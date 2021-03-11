Шикарный предмет гардероба, который достоин того, чтобы ходить в нем не только дома.

Puma вместе с творческим коллективом из Бруклина KidSuper Studios представила новую коллаборацию. Она, как и первая совместная коллекция бренда с художниками, вдохновлена футболом. В этот раз капсула получилась менее спортивной и более разнообразной в плане силуэтов, выбора материалов и дизайна. Тут можно найти и флисовый костюм с повторяющимся паттерном в виде лица, и худи с яркой живописью, и небанальные модели обуви — с разноцветными вставками, необычной шнуровкой и липучками.

Самая яркая во всех смыслах вещь из коллаборации Puma х KidSuper — красный халат. Модель с поясом и карманами украшена желтым паттерном из силуэта двух девушек и кобрендингом во всю спину. Такую вещь даже не хочется прятать в спортивной раздевалке: она достойна как минимум выхода в ней на вечеринку у бассейна. Стоимость халата — 21 990 р.

Коллекция Puma х KidSuper Studios уже доступна в Peak Store Moscow, а 13 марта появится на ru.puma.com и в магазинах Puma Select, Brandshop, Kixbox и Sneakerhead.