Британский бренд продолжает праздновать 60-летний юбилей своих классических ботинок «1460». В течение года Dr. Martens уже выпустил коллаборации с Bape, Raf Simons, Yohji Yamamoto, Undercover, Pleasures и Needles.

Очередной релиз юбиляров обошелся без приглашенных брендов. При создании мини-коллекции Colour Pop Dr. Martens вдохновлялся собственными архивами и вернул малоизвестные расцветки ботинок: зеленую, темно-синюю, фиолетовую, кислотно-розовую, холодную серую и мятную. До России, правда, доедут только последние две.

Ботинки из новой коллекции Colour Pop поступят в продажу в этом месяце. В ближайшее время они появятся в официальных точках продаж Dr. Martens. Цена за пару в любой расцветке составит 16 999 рублей.