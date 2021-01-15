В начале года автор «Магической уборки» Мари Кондо представила коллаборацию своего бренда KonMari с магазином The Container Store, куда вошли предметы для хранения. Пока бамбуковые лотки и льняные боксы из коллаборации недоступны в России, мы собрали 12 необычных органайзеров из локальных магазинов.

Настольный органайзер The Sarai

Чтобы судорожно не искать ручку при важном звонке или не пролить чай на смартфон, лучше держать подобные вещи в надежном месте. Например, в таком компактном деревянном органайзере.

Деревянная подставка для яиц Retable

Если вас уже захватил тренд на интерьеры в стиле эко, тогда смело меняйте заводские пластиковые подставки для яиц в холодильнике на деревянные. А для фуд-блогеров, которые собирают красивый реквизит в кадр, это вообще маст-хэв.

Карман на стул Space of Mori

Поддержать порядок на кухне поможет такая неочевидная вещь, как карман, подвешенный на спинку стула. В него можно прятать не только журналы, но и, к примеру, полотенца или детские игрушки.

Лестница Salt & Sand

Компактная альтернатива стеллажу: лестницу можно прислонить к стене в любой части квартиры — от прихожей и ванной до кухни и гардеробной. Также она легко заменит тот самый похороненный под грудой одежды стул в спальне.

Цена По запросу

Набор корзин Iknit

Мы привыкли использовать корзины только для грязного белья, но у них может быть множество других назначений. Кто‑то складывает в них и чистое белье тоже, кто‑то собирает туда игрушки, а в маленьких корзинках можно хранить хоть столовые приборы, хоть письменные принадлежности.

Коробка для чая Jysk

Номинально это коробка для чая, но по факту ее можно использовать и для украшений, и для мелкой канцелярии, и для хобби вроде бисероплетения. А также просто для декора, сложив туда ракушки с моря или коллекционные монеты.

Боксы для обуви The Bonny Box

Продвинутые фанаты хранения фотографируют свою обувь, распечатывают снимки и приклеивают к коробке, чтобы быстро находить нужную пару. Но есть еще один выход: использовать прозрачные пластиковые боксы. Кстати, у этого же магазина можно найти органайзеры из идентичного материала для хранения косметики.

Цена 7000 р.

Туалетный стол Tivara

Стол с секретом понравится тем, кто будет использовать его в качестве рабочего места, чтобы убирать туда книги, документы, ручки и т. д. А также тем, кто планирует за ним краситься: во внутренних ящиках можно хранить косметику, а к крышке приделано зеркало.

Винтажная газетница

Газетницу (или журнальницу) редко встретишь в интерьере, хотя эта вещь довольно утилитарная. Даже если прессу в вашей семье читают нечасто, для книг точно пригодится. Подсказка: можно поставить газетницу в туалетной комнате.

Цена По запросу

Держатель для украшений Umbra

Держателей для украшений сейчас можно найти практически в любом интерьерном магазине, но дьявол, как известно, в деталях. У этой модели стойки разной высоты для серег, браслетов и цепочек, а также устойчивая стеклянная основа для гвоздиков и колец.

Ящик Aykasa

Пластиковые ящики, которые мы привыкли видеть на овощных рынках, можно приспособить и для дома. Они идеально подойдут для хранения обуви и сумок, кухонной утвари, письменных принадлежностей, бытовой химии, косметики и т. д. Боксы можно ставить один на другой.

Металлические корзины Antonino Sciortino х Serax

Изделия итальянского дизайнера Антонино Шортино больше напоминают скульптуры, чем емкости для хранения: они сделаны в фирменном стиле художника — из железных прутьев. Несмотря на это, коробы и подставки можно приспособить под аксессуары, журналы и даже посуду. А можно перевернуть и использовать как столики.