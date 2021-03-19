Шляпа, панама, косынка, кепка, берет: часто мы забываем, сколько на самом деле есть альтернатив у опостылевшей за зиму шапки. А межсезонье — отличный период для того, чтобы выгулять их все. «Афиша Daily» подсмотрела, как это делают модные инфлюэнсеры.
Фетровая шляпа + плащ в тон
Шляпа — пожалуй, самый сложный в плане стилизации аксессуар. Чтобы не выглядеть в ней как девушка с сайта Lookbook образца 2010 года, а также не заиграться с ковбойской тематикой, щедро снабдите лук максимально современными вещами. Вам помогут непромокаемый цветной плащ, белый деним, трикотаж в лапшу и актуальные сейчас сумки для телефона. От казаков откажитесь в пользу челси с квадратным мысом.
Поло COS6990 р.
Дождевик Rains10 269 р.
Сумка COS3990 р.
Шляпа Cocoshnik12 000 р.
Сапоги Arket21 900 р.
Плюшевая панама + спортивный костюм
Панамы — сильно недооцененный головной убор: носить их можно не только летом (и не только на пляже), но и в любой другой сезон — просто выбирайте подходящий материал. Плюшевую панаму можно надевать уже сейчас: она впишется как в формальные городские комплекты с пальто и ботинками, так и в расслабленные полуспортивные образы. Кстати, некоторые носят подобную панаму и зимой, а если у вас мерзнут уши, можно поддеть косынку.
Панама Kangol6300 р.
Свитшот Lime2999 р.
Брюки Lime2999 р.
Очки Weekday1499 р.
Сумка Zara2999 р.
Сабо Crocs3999 р.
Яркая косынка + монохромный комплект
Дизайнеры пророчили нам тренд на косынки еще год назад, но пока в гардеробах россиянок они приживаются с трудом. Возможно, дело в национальном бэкграунде. Хотя тут можно использовать то же правило, что и со шляпами — просто сопроводите косынку модным городским комплектом. Используйте оверсайз-плащ, свободную рубашку и брюки, дополнив аутфит контрастными аксессуарами.
Косынка Zara1199 р.
Тренч & Other Stories10 990 р.
Ремень Lime899 р.
Брюки Uniqlo1999 р.
Рубашка Uniqlo1999 р.
Босоножки Mango3599 р.
Кепка + пальто до пола и кроссовки
Еще один пример того, каким удачным может быть прием смешения разных стилей. Мы привыкли носить кепку со спортивными вещами, но она круто смотрится и с нарочито романтичными платьями, и с классическими пальто. Последний прием те же модные блогеры используют особенно активно, дополняя лук свободными джоггерами и «папиными» кроссовками.
Брюки ZNY4900 р.
Кепка Kangol4800 р.
Пальто COS13 993 р.
Топ Weekday1699 р.
Кроссовки Asics3995 р.
Сумка Ekonika9990 р.
Цветной берет + колор-блок
Возьмите яркий берет и постройте от него весь комплект. Чтобы не запутаться в сочетаниях, попробуйте остановиться всего на трех цветах, как в примере выше. Подсмотреть комбинации оттенков можно не только у блогеров, но и на подиуме: например, тот же оранжевый комбинируется с лимонным и белым, а розовый сочетается с салатовым и ультрамариновым.