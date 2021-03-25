Вторая часть нашего гида по беспроигрышным вложениям в гардероб.
Твидовый пиджак
Если у вас все еще нет твидового пиджака, то есть как минимум две причины им обзавестись. Во-первых, он гораздо теплее обычных пиджаков и ранней осенью или поздней весной может выполнять роль верхнего слоя одежды. Во-вторых, он гораздо универсальнее любых других пиджаков и предоставляет своему владельцу огромный простор для сочетаний.
Пиджак из твида одинаково уместно будет смотреться как с брюками и ботинками, так и с джинсами и кедами. Про комбинации с водолазками и свитерами и говорить не нужно (идеальный пример — Стив МакКуин в «Буллите»). А еще под пиджак из твида впишется даже тонкая пуховая жилетка.
Свитер из кашемира
Диапазон цен на свитера из кашемира настолько широкий, что порой удивляешься, как много разновидностей премиальной ткани существует. Минималистичные свитера из этого материала можно найти как в масс-маркете вроде Uniqlo, так и у тяжеловесов Brunello Cucinelli.
Мы рекомендуем вкладываться в традиционные цвета: черный, синий, бордовый или же в один из многочисленных оттенков серого. От таких вы с меньшей вероятностью устанете через пару лет. Разнообразие распространяется не только на цветовую палитру, но и на формы. Это может быть классический свитер с круглым или V-образным вырезом, водолазка с высоким или не очень воротником, кардиган или даже поло. Выбор за вами.
Плотная фланелевая рубашка
Мы говорим не о тех базовых моделях из легкой ткани, которая легко тянется во все стороны, а о добротных, порой тяжеловесных фланелевых рубашках вроде тех, что носили лесорубы в прошлом веке. Если подобная ассоциация вас отталкивает, то можно выбрать модель без характерной клетки или с альтернативным узором.
Кроссовки
Да, кроссовки всех утомили. Но есть пары, которые будут актуальны всегда. Это могут быть эффектные раннеры с комбинированным верхом в нарочито винтажном стиле, очередная интерпретация архивных баскетбольных моделей или же премиальная репродукция кед немецкой армии.
Таким кроссовкам найдется место в любом гардеробе, ведь их с легкостью можно сочетать практически со всем. Да, обойдутся они подороже, чем некоторые новинки спортивных брендов, зато упростят процесс составления образов.
Лоферы
О том, что лоферы — это обувь для тех, кто устал от кроссовок, мы уже рассказывали. Они действительно гораздо универсальнее, чем может показаться, и вовсе не требуют обязательного аккомпанемента из формальной одежды. При должной сноровке их можно носить даже со спортивными брюками. Мы ратуем за классические и проверенные временем модели: Weejuns у G.H.Bass & Co., Adrian у Dr. Martens и, конечно, за любимцев Фрэнсиса Форда Копполы — Horsebit у Gucci.