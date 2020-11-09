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Каждое изделие Bode изготавливается в Нью-Йорке местными портными, которые кроят его вручную. Эмили удалось найти фабрику, готовую выпускать небольшие тиражи и даже единичные экземпляры одежды. Дизайнер может заказать 15 рубашек одной модели, но при этом у них всех будут разные ткани; каждое изделие приходится кроить вручную. Кроме того, Эмили работает с частными портными. Так каждому предмету уделяется гораздо больше времени и внимания, чем на обычном производстве. В будущем Bode планирует открыть собственное ателье.