Пятый совместный релиз сторон.
Crocs продолжает держаться взятого на коллаборации курса. Судя по ежеквартальным отчетам, новая стратегия уже принесла первые плоды — в этом году прибыль бренда выросла почти на 16% по сравнению с предыдущим.
Вслед за коллаборациями с Джастином Бибером и Bad Bunny Crocs вновь объединился с Post Malone. В пятый по счету совместный релиз вошли две расцветки модели Duet Max Clog — черная и розовая. Обе сохранили грубую подошву, регулируемые задние ремешки и декоративный карабин. Помимо самой обуви, в коллаборации также представлены два набора специально разработанных джиббитсов (приглядитесь к гроздьям винограда, сердцу и желтой резиновой уточке).
В России коллаборационные сабо поступят в продажу 22 декабря. Купить их можно будет на официальном сайте Crocs. Цена за пару вне зависимости от расцветки составит 4999 рублей. Набор джиббитсов из коллаборации обойдется в 599 рублей.