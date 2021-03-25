Вторая часть нашего гида по беспроигрышным вложениям в гардероб.

Подробности по теме Первая часть гида по вдумчивым покупкам на годы вперед Первая часть гида по вдумчивым покупкам на годы вперед

Твидовый пиджак

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Если у вас все еще нет твидового пиджака, то есть как минимум две причины им обзавестись. Во-первых, он гораздо теплее обычных пиджаков и ранней осенью или поздней весной может выполнять роль верхнего слоя одежды. Во-вторых, он гораздо универсальнее любых других пиджаков и предоставляет своему владельцу огромный простор для сочетаний. Пиджак из твида одинаково уместно будет смотреться как с брюками и ботинками, так и с джинсами и кедами. Про комбинации с водолазками и свитерами и говорить не нужно (идеальный пример — Стив МакКуин в «Буллите»). А еще под пиджак из твида впишется даже тонкая пуховая жилетка.

Свитер из кашемира

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Диапазон цен на свитера из кашемира настолько широкий, что порой удивляешься, как много разновидностей премиальной ткани существует. Минималистичные свитера из этого материала можно найти как в масс-маркете вроде Uniqlo, так и у тяжеловесов Brunello Cucinelli. Мы рекомендуем вкладываться в традиционные цвета: черный, синий, бордовый или же в один из многочисленных оттенков серого. От таких вы с меньшей вероятностью устанете через пару лет. Разнообразие распространяется не только на цветовую палитру, но и на формы. Это может быть классический свитер с круглым или V-образным вырезом, водолазка с высоким или не очень воротником, кардиган или даже поло. Выбор за вами.

Плотная фланелевая рубашка

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Мы говорим не о тех базовых моделях из легкой ткани, которая легко тянется во все стороны, а о добротных, порой тяжеловесных фланелевых рубашках вроде тех, что носили лесорубы в прошлом веке. Если подобная ассоциация вас отталкивает, то можно выбрать модель без характерной клетки или с альтернативным узором.

Кроссовки

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Да, кроссовки всех утомили. Но есть пары, которые будут актуальны всегда. Это могут быть эффектные раннеры с комбинированным верхом в нарочито винтажном стиле, очередная интерпретация архивных баскетбольных моделей или же премиальная репродукция кед немецкой армии. Таким кроссовкам найдется место в любом гардеробе, ведь их с легкостью можно сочетать практически со всем. Да, обойдутся они подороже, чем некоторые новинки спортивных брендов, зато упростят процесс составления образов.

Лоферы

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О том, что лоферы — это обувь для тех, кто устал от кроссовок, мы уже рассказывали. Они действительно гораздо универсальнее, чем может показаться, и вовсе не требуют обязательного аккомпанемента из формальной одежды. При должной сноровке их можно носить даже со спортивными брюками. Мы ратуем за классические и проверенные временем модели: Weejuns у G.H.Bass & Co., Adrian у Dr. Martens и, конечно, за любимцев Фрэнсиса Форда Копполы — Horsebit у Gucci.