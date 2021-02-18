У защитника сборной Испании и лондонского «Арсенала» есть чему поучиться.

Стереотип о плохо одетых футболистах возник неспроста. Если вы не осведомлены и не до конца понимаете, насколько ужасно порой выглядели (и даже сейчас выглядят) игроки, то пролистайте этот аккаунт. Конечно же, бывают исключения из правил. Одно из последних — испанский защитник Эктор Бельерин, выступающий за лондонский «Арсенал». Возможно, это самый стильный футболист в мире прямо сейчас. С мнением солидарны Highsnobiety, Dazed и британский Vogue. Еще до пандемии защитник часто выходил в свет, сидел в первых рядах на Лондонской неделе моды и появлялся на фотоотчетах со светских ивентов. Стиль Эктора оценил и Вирджил Абло — дизайнер взял испанца на карандаш и позвал его принять участие в показе в весенне-летней коллекции Louis Vuitton 2020 года. Но все это лирика. Сегодня в России поступит в продажу совместная коллекция Бельерина и шведского масс-маркет-бренда H&M. В день релиза «Афиша Daily» разбирает стиль футболиста и рассказывает, чему у него стоит поучиться.

Совершенствуйте свой стиль

Даже если вы не знали об Экторе (а следовательно, не следили за ним), то все равно сможете увидеть, как эволюционировал его стиль. Просто пролистайте инстаграм-аккаунт футболиста. Эктор прогрессирует не только на поле, но и за его пределами. Он всегда ищет что‑то новое, что‑то, что не успело стать массовым. Один из наших любимых (и наглядных) примеров — обувь Revenge x Storm. Бельерин был в числе первых, кто оценил банальную задумку Йена Коннора создавать кеды на базе классических Vans Old Skool. Сейчас это, конечно, совершенно неактуально, но в 2017–2018-м было признаком осведомленности.

Носите белую майку

Обычная белая майка, которую у нас в стране называют ужасным словом «алкоголичка», на самом-то деле в полном порядке. Вокруг нее с минимальными усилиями можно строить эффектные и в то же время расслабленные образы. Как показывает опыт Эктора, лучше всего белая майка смотрится с рубашками. Выбор ограничивает только ваша фантазия. Это могут быть классические клетчатые рубашки из фланели или гавайские — с пестрыми принтами. Также легитимны модели, вдохновленные стилем игроков в боулинг. Важный вопрос с пуговицами оставим открытым. Застегивать или нет — решайте сами, отталкиваясь от обстоятельств и вашего настроения.

Не забывайте о природе

За пределами поля Эктор известен своей экологической деятельностью. Например, игрок спонсировал организацию One Tree Planted, которая занимается восстановлением лесов на четырех континентах. Также недавно Бельерин купил пакет акций веганского футбольного клуба «Форест Грин Роверс». Он играет в четвертом английском дивизионе. Для справки: ООН сертифицировала клуб как первую команду с нулевым выбросом углерода. «Форест Грин Роверс» настолько прогрессивны, что даже электричество на стадионе обеспечивают солнечные батареи, установленные на трибунах. Любовь к природе проявляется не только крупными финансовыми вложениями. Можно просто обращать внимание на экологические инициативы брендов. Почему бы, например, в следующий раз не приобрести кроссовки из переработанного пластика вместо обычных?

Помните, что сила все еще в простоте

В арсенале Эктора множество ярких и притягивающих внимание вещей, но он, как никто, знает, что сила в простоте. Именно банальные на первый взгляд сочетания укрепляют стиль и обеспечивают беспроигрышные образы. Добротная фланелевая рубашка и вельветовые брюки с защипами? Прекрасно. Белая футболка, голубые джинсы и черные ботинки? Удивительно, но да, все это еще работает. Правда, есть один нюанс: подобные, назовем их простыми, образы Эктор дополняет самыми разными аксессуарами. Это могут быть как серьга в ухе и карабин со связкой ключей, так и часы и солнцезащитные очки.

Носите очки вне зависимости от времени суток

Эктор хорош в игре с аксессуарами. Особенно это касается солнцезащитных очков. Бельерин мастерски подбирает оправы для своей, судя по инстаграму, обширной коллекции и безошибочно вплетает их в как в повседневные, так и в вечерние образы. Чаще всего предпочтение отдается овальной и прямоугольной формам. Что касается толщины оправ, то Эктор не принимает полумер: либо тонкие, едва заметные, либо массивные, сразу бросающиеся в глаза. И теперь самое главное: Эктор использует очки не как практичный, а как имиджевый аксессуар. То есть носит даже тогда, когда в них нет необходимости (например, по вечерам или даже в помещении).