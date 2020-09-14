Первая коллекция сторон.

Спортивный бренд продолжает расширять свой портфель коллабораций. Очередным союзником Puma стал творческий коллектив художников из Бруклина KidSuper Studios. Источником вдохновения для первого совместного релиза стороны обозначили футбол — отсюда яркие джерси и спортивные костюмы. Также в коллекцию вошли худи, кепки и вместительная сумка.

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Разумеется, коллаборация с Puma не обошлась без обуви. KidSuper Studios переосмыслил кроссовки Style Rider, Nitefox, Cell Dome Sock и Oslo City под стать одежде — использовал яркие цветовые сочетания, увлекся асимметрией, умело применил вышивку и другие декоративные приемы.

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