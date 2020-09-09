ЧТО НОСИТЬ

Что носить осенью:
7 применимых тенденций для женщин

Лизавета Шатурова

«Афиша Daily» собрала тренды осенне-зимней моды, на которые стоит обратить внимание.

Металлические вещи

В этом сезоне дизайнеры выбирали сияние со всех сторон. Занятнее всего футуристичная текстура смотрелась на вещах с ретрофасоном — романтичных блузах или летящих платьях. Но если такая эклектика вам не близка, выбирайте, напротив, гиперболизированный хай-тек: серебряную экокожу или металлическую сетку в стиле Paco Rabanne.

MSGM, 16 258 р.

Zara, 3299 р.

Stussy, 7899 р.

Uterqüe, 10 990 р.

Nk, 26 337 р.

Аргайл

Классический узор из ромбов в начале прошлого века популяризовала чуть ли не вечная марка Pringle of Scotland. С тех пор орнамент ассоциируется с британской знатью и прочим высшим обществом. В этом сезоне ромбы снова попадают в гардеробы как часть стиля преппи.

Molly Goddard, 10 903 р

H& M, 1119 р.

Undercover, 19 089 р.

Zara, 2999 р.

Acne Studios, €420

Пэчворк

Осознанность в моде транслируется не только через сокращение использования воды при производстве и создание новых материалов. Есть другой, более наглядный тренд, — апсайклинг. Одежда, сшитая из старых вещей или тканей, как правило, и выглядит экстравагантно.

Правда, не все вещи «из кусочков» экологичны, масс-маркет успешно берет от тенденции исключительно внешнюю составляющую.

Zara, 4299 р.

Monki, $50

Private Couturier, 27 000 р.

Maison Mihara Yasuhiro, 28 389 р.

Needles, $495

Безрукавки

Наконец вещь с подиумов можно не только легко вписать в российские реалии, но и использовать ее утилитарно. Безрукавки и жилеты — вязанные или синтетические — удобная одежда во время переменчивой погоды и резких похолоданий.

Gucci, 30 550 р.

Barbour, 10 228 р.

Andersson Bell, $160

Burberry, 39 500 р.

Mango, 3299 р.

Странные рукава

Если за лето вам не успели надоесть рукава-фонарики, можете искать их на свитерах и пиджаках. Для тех, кому гипертрофированная нежность набила оскомину, есть альтернатива: острые, объемные плечи или двойные рукава —чем страннее, тем лучше.

Zara, 3299 р.

Acne Studios, €690

Ganni, 12 425 р.

JNBY, 5250 р.

Maison Mihara Yasuhiro, 31 796 р.

Бахрома

Двадцатые годы XXI века тоже можно назвать ревущими — правда, в другом смысле. Один из главных атрибутов этих времен прошлого века — ярусные платья из бахромы. Сейчас же ниточки, украшающие одежду, появляются на кожаных брюках, замшевых куртках или обрастают бусинами на юбках и топах.

Philosophy Di Lorenzo Serafini, 16 365 р.

Bershka, 4299 р.

Norma Kamali, 10 780 р.

Raye, 16 840 р.

Amen, 11 037 р.

Высокие перчатки

Не просто красивая, но и важная вещь в пандемийные времена. Преющий медицинский латекс осенью стоит заменить на яркие текстильные перчатки до локтя. В конце концов, когда еще можно будет вписать этот атрибут богатой вдовы в повседневный образ.

Lorentino, 1160 р.

MM6 Maison Margiela, 19 533 р.

Manokhi, 28 043 р.

Pur Pur, 2190 р.

Karl Lagerfeld, 11 027 р.