Reebok всерьез взялся за возвращение сандалий Beatnik, которые наверняка не раз мелькали в вашей инстаграм-ленте. Наибольший успех модель, выпущенная почти 30 лет назад, имела в Японии в 90-х. Именно поэтому первые попытки спортивного бренда по возвращению сандалий были сделаны там.

Сначала в 2018 году был выпущен релиз совместно с брендом Needles и ретейлером Beams. Затем в 2019 году японское подразделение Reebok выпустило ограниченный тираж сольных версий в разных расцветках. И только в этом году модель появится в более широкой продаже.

Первый релиз — коллаборация с лос-анджелесским брендом Pleasures. В основу легла черная расцветка сандалий. Все ключевые особенности модели сохранены: закрытый носок, рифленая подошва, регулируемые ремешки спереди и сзади. Главные отличия — вышитая контрастными белыми нитками паутина на носке и брендинг Pleasures на верхнем ремешке.