Эмили Адамс Боде, создательница мужской одежды из винтажных тканей, — первая девушка-дизайнер на мужской Неделе моды в Нью-Йорке в 2016 году. Через два года после запуска ее бренд стал финалистом премии LVMH и получил награду в категории «Дизайнер — открытие года» CFDA. «Афиша Daily» собрала несколько фактов о набирающей популярность марке.
Jay Z носит рубашку Bode на прогулку с ребенком, Кендрик Ламар надевает фирменные вельветовые шорты бренда на съемку клипа, а Гарри Стайлз вообще получает рубашку в единственном экземпляре, сделанную из кружева 70-х годов прошлого века. Стоимость вещей Bode — от $65 за защитную маску с ручной вышивкой и деревянными бусинами 1950-х годов до $1500 за куртку из стеганого одеяла 1930-х годов.
Интерес к винтажу Эмили привили родители, а также тети, дяди и сестры — в семье дизайнера все увлекались антиквариатом: ходили на блошиные рынки, в винтажные лавки, на ярмарки и аукционы. Старинные ткани, игрушки и другие предметы были неотъемлемой частью жизни Боде. То же касается и моды: Эмили всегда рисовала платья и ходила на уроки шитья.
Свою марку Bode дизайнер создала в 2016-м, когда ей было 28 лет. До этого Эмили успела окончить Школу искусств и дизайна Parsons по направлению мужской моды и получить степень философа в Колледже свободных искусств Юджина Лэнга. А затем поработать в Ralph Lauren, Marc Jacobs и женском бренде Reformation.
Мужское направление для бренда было выбрано неслучайно. Еще в детстве Эмили попросила разрешения носить школьную форму для мальчиков: по ее словам, в зимние холода было невозможно гулять в юбке или платье. Удобство и функциональность — именно то, что привлекает Боде в мужской одежде, ей нравятся комплекты, вдохновленные униформой рабочих, а также исторические мужские костюмы со множеством интересных деталей.
Материалы для будущих коллекций Bode закупаются по всему миру: лоскутные одеяла привозят из Массачусетса, Пенсильвании и Огайо. Постельное белье и шерсть — из Франции, Англии и Италии. В путешествиях дизайнер постоянно находится в поиске новых тканей: Эмили посещает все местные выставки и ярмарки антиквариата. А также сотрудничает с дилерами винтажа.
Каждое изделие Bode изготавливается в Нью-Йорке местными портными, которые кроят его вручную. Эмили удалось найти фабрику, готовую выпускать небольшие тиражи и даже единичные экземпляры одежды. Дизайнер может заказать 15 рубашек одной модели, но при этом у них всех будут разные ткани; каждое изделие приходится кроить вручную. Кроме того, Эмили работает с частными портными. Так каждому предмету уделяется гораздо больше времени и внимания, чем на обычном производстве. В будущем Bode планирует открыть собственное ателье.