Что носить осенью:
7 применимых тенденций для женщин
«Афиша Daily» собрала тренды осенне-зимней моды, на которые стоит обратить внимание.
Металлические вещи
В этом сезоне дизайнеры выбирали сияние со всех сторон. Занятнее всего футуристичная текстура смотрелась на вещах с ретрофасоном — романтичных блузах или летящих платьях. Но если такая эклектика вам не близка, выбирайте, напротив, гиперболизированный хай-тек: серебряную экокожу или металлическую сетку в стиле Paco Rabanne.
Аргайл
Классический узор из ромбов в начале прошлого века популяризовала чуть ли не вечная марка Pringle of Scotland. С тех пор орнамент ассоциируется с британской знатью и прочим высшим обществом. В этом сезоне ромбы снова попадают в гардеробы как часть стиля преппи.
Пэчворк
Осознанность в моде транслируется не только через сокращение использования воды при производстве и создание новых материалов. Есть другой, более наглядный тренд, — апсайклинг. Одежда, сшитая из старых вещей или тканей, как правило, и выглядит экстравагантно.
Правда, не все вещи «из кусочков» экологичны, масс-маркет успешно берет от тенденции исключительно внешнюю составляющую.
Безрукавки
Наконец вещь с подиумов можно не только легко вписать в российские реалии, но и использовать ее утилитарно. Безрукавки и жилеты — вязанные или синтетические — удобная одежда во время переменчивой погоды и резких похолоданий.
Странные рукава
Если за лето вам не успели надоесть рукава-фонарики, можете искать их на свитерах и пиджаках. Для тех, кому гипертрофированная нежность набила оскомину, есть альтернатива: острые, объемные плечи или двойные рукава —чем страннее, тем лучше.
Бахрома
Двадцатые годы XXI века тоже можно назвать ревущими — правда, в другом смысле. Один из главных атрибутов этих времен прошлого века — ярусные платья из бахромы. Сейчас же ниточки, украшающие одежду, появляются на кожаных брюках, замшевых куртках или обрастают бусинами на юбках и топах.
Philosophy Di Lorenzo Serafini, 16 365 р.
Bershka, 4299 р.
Norma Kamali, 10 780 р.
Raye, 16 840 р.
Amen, 11 037 р.
Высокие перчатки
Не просто красивая, но и важная вещь в пандемийные времена. Преющий медицинский латекс осенью стоит заменить на яркие текстильные перчатки до локтя. В конце концов, когда еще можно будет вписать этот атрибут богатой вдовы в повседневный образ.