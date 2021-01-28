Российская мебель для ностальгирующих, детская посуда, на которую приятно смотреть, ресайкл винных бутылок и другие новинки для дома.
Каркас из тонких прутьев, который будет навевать воспоминания то ли о барах, то ли о школьной парте.
Пылесос, визуально напоминающий термос, быстро справится и с клавиатурой (когда вы ее в последний раз чистили?), и с салоном авто.
Добротная доска из акации не будет визуально захламлять кухню и сохранит достойный внешний вид даже спустя несколько лет.
Однотонная линейка постельного белья из гладкой и прочной перкали от российского бренда домашнего текстиля.
Узкий столик, который можно загрузить несимпатичными банками с моющими средствами и тряпками, спрятать в ванной и доставать по необходимости.
Искусственно состаренное покрытие превращает шкатулку в вещь с вымышленной историей.
Золотая середина между скучной посудой в скандинавском стиле и дешевыми детскими тарелками с вырви глаз иллюстрациями мультяшных героинь.
Среди характеристик прибора есть особенно приятная: увлажнитель сам определяет состояние воздуха и выключается, когда нужная влажность достигнута.
Плед из мягкой ягнячьей шерсти желтого цвета актуален для квартир в вечно пасмурной средней полосе.
Подсвечник российского производителя выполнен из реальной бутылки для вина. А подставка — из ясеня.
Мыльница как будто перенеслась к вам в ванну из детского лагеря.
Еще одна детская вещь для дома, которая не выглядит приторно детской. Ковер изготовлен вручную на севере Индии.
Прониклись идеей корзины для бумаг, как в родном офисе, но не нашли адекватные варианты для дома? Эта модель впишется даже в модный скандинавский интерьер.