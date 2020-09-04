Что носить осенью:
7 применимых тенденций для мужчин
Для тех, кто далек от подиумных показов, но хочет быть в курсе происходящего.
Красный цвет
Красный — один из главных цветов этого сезона. На радикальные меры (читай «на костюм красного цвета») готовы пойти далеко не все, даже несмотря на вдохновляющие примеры Alexander McQueen, Givenchy, MSGM и других. В качестве альтернативы можно поискать пиджак и брюки бордового или другого менее яркого оттенка. Если и это вам кажется перебором, можно ограничиться одной вещью красного цвета — курткой, худи, свитером, рубашкой или аксессуаром.
Polo Ralph Lauren, 35119 р.
Jamieson’s of Shetland, 8399 р.
Comme des Garçons Wallets, 12100 р.
ADED, 9500 р.
AMI, £235
Воротники (и не только) из овчины
Верхняя одежда с отделкой из овчины никогда не пропадала с радаров. Из сезона в сезон самые разные бренды от масс-маркета до люкса представляют бесконечные вариации джинсовок, дубленок и полевых курток с выглядывающим наружу мехом. Этой осенью им уделили еще больше внимания. Одинаково уместными будут как длинные пальто с полной отделкой изнутри, так и укороченные куртки с меховым воротником.
Handle With Freedom, 46500 р.
Mr P., £395
Grey Daniele Alessandrini, 22000 р.
Carhartt WIP, 11119 р.
Soulland, 10319 р.
Уютные кардиганы
Классическая для мужского гардероба вещь в этом сезоне выходит на первые роли. Дизайнеры предлагают носить кардиганы как верхнюю одежду и, при возможности, не застегивать их на пуговицы. Ключевые тезисы для поиска: оверсайз-крой (можно взять на размер больше своего стандартного), нарочито винтажные паттерны, мягкий/объемный/текстурный (нужное подчеркнуть) материал. За вдохновением — к Marni, Salvatore Ferragamo и Givenchy.
Raey, 39520 р.
END. x Beams Plus, 21519 р.
Jamieson’s of Shetland, 15599 р.
Needles, 28700 р.
Zara, 3299 р.
Необычные джинсы
Креативные директоры призывают на сезон отказаться от базовых джинсов и попробовать нестандартные модели. В ход идут декоративные элементы (от страз до нашивок), потертости, грубые швы или принты по всей поверхности. Например, Вирджил Абло и его Off-White предложили пару с огромными карманами на лицевой стороне, Мартин Роуз украсила джинсы узором в стиле барокко, а Пьерпаоло Пиччоли (Valentino) оставляет на дениме послания.
Patta, 7600 р.
Ahluwalia, 29860 р.
Daily Paper, 11300 р.
Loewe Paula’s Ibiza, 34245 р.
Neighborhood, £450
Оверсайз-шарфы
Главный критерий к шарфу этой осенью — объемность. В цене модели с непривычной длиной, шириной и толщиной. Ни в чем себя не ограничивайте: несколько раз обмотайте шарф вокруг шеи, завяжите его легким узлом или же оставьте небрежно висеть на плечах.
Acne Studios, 5519 р.
Barbour, 4384 р.
Polo Ralph Lauren, 6710 р.
SOPHNET., 4399 р.
Jamieson’s of Shetland, 6319 р.
Маленькие сумки через грудь
Если этим летом будете подбирать еще один костюм, то держите в уме, что тонкая полоска переживает очередной ренессанс. Присмотритесь к расслабленным моделям и попробуйте выйти за пределы палитры из черного/синего/серого. Также имеет смысл попробовать комбинации пиджака и брюк с разными узорами.
Carhartt WIP, 3119 р.
JW Anderson, 43608 р.
Loewe, 38622 р.
Pop Trading Company, £55
Porter-Yoshida & Co., 7600 р.
Руки в перчатки
Еще один аксессуар, который в этом сезоне будут выбирать не по практичности, а по внешним параметрам. Вариантов у брендов как никогда много — перчатки найдутся для каждого: изящные кожаные длиной до локтей, универсальные из замши или обычные, словно из детства, шерстяные. Высшим пилотажем будет повторить образ с показа Dries Van Noten.
Dents, 3935 р.
Emporio Armani, 10307 р.
Maison Margiela, 18645 р.
Hestra, £75