Пэчворк

Осознанность в моде транслируется не только через сокращение использования воды при производстве и создание новых материалов. Есть другой, более наглядный тренд, — апсайклинг. Одежда, сшитая из старых вещей или тканей, как правило, и выглядит экстравагантно.

Правда, не все вещи «из кусочков» экологичны, масс-маркет успешно берет от тенденции исключительно внешнюю составляющую.