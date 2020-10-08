Вслед за Post Malone и Bad Bunny Crocs выпускает коллаборацию с еще одним поп-артистом первой величины — Джастином Бибером. В основу совместной пары легла самая популярная модель американского бренда Classic Clog. Исполнитель выбрал насыщенную желтую расцветку, отсылающую к его бренду одежды Drew House. К паре идут джибитсы с названием бренда в форме цветов, радуги, медведя и солнца.