Обувной бренд и латиноамериканский хитмейкер объединились для создания совместной версии популярных сабо. Коллаборационная пара получила полностью белую расцветку и посвящена недавней пластинке исполнителя YHLQMDLG.

В качестве декора были выбраны светящиеся в темноте джиббитсы, отсылающие к творчеству Bad Bunny: звезды, планета, эмодзи в виде огонька и, конечно, фирменный логотип в виде кролика.