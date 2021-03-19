Шляпа, панама, косынка, кепка, берет: часто мы забываем, сколько на самом деле есть альтернатив у опостылевшей за зиму шапки. А межсезонье — отличный период для того, чтобы выгулять их все. «Афиша Daily» подсмотрела, как это делают модные инфлюэнсеры.

Фетровая шляпа + плащ в тон

Шляпа — пожалуй, самый сложный в плане стилизации аксессуар. Чтобы не выглядеть в ней как девушка с сайта Lookbook образца 2010 года, а также не заиграться с ковбойской тематикой, щедро снабдите лук максимально современными вещами. Вам помогут непромокаемый цветной плащ, белый деним, трикотаж в лапшу и актуальные сейчас сумки для телефона. От казаков откажитесь в пользу челси с квадратным мысом.

Поло COS

6990 р.

Дождевик Rains

10 269 р.

Сумка COS

3990 р.

Шляпа Cocoshnik

12 000 р.

Сапоги Arket

21 900 р.

Джинсы Weekday

3499 р.

Плюшевая панама + спортивный костюм

Панамы — сильно недооцененный головной убор: носить их можно не только летом (и не только на пляже), но и в любой другой сезон — просто выбирайте подходящий материал. Плюшевую панаму можно надевать уже сейчас: она впишется как в формальные городские комплекты с пальто и ботинками, так и в расслабленные полуспортивные образы. Кстати, некоторые носят подобную панаму и зимой, а если у вас мерзнут уши, можно поддеть косынку.

Панама Kangol

6300 р.

Свитшот Lime

2999 р.

Брюки Lime

2999 р.

Очки Weekday

1499 р.

Сумка Zara

2999 р.

Сабо Crocs

3999 р.

Яркая косынка + монохромный комплект

Дизайнеры пророчили нам тренд на косынки еще год назад, но пока в гардеробах россиянок они приживаются с трудом. Возможно, дело в национальном бэкграунде. Хотя тут можно использовать то же правило, что и со шляпами — просто сопроводите косынку модным городским комплектом. Используйте оверсайз-плащ, свободную рубашку и брюки, дополнив аутфит контрастными аксессуарами.

Косынка Zara

1199 р.

Тренч & Other Stories

10 990 р.

Ремень Lime

899 р.

Брюки Uniqlo

1999 р.

Рубашка Uniqlo

1999 р.

Босоножки Mango

3599 р.

Кепка + пальто до пола и кроссовки

Еще один пример того, каким удачным может быть прием смешения разных стилей. Мы привыкли носить кепку со спортивными вещами, но она круто смотрится и с нарочито романтичными платьями, и с классическими пальто. Последний прием те же модные блогеры используют особенно активно, дополняя лук свободными джоггерами и «папиными» кроссовками.

Брюки ZNY

4900 р.

Кепка Kangol

4800 р.

Пальто COS

13 993 р.

Топ Weekday

1699 р.

Кроссовки Asics

3995 р.

Сумка Ekonika

9990 р.

Цветной берет + колор-блок

Возьмите яркий берет и постройте от него весь комплект. Чтобы не запутаться в сочетаниях, попробуйте остановиться всего на трех цветах, как в примере выше. Подсмотреть комбинации оттенков можно не только у блогеров, но и на подиуме: например, тот же оранжевый комбинируется с лимонным и белым, а розовый сочетается с салатовым и ультрамариновым.

Очки Retrosuperfuture

13 291 р.

Берет Kangol

6300 р.

Платок «Модные истории»

1075 р.

Сумка Dondup

13 375 р.

Джинсы Weekday

3499 р.

Куртка Local Heroes

9990 р.

Ботинки Trussardi Jeans

5500 р.

И еще несколько образов с весенними головными уборами для вдохновения:

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