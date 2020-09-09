Вайб начала 2000-х встречается с экоинициативами — дизайнеры создают вещи, будто сшитые из поношенных бандан. Показываем, что монохромный вариант принта «пейсли» уместен не только на платках.

Блуза Zara

3299 р.

Куртка Neighborhood

$479

Панама Neighborhood

$91

Кеды Vans Tiger Patchwork

6090 р.

Рубашка MSGM

15 818 р.

Слипоны Amiri

27 688 р.

Рубашка-кимоно Kapital

32 832 р.

Юбка Bershka

1899 р.

Рубашка Zara

2999 р.
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