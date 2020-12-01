В июле прошлого года стало известно, что сериал о жизни богатых подростков Нью-Йорка возвращается: «Сплетницу» решил перезапустить НВО. И только недавно стали появляться первые кадры с бэкстейджа съемок: выяснилось, что у сериала не только новая повестка с оглядкой на современные социальные реалии, но и новый кастинг.

Выбор актерского состава максимально соответствует принципам diversity: в кадре теперь не только белые актеры. Одну из ведущих ролей играет Уитни Пик — вот что известно о девушке, которую скоро будут упоминать не реже, чем Зендаю.

Биография и творчество

Уитни Пик родилась в Кампале — столице африканского государства Уганда. Там она прожила 10 лет, после чего переехала с семьей в Канаду, где поселилась в Ванкувере. Cейчас актрисе 17 лет. Самая известная актерская работы Уитни — «Леденящие душу приключения Сабрины»: сериал о ведьме, которая пытается найти истинную себя между натурами смертной и злой волшебницы. Пик присоединилась к съемкам последних двух сезонов «Сабрины» и сыграла второстепенную роль Джудит Блэквуд. Также актрису можно увидеть в фильме о подпольном казино «Большая игра», мелодраме «Поцелуй у костра», детективе «Я — зомби» и сериале «Домой засветло».

О «Сплетнице»

До начала съемок Уитни поделилась с журналистами, что не может поверить в реальность всего происходящего: «Я пока не ощущаю, что все это реально, и переживаю, как аудитория воспримет сериал. В то же время я очень рада принять этот челлендж: мне не терпится увидеть команду и приступить к съемкам».

Стиль — в жизни и в сериале

Образы Уитни соответствуют возрасту и стилю жизни семнадцатилетнего канадского подростка: это объемные голубые джинсы, кеды на все случаи жизни, свободные комбинезоны, самодельные топы из платка и даже дреды. А вот в сериале, кажется, актрису можно будет увидеть в более взрослых женственных нарядах: например, в платье-футляре из золотых пайеток или в серебряном мини — и там, и там босоножки на каблуке. Кстати, актриса принимает активное участие в фешен-съемках, а еще успела побывать на двух онлайн-показах — Miu Miu и Chanel.

Уход и макияж

Такое же внимание, как одежде, актриса уделяет и уходу за кожей. «Для меня это важная часть в целом внимания к себе и своему телу. Уход за кожей — это в первую очередь возможность расслабиться и создать самой себе атмосферу спокойствия». Что касается декоративной косметики, то Уитни предпочитает «макияж без макияжа», хотя на дистанционном показе Chanel ее можно было увидеть с красными губами.