел материал Сюзанны о влиянии Covid-19 на модную индустрию. Томми Тон — фотограф, который на протяжении многих лет наполнял сайт Style.com, — внезапно стал дизайнером. Судя по тому, что и Эми Сонг, и Руми Нили запустили свои линии одежды, он пошел по проторенной дорожке инфлюэнсеров первой волны.

Блогинг больше не хобби, а серьезная работа После того как мир окончательно убедился в том, что блогеры не только неотъемлемая часть информационного поля, но и довольно привлекательный источник заработка, в блогосфере стали появляться уже не просто авторы, а настоящие медиаменеджеры. Леандра Медин и Кьяра Ферраньи — самые яркие представительницы блогеров начала 10-х. Леандра, на тот момент студентка и жительница Манхэттена, совместила на своей страничке все необходимое для быстрого роста подписчиков: неординарный стиль, отличительную самоиронию и доступ к люксовой одежды . Спустя всего три года она перепрофилировала блог в настоящее СМИ с сотрудниками и стажерами — Man Repeller. Параллельно с этим блогерша посещала модные показы, снималась для журналов, писала книгу и делилась личной жизнью в инстаграме. Кстати, наличие инстаграма — еще одно отличие от блогеров, начинавших до 2010 года. У нового поколения появилось такое явление, как кроссплатформинг, которое они успешно использовали. Да и сама площадка для блогов Blogger существенно изменилась: упростилось оформление блога, поста, комментариев, загрузки фотографий и многое другое. Единственное, что не изменилось, — это снисходительное и местами откровенно презрительное отношение крупных изданий . Как только спало ощущение новизны, журналы стали позволять себе едкие комментарии в сторону блогеров, а авторитетные медиа не скупились на колонки про закат эры инфлюэнсеров. Например, Vogue в лице Салли Сингер и Сары Мовер называли блогеров, позирующих перед стритстайл-фотографами, «жалкими», «печальными» и советовали «сменить работу», а статья The New York Times «Цирк моды» авторства Сьюзи Менкес вошла в анналы. Разбирая каждое движение блогеров на неделе моды, она не оставляла от них камня на камне. Конечно, такой опус не мог остаться без реакции — Леандра Медин посвятила целую статью на Man Repeller, объясняющую, что в звании «блогер» нет ничего плохого. Сейчас прочитать ее ответ невозможно — после нескольких попыток отбелить репутацию сайта, который обвиняли в отсутствии инклюзивности, он закрылся.

Кьяра и Валентина Ферраньи во время Недели моды в Париже, сентябрь 2018 © Matthew Sperzel/Getty Images

В июле 2012 года Медин сказала Business of Fashion: « Возможно, я монетизируюсь лучше, чем мой сайт ». Никакого сомнения здесь быть не должно, ведь цифры говорят сами за себя: в 2012 году заработок Медин состоял по большей части из средств от участия в коллаборациях. Она создавала топы для Superga, слиперы для Del Toro и украшения для Dannijo. Итальянский блогер Кьяра Ферраньи всего за три года существования блога The Blonde Salad сумела достичь цифры 12 миллионов просмотров в месяц, выпустить книгу и запустить свой бренд одежды. В 2013 году она запустила собственный бренд одежды, который сейчас продается практически на всех ведущих онлайн-площадках, в том числе на Farfetch. В 2015 году испанский Vogue поставил блогершу на обложку, а в 2017-м Forbes отдал ей первое место в номинации «Топ инфлюэнсер». Кьяра изначально целилась в люкс-сегмент, даже когда никто не верил, что блогеры могут продавать что‑то дороже мастер-классов по макияжу.

В 2018 году бренд Evian запустил коллаборацию с блогером, и на Кьяру обрушилась волна критики: люди недоумевали, как вода может стоить 8 евро, когда в мире каждый 10-й человек не имеет к ней доступа. Правда, когда марка выпускала подобные кампании с Жан-Полем Готье, Александром Ваном, Эли Саабом и другими деятелями моды, на этот факт никто не обращал внимания.

Наивно утверждать, что успех Кьяры пришел к ней только за счет ее умения одеваться. С самого начала ей помогал теперь уже бывший бойфренд, маркетолог Риккардо Поццоли. «Тогда блогеры считались обычными энтузиастами, которые не имеют ничего общего с миром моды, и я стал нарабатывать связи. Писал модным домам, их маркетологам и в результате общения понял, что им не хватает людей, которые посещали бы мероприятия, постили фотографии и делились пережитым в более личной форме, чем это делали журналисты. Так я начал нанимать людей и выстраивать команду, которая вела клиентов как агентство — получали бриф, создавали редакционный план, продюсировали контент и выдавали все это в блог. Мы делали все очень профессионально с самого начала», — рассказал Поццоли в интервью изданию CEO Today. Он расписал целую стратегию по выходу в люксовый сегмент: блогерша и ее агент намеренно отказывались от денежных проектов, не соответствующих имиджу Кьяры, и порой работали бесплатно с крупными рекламодателями, чтобы в будущем заиметь презентабельное портфолио.

К слову, Ферраньи это удалось: свадебное платье Dior, в котором Кьяра выходила замуж в 2018 году за рэпера Fedez, по медиавовлеченности обогнало свадебный наряд Меган Маркл . Как подсчитали аналитики, эта свадьба помогла сэкономить Dior порядка 5,2 миллиона долларов на рекламе в сети. А что происходило в России? Соня Есьман завела свой Youtube-канал в 2009 году, и сначала это был англоязычный блог — там она рассказывала, как стать актером. На русский язык девушка переключилась в 2011 году, ее первые видео были посвящены урокам макияжа. Мало кто знает, что до видеоблога Соня завела печатный — Class is Internal, где рассказывала о жизни и делилась луками, которые также размещала на популярной тогда платформе LookBook.com. По словам Алины Муравьевой, администратора официальной фан-странички в социальной сети «ВКонтакте», Соня привлекала своих подписчиков за счет «мировозрения, контента и того факта, что она — русская канадка». В какой‑то момент Есьман заняла сразу три ниши, востребованные в российском рекламном сегменте, — мода, бьюти и лайфстайл. У нее в портфолио значатся контракт с Dior, сотрудничество с Victoria’s Secret, I Am Studios, Pinko, Furla и многими другими брендами, она прошлась по подиуму на показе Zadig & Voltaire, попробовала себя в кино — например, ее можно увидеть в одном из эпизодов сериала «Форс-мажоры» и на заднем плане в фильме «Жестокие игры» (2011), а также снялась в музыкальном клипе Hayley Kiyoko на песню «Cliffs Edge», но главной ее страстью всегда был моделинг. В отличие от своих зарубежных коллег Соня так и не запустила свой бренд одежды и не выпустила ни одной книги. Сейчас Соня практически полностью переключилась на англоговорящую публику — исключением остается ее русскоязычный Youtube, куда она до сих пор выставляет видео в жанре лайфстайл-блога; девушка продолжает работать моделью и делать рекламные интеграции в своем инстаграме. Сейчас фан-группа, как говорит Муравьева, практически не ведется: «Там нет того актива, как год или два назад». В конце мая 2020 года на канале Надежды Стрелец выходит видео «Профессия мечты — инфлюэнсер». Гости — популярные фешн-блогеры, которые рассказывают о стиле и моде на просторах инстаграма и ютьюба. Среди приглашенных одна из старожил этой сферы — София Елисеева. Начиная с декабря 2010 года она вела дневник Sophie’s Avenue в духе современных телеграм-каналов: публиковала не только образы, но и новости индустрии, разбирала новые коллекции и коллаборации.

Дарья Куниловская, Евгения Эплбум и Софи Елисеева на показе на подиуме в рамках Vogue Fashion Dubai, осень 2014 © Luca Teuchmann/Getty Images for Vogue & The Dubai Mall

В ролике поднимается тема, о которой мы уже говорили выше, — противостояние модных блогеров и редакторов. Софи заявляет, что, несмотря на то что прошло уже много времени, в индустрии практически ничего не изменилось. Редакторы все так же свысока смотрят на блогеров. С ней согласна и Мария Колосова, больше известная как автор блога @kyklamasha. «На тему противостояния модных блогеров и редакторов я могла бы написать книгу. <…> Когда мой блог был на пике популярности, я как раз переходила из SNC в Harper’s Bazaar (Мария работала редактором моды. — Прим. ред.), блогерство считалось чем‑то вроде зазнайства, выпячивания себя. Было много насмешек, иронии, кто‑то даже отворачивался во время Недель мод в Милане и Париже. Я долго переживала этот холодный буллинг, но в итоге я правильно поступила, сделав ставку на себя». Мария, по ее словам, была одна из первых, кто завел модный блог в России. «Шестая или седьмая точно», — комментирует она. Вдохновением послужил блог Gary Pepper Николь Уорн, именно оттуда она почерпнула манеру ведения блога и формат фотографий. Соответствовать высокому уровню помогал ей бывший бойфренд, фотограф Стас Алексеев. «Я сказала ему: давай делать такой блог, чтобы фотографии могли оказаться в любом эдиториале, на любом языке мира. Мне кажется, у нас это получилось». Однако самой первой фешн-блог в России завела Дарья Куниловская. Сейчас она пишет книгу, трудится над собственным проектом в сфере кино, работает стилистом и имиджмейкером, в том числе у мужчин-политиков и бизнесменов. Ее Fashion-Daily появился в начале 2009 года на платформе ЖЖ. Многие писали, что она единственный блогер, кто действительно разбирается в моде. Как рассказала Куниловская, ее знания формировались из большого количества прочитанных книг и американских и британских журналов, платной подписки на WWD и курсов в Институте дизайна и искусства Марангони; позже ей удалось познакомиться с самими представителями индустрии, и она брала новости непосредственно у инсайдеров. Куниловская по-прежнему считает себя блогером, но сейчас не готова концентрироваться только на этой деятельности. «Вновь много и вдумчиво я начну писать чуть позже, когда до нашего рынка дойдет волна потребности в лонгридах, которая уже давно появилась на Западе», — подчеркнула она.

Практически ни у кого из вышеперечисленных героев блоги не сохранились.

Мария Колосова, полностью перешедшая в инстаграм, рассказывает: «Я поняла, что блогерство в том формате, который хочет потреблять большинство, мне наскучило, поэтому выбрала что‑то более компактное и комфортное». Те, кто нашел в себе силы продолжать вести публичный образ жизни, пробуют новые форматы и соцсети, но большинство с облегчением исследуют другие аспекты жизни, далекие от блогерства .