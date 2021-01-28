Российская мебель для ностальгирующих, детская посуда, на которую приятно смотреть, ресайкл винных бутылок и другие новинки для дома.

Стул Delo Design «Норм»

Каркас из тонких прутьев, который будет навевать воспоминания то ли о барах, то ли о школьной парте.

Цена 7500 р.
Портативный пылесос Xiaomi Mi

Пылесос, визуально напоминающий термос, быстро справится и с клавиатурой (когда вы ее в последний раз чистили?), и с салоном авто.

Цена 3990 р.
Разделочная доска Smart Solutions

Добротная доска из акации не будет визуально захламлять кухню и сохранит достойный внешний вид даже спустя несколько лет.

Цена 750 р.
Комплект постельного белья Tkano Essential

Однотонная линейка постельного белья из гладкой и прочной перкали от российского бренда домашнего текстиля.

Цена 4900 р.
Столик на колесах La Redoute

Узкий столик, который можно загрузить несимпатичными банками с моющими средствами и тряпками, спрятать в ванной и доставать по необходимости.

Цена 3054 р.
Шкатулка из латуни Zara Home

Искусственно состаренное покрытие превращает шкатулку в вещь с вымышленной историей.

Цена 2299 р.
Тарелка Zara Home

Золотая середина между скучной посудой в скандинавском стиле и дешевыми детскими тарелками с вырви глаз иллюстрациями мультяшных героинь.

Цена 999 р.
Увлажнитель воздуха Philips

Среди характеристик прибора есть особенно приятная: увлажнитель сам определяет состояние воздуха и выключается, когда нужная влажность достигнута.

Цена 15 590 р.
Шерстяной плед Arket

Плед из мягкой ягнячьей шерсти желтого цвета актуален для квартир в вечно пасмурной средней полосе.

Цена 6900 р.
Подсвечник Solid Water

Подсвечник российского производителя выполнен из реальной бутылки для вина. А подставка — из ясеня.

Цена 1350 р.
Емкость для хранения Harvest

Хранение может быть красивым: керамическая емкость в виде спелого томата тому доказательство.

Цена 990 р.
Набор для соли и перца Re Table

Посуда, которая будет напоминать вам о море.

Цена 1800 р.
Стеклянная мыльница H&M

Мыльница как будто перенеслась к вам в ванну из детского лагеря.

Цена 599 р.
Ковер Moonk «Ботанические растения»

Еще одна детская вещь для дома, которая не выглядит приторно детской. Ковер изготовлен вручную на севере Индии.

Цена 28 250 р.
Корзина для мусора Umbra

Прониклись идеей корзины для бумаг, как в родном офисе, но не нашли адекватные варианты для дома? Эта модель впишется даже в модный скандинавский интерьер.

Цена 2555 р.
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