Красный — один из главных цветов этого сезона. На радикальные меры (читай «на костюм красного цвета») готовы пойти далеко не все, даже несмотря на вдохновляющие примеры Alexander McQueen, Givenchy, MSGM и других. В качестве альтернативы можно поискать пиджак и брюки бордового или другого менее яркого оттенка. Если и это вам кажется перебором, можно ограничиться одной вещью красного цвета — курткой, худи, свитером, рубашкой или аксессуаром.

