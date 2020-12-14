Crocs продолжает держаться взятого на коллаборации курса. Судя по ежеквартальным отчетам, новая стратегия уже принесла первые плоды — в этом году прибыль бренда выросла почти на 16% по сравнению с предыдущим.

Вслед за коллаборациями с Джастином Бибером и Bad Bunny Crocs вновь объединился с Post Malone. В пятый по счету совместный релиз вошли две расцветки модели Duet Max Clog — черная и розовая. Обе сохранили грубую подошву, регулируемые задние ремешки и декоративный карабин. Помимо самой обуви, в коллаборации также представлены два набора специально разработанных джиббитсов (приглядитесь к гроздьям винограда, сердцу и желтой резиновой уточке).