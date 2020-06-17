Dr. Martens продолжает отмечать 60-летний юбилей ботинок 1460. Вслед за коллаборациями с Bape, Raf Simons, Yohji Yamamoto и Undercover бренд выпускает совместную пару с Pleasures.

Концепция релиза — совмещение эстетики панка и нью-вейва. То есть грубой нешлифованной кожи и глянцевой полированной соответственно. Идея принадлежит основателю Pleasures Алексу Джеймсу и вдохновлена его личной историей. Все просто: будучи подростком, он слушал панк, в то время как его приятели отдавали предпочтение нью-вейву.