Позитивный штопор, елочные шары в виде ягодиц, шелковый пеньюар и другие новинки ноября.
Штопор, который всегда рад тому, что вы открываете очередную бутылку вина.
Блокнот с оптимистичной обложкой вселяет надежду, что в 2021-м все пойдет по плану.
Если праздничное настроение никак не появляется, свеча с ароматом пряного яблока в состоянии все исправить.
Понравится владельцам домашних зимних садиков: длинный носик позволит поливать растения под потолком или в удаленных местах.
Рэпер Хаски выпустил коллекцию эзотерических предметов для дома. Гостям лучше не подавать.
Почитатели английского бренда даже после душа могут не изменять любимой марке.
Достойная замена привычному торшеру: в перспективе такой фонарь может оказаться и в летнем саду.
В 2020-м все переключились на домашний гардероб: дополнить его можно нарядным пеньюаром с добавлением натурального шелка.
После каждого ужина можно гадать по изображению на тарелке как по кофейной гуще.
Кажется, самое подходящее украшение для проводов 2020 года найдено.