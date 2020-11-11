В октябре Майли Сайрус выложила кавер на песню Arctic Monkeys: трек Why’d You Only Call Me When You’re High она исполнила еще в 2014 году, но запись на YouTube-канале MTV появилась совсем недавно. После чего сразу же возник новый челлендж: тиктокеры перевоплощались под эту песню в рок-звезд. Афиша Daily присмотрелась к стилю певицы.

Вообще Майли Сайрус балует фанатов инфоповодами почти через день. Только за последнее время она успела анонсировать релиз нового альбома, выпустить совместный сингл со Стиви Никс и появиться обнаженной в гробу на снимке фотографа Виджата Мохиндры. Одновременно с этим песня Майли Сайрус о вечеринке в США снова попала в чарты на фоне победы Джо Байдена. При этом любое появление певицы на публике — это всегда продуманный до мелочей образ.

Стрижка маллет

Маллет, популярная в 80-х прическа, когда волосы короткие спереди и длинные сзади, снова вернулся в моду. Попробовать его решились только самые смелые: Майли — одна из них. Причем она носит маллет как в приглаженном виде, так и в более традиционном небрежном.

Кожаные вещи

Стилю Майли Сайрус близка эстетика гранжа: певицу можно часто увидеть в коже. Причем как на сцене и съемках, так и в жизни. В первом случае она может одеться в кожаные вещи с ног до головы, а во втором «успокаивает» кожаную одежду простыми предметами гардероба вроде белой майки-алкоголички.

Казаки

Еще один мотив, который часто встречается в луках Майли, — ковбойская тематика. Вне сцены артистка выбирает не привычные всем кроссовки, а казаки. Эту обувь она носит и в нарочито ковбойских образах — с коричневой замшевой курткой и синим денимом. И в более простых — с удлиненным жакетом и обрезанными джинсами. В ее гардеробе есть даже нарядные казаки с серебряным глиттером, а также модель на плоской подошве с пряжками. Кстати, семья Сайрус тоже предпочитает казаки.

Тотал-блэк

Кажется, даже яркой Майли Сайрус иногда хочется отдохнуть от кричащих цветов, блесток и латекса. В такие моменты она выбирает полностью черные луки. При этом, чтобы одежда не слилась в сплошное черное пятно, она миксует текстуры: например, бархат с сатином и мехом или кожу с костюмной тканью. Либо разбавляет черный наряд украшениями из разных металлов.

Украшения в виде цепей

Цепи — любимое украшение Майли: причем речь не только о цепочках на шею, но и о браслетах и даже ремнях. Сайрус придерживается правила «чем больше, тем лучше», наслаивая украшения друг на друга. Выбор певицы падает как на золотые, так и на серебристые цепи.