Предвкушая долгожданное потепление, рассказываем, что стоит сделать с волосами, чтобы снимать шапки с гордостью.

Яркие кончики

Поднадоевший и даже застрявший в 2010-х тренд на волосы омбре (цвет волос плавно переходит из одного в другой от корней до кончиков) в 2019 году трансформировался в яркие или обесцвеченные пряди у лица. Сейчас подобный прием все еще актуален: во-первых, именно так выглядит добрая часть тикток-блогерш, во-вторых, подобное окрашивание хорошо смотрится с высоким хвостом и удлиненной челкой на пробор, как в начале нулевых. Мы предлагаем заглянуть вперед и попробовать окрашивание, которое только движется в сторону России, — контрастные кончики с резким переходом цвета . Лучше всего, открасить только несколько сантиметров длины, чтобы прическа выглядела так, будто кончики слегка окунули в краску. Хорошо, если подобный прием не будет сочетаться с графической укладкой, иначе получится эффект как из журнала парикмахерского мастерства, годами пролежавшего на столике в салоне красоты.

Почти маллет

Пока половина модного сообщества усердно сопротивлялась прическе «спереди бизнес, сзади рок», другие отстригали маллет и ни о чем не жалели. К 2021 году спорная стрижка трансформировалась в нечто менее радикальное: теперь вам следует просить мастера выстричь шегги-маллет . Главное отличие такой прически от классического маллета — в отсутствии резкой разницы в длине волос. Короткие пряди лежат на длинных, а не выстригаются полностью. Грубо говоря, такую прическу получится собрать в хвост.

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Отросшая челка

Представьте, что в первую неделю карантина вы решили отстричь челку. Прошел год, и она превратилась в локоны у лица непонятной длины: до общего уровня волос недотягивает, но и на челку уже не похожа. Не переживайте, это будущая тенденция. Если обратить внимание на работы корейских, японских или тайваньских мастеров, а они, как правило, задают тренды, большая часть их клиентов предпочитает именно такие, многоступенчатые стрижки . Удлиненные прядки хорошо смотрятся вместе с классической короткой челкой и ярким окрашиванием.

Челка из 1970-х

На эпоху «Очень странных дел» и прочей ностальгии по 1980-м наступают песни ABBA, Fleetwood Mac и саундтрек к фильму «Бриолин» «Hopelessly Devoted to You». За прошедший тренд благодарим Netflix, а новый ожидаемо пришел из тиктока. Ничего особенного городить не придется, достаточно выстричь густую челку на пробор и научиться управляться с бигуди.

Яркий «ежик»

Про рисунки на ультракоротких стрижках мы уже писали годами ранее. Казалось, что этот тренд мог быстро выгореть — по крайней мере он не прижился даже после Денниса Родмана. Но и здесь повлияла изоляция. Про повальные стрижки под ноль трубили со всех сторон. Карантин затягивался, волосы отрастали, и тем, кто уже мог похвастаться уверенным «ежиком», надо было что‑то делать. Экспериментировать с подобным окрашиванием можно с легким сердцем: если что не выйдет, волосы всегда можно снова сбрить.