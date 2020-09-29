Пара украшена тематическими пинами.
Обувной бренд и латиноамериканский хитмейкер объединились для создания совместной версии популярных сабо. Коллаборационная пара получила полностью белую расцветку и посвящена недавней пластинке исполнителя YHLQMDLG.
В качестве декора были выбраны светящиеся в темноте джиббитсы, отсылающие к творчеству Bad Bunny: звезды, планета, эмодзи в виде огонька и, конечно, фирменный логотип в виде кролика.
Коллаборационная пара Crocs и Bad Bunny поступит в продажу сегодня, в 19.00. Купить сабо, выпущенные лимитированным тиражом, можно будет на официальном сайте бренда. Цена вопроса — 4599 рублей.