17 октября отмечает свой день рождения Иван Дорн: певцу, музыканту, продюсеру и актеру исполняется 32 года. К празднику проанализировали стиль артиста и выделили несколько моментов, которые можно использовать в своих образах.

То, что Иван Дорн разбирается не только в музыке, но и в моде стало понятно еще после выхода клипа «Стыцамен»: создатели видеоряда поработали не только над образом артиста, но и уделили внимание лукам второстепенных персонажей (перья и яркий мейк прилагаются). А видео на песню «Collaba», где Дорн сменил три образа (один из которых — женский), окончательно утвердило музыканта в роли иконы стиля. Вот что делает его образы узнаваемыми.

Очки как обязательная часть аутфита

Практически ни один выход Дорна не обходится без солнцезащитных очков; во всяком случае, на улицу точно. Иван выбирает самые разные формы: очки-капельки, как у Джонни Деппа в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе», тонкую металлическую оправу с цветными стеклами, черные непрозрачные очки, сквозь которые почти не видно глаза. Артист, кстати, является лицом бренда очков Polaroid — возможно, поэтому у него такая большая коллекция оправ.

Гавайские рубашки вне зависимости от сезона

Дорн — король гавайских рубашек. На выступлении его можно увидеть в рубашке с ярким абстрактным принтом, на бэкстейдже клипа — в рубашке с цветным паттерном под леопарда. И даже модели с длинным рукавом у Ивана в гавайском стиле — с флористическим принтом.

Бандана всегда и везде

Если долго смотреть на фотографии Дорна, может показаться, что бандана к нему приросла: платок в огурцах стал самым узнаваемым аксессуаром певца. Он носит бандану на манер шапочки и как шейный платок, надевает в паре с солнечными очками и просто повязывает вокруг головы, оставляя кончики-рожки.

Футболки, рубашки и водолазки, заправленные в брюки

Тренд из 70-х, когда было модно носить заправленные топы, прижился в гардеробе Ивана Дорна. Певец заправляет бланковую футболку в голубые джинсы, трикотажную футболку в «лапшу» — в костюмные брюки, а также составляет монолук в красных цветах из водолазки, заправленной в нейлоновые штаны. А на вечерние шоу приходит в образе рок-звезды.

Надписи на футболках и джемперах

И все же центральное место в образах Дорна занимает стритвир. Одна из его главных составляющих — футболки с надписями. Музыкант носит как собственный мерч («Утопить, утопить, утопить весь мир» — строчка из песни «Опомнись»), так и брендированные футболки, например «Рассвета» Толи Титаева и Гоши Рубчинского. А еще ностальгирует по жвачкам «Love is…», использует игру слов и предупреждает о высоком напряжении с помощью липучки на футболке.