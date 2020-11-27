Позитивный штопор, елочные шары в виде ягодиц, шелковый пеньюар и другие новинки ноября.

Штопор Alessi

Штопор, который всегда рад тому, что вы открываете очередную бутылку вина.

Цена 3250 р.
Ежедневник Stradivarius

Блокнот с оптимистичной обложкой вселяет надежду, что в 2021-м все пойдет по плану.

Цена 1299 р.
Корзина Jysk

Сделанная из самой настоящей бумаги корзина выглядит максимально крафтово.

Цена 250 р.
Парфюмированная свеча Yves Rocher

Если праздничное настроение никак не появляется, свеча с ароматом пряного яблока в состоянии все исправить.

Цена 499 р.
Лейка Blomus

Понравится владельцам домашних зимних садиков: длинный носик позволит поливать растения под потолком или в удаленных местах.

Цена 8800 р.
Тарелка «Папино молоко»

Рэпер Хаски выпустил коллекцию эзотерических предметов для дома. Гостям лучше не подавать.

Цена 2499 р.
Полотенце Fred Perry

Почитатели английского бренда даже после душа могут не изменять любимой марке.

Цена 3290 р.
Декоративный фонарь Zara Home

Достойная замена привычному торшеру: в перспективе такой фонарь может оказаться и в летнем саду.

Цена 7999 р.
Пеньюар COS

В 2020-м все переключились на домашний гардероб: дополнить его можно нарядным пеньюаром с добавлением натурального шелка.

Цена 13 990 р.
Тарелка Arket

После каждого ужина можно гадать по изображению на тарелке как по кофейной гуще.

Цена 2900 р.
Набор елочных игрушек Anissa Kermiche

Кажется, самое подходящее украшение для проводов 2020 года найдено.

Цена 8677 р.