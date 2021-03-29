Не так давно мы рассказывали о Good News. Основной профиль молодой прогрессивной марки из Лондона — лаконичные кеды на каждый день. И в случае с ее обувью интересен не только продукт, но и то, как его производят. Подошвы Good News создаются из переработанной резины, а верх кед — из органических или биоразлагаемых материалов.

Во многом именно подход и позиция бренда способствовали его успеху и появлению на онлайн-витринах крупных ретейлеров. В этом сезоне, помимо регулярной коллекции, Good News выпускает коллаборацию с H&M.

В совместный релиз вошли кеды для взрослых и детей в узнаваемом стиле Good News. Стороны соблюли баланс, поэтому наряду со сдержанными расцветками здесь есть и яркие, с принтами. Помимо кед на каждый день, в коллекции также представлены эффектные тапочки.