Шляпа, панама, косынка, кепка, берет: часто мы забываем, сколько на самом деле есть альтернатив у опостылевшей за зиму шапки. А межсезонье — отличный период для того, чтобы выгулять их все. «Афиша Daily» подсмотрела, как это делают модные инфлюэнсеры.

Фетровая шляпа + плащ в тон

Шляпа — пожалуй, самый сложный в плане стилизации аксессуар. Чтобы не выглядеть в ней как девушка с сайта Lookbook образца 2010 года, а также не заиграться с ковбойской тематикой, щедро снабдите лук максимально современными вещами. Вам помогут непромокаемый цветной плащ, белый деним, трикотаж в лапшу и актуальные сейчас сумки для телефона. От казаков откажитесь в пользу челси с квадратным мысом.

Плюшевая панама + спортивный костюм

Панамы — сильно недооцененный головной убор: носить их можно не только летом (и не только на пляже), но и в любой другой сезон — просто выбирайте подходящий материал. Плюшевую панаму можно надевать уже сейчас: она впишется как в формальные городские комплекты с пальто и ботинками, так и в расслабленные полуспортивные образы. Кстати, некоторые носят подобную панаму и зимой, а если у вас мерзнут уши, можно поддеть косынку.

Яркая косынка + монохромный комплект

Дизайнеры пророчили нам тренд на косынки еще год назад, но пока в гардеробах россиянок они приживаются с трудом. Возможно, дело в национальном бэкграунде. Хотя тут можно использовать то же правило, что и со шляпами — просто сопроводите косынку модным городским комплектом. Используйте оверсайз-плащ, свободную рубашку и брюки, дополнив аутфит контрастными аксессуарами.

Кепка + пальто до пола и кроссовки

Еще один пример того, каким удачным может быть прием смешения разных стилей. Мы привыкли носить кепку со спортивными вещами, но она круто смотрится и с нарочито романтичными платьями, и с классическими пальто. Последний прием те же модные блогеры используют особенно активно, дополняя лук свободными джоггерами и «папиными» кроссовками.

Цветной берет + колор-блок

Возьмите яркий берет и постройте от него весь комплект. Чтобы не запутаться в сочетаниях, попробуйте остановиться всего на трех цветах, как в примере выше. Подсмотреть комбинации оттенков можно не только у блогеров, но и на подиуме: например, тот же оранжевый комбинируется с лимонным и белым, а розовый сочетается с салатовым и ультрамариновым.

И еще несколько образов с весенними головными уборами для вдохновения:

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