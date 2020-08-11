Датский бренд объединился с классиками денима для созданий женской капсульной коллекции. В совместный мини-релиз сторон вошло всего три позиции: рубашка и платье с рюшами и объемными рукавами, а также джинсы. Все позиции созданы путем апсайклинга и выполнены из винтажного денима Levi’s, который отбирали вручную.

А теперь самое интересное: купить эти мини-шедевры нельзя. Вещи будут доступны исключительно для аренды. По задумке сторон, подобная капсула должна стать очередным напоминанием о важности осознанного потребления.