Платья из тюля, шлепанцы с перьями, рубашка с фотопринтом и другие нарядные вещи будут представлены онлайн с 11 марта.
Платье, 9999 р. Когда вы немного Золушка и немного Кортни Лав
Платье, 8999 р. То ли платье, то ли пыльник с акцентом на груди
Платье, 3999 р. Помимо пышных платьев и рюшей в коллекции есть такое прекрасное дезабилье
Блуза, 3499 р. Полупрозрачную блузу носите поверх простой комбинации, белой футболки или топа-бандо
Юбка, 4999 р. Относительно умеренная нарядность этой юбки позволяет застилизовать ее даже в офисный лук
Мужская парка, 14 999 р. Базовая и практичная парка на весну. Капюшон, четыре вместительных кармана и застежка на пуговицах — ничего лишнего
Мужская рубашка, 5999 р. Розовая рубашка, которую не захочется носить под пиджаком
Мужской кардиган, 5999 р. Идеальный по всем внешним параметрам кардиган: фактурный материал, достаточно высокая застежка и накладные карманы
Мужские брюки, 3999 р. Просто хорошие черные брюки, в меру расслабленные и уместные при создании формальных образов
Сабо, 18 999 р. Обувь, которую может одновременно носить и поклонница джапанизма, и фанатка Карди Би
Сумка, 3999 р. Можно носить по очереди с младшей сестрой
Очки, 4999 р. Гиперромантичные очки — альтернатива «кошечкам» и линзам-сердечкам