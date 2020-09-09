Вайб начала 2000-х встречается с экоинициативами — дизайнеры создают вещи, будто сшитые из поношенных бандан. Показываем, что монохромный вариант принта «пейсли» уместен не только на платках.
Блуза Zara3299 р.
Куртка Neighborhood$479
Панама Neighborhood$91
Кеды Vans Tiger Patchwork6090 р.
Рубашка MSGM15 818 р.
Слипоны Amiri27 688 р.
Рубашка-кимоно Kapital32 832 р.
Юбка Bershka1899 р.
Рубашка Zara2999 р.
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