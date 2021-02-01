Безупречная база от одного из самых стильных игроков современности.

Как уверяют представители H&M, футболист принимал участие во всех этапах создания коллекции — от выбора тканей до разработки дизайна. И в это легко поверить. Мы привыкли, что зачастую коллаборации брендов не имеют ничего общего со своими соавторами. Здесь же все иначе, а одежду из коллекции легко представить на самом Экторе в повседневной жизни.

H&M решил соединить обе страсти игрока и создал с Бельерином капсульную коллекцию. В Edition by Héctor Bellerín вошли базовые и нескучные мужские вещи, полностью созданные из экологичных материалов.

Среди ключевых позиций совместного релиза: легкие парка и анорак из нейлона, куртка из денима и джинсы, вязаные топы и повседневные рубашки с двумя нагрудными карманами, свитшот и худи, а также образцовый брючный костюм бежевого цвета.

Капсульная коллекция Эктора Бельерина для H&M поступит в продажу 18 февраля. Купить вещи можно будет на официальном сайте и в избранных магазинах шведского масс-маркет-бренда.