Reebok Classic выпускает еще одну летнюю коллаборацию — на этот раз с лос-анджелесским брендом Brain Dead. В основу совместной модели лег силуэт Classic Leather.

Пара получила комбинированный верх из сетки и ворсистой замши земляных оттенков. Разбавляют цветовую палитру верблюжьи и фиолетовые вставки из кожи, а также массивная шнуровка. Вместо традиционного брендинга Reebok на боковых панелях и задниках у модели появились подписи «Brain Dead», нанесенные едва различимым шрифтом.