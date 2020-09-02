Мы установили лимит в 1000 рублей, купили несколько десятков недорогих парфюмов и собрались редакцией, чтобы отыскать достойные бюджетные духи. В первой серии нашего эксперимента — запахи жвачки, кондиционера для белья и «токсичного» мужчины.

Antonio Banderas Blue Seduction Doses for Men

Николай Овчинников (редактор раздела «Музыка»): Хороший нейтральный запах, с которым можно пойти на совещание. Я бы такое даже взял. Ника Голикова (спецкорреспондент): Кажется, что если он чуть выветрится, то станет приятнее. А пока что резко и похоже на прачечную. Анна Шабашова (стажер): Я чувствую что‑то цитрусовое, а еще похоже на лак для волос. Надежда Афанасьева (редактор раздела «Инфопорно»): Да, что‑то цитрусовое, типичное для мужских духов. Яна Циноева (редактор партнерских материалов): Мне нравится, очень аристократичный запах. Аня Бережняк (дизайнер): Я еще чувствую яблоко. У Hermès есть похожий запах, в зеленом футляре. Юлия Корчагина (автор раздела «Еда»): Мне тоже нравится, пахнет не дешево. Я бы даже подарила такой младшему брату, как первый запах. Не навязчивый и на расстоянии будет приятный.

adopt’ Thé Vert

Николай Овчинников: Как будто я когда‑то это нюхал, что‑то из прошлого, из нулевых… Точно! Это мыло Duru! И это совсем неплохо. Ника Голикова: Кажется, здесь есть какой‑то цитрус. Вообще, пахнет как папин не самый приятный одеколон. Надежда Афанасьева: Похоже на благовония с травами и, возможно, что‑то хвойное, но еще немного чувствуется запах дезодоранта. Алина Капацина (офисный работник): Знакомый запах, довольно приятный. Похоже на Givenchy Oblique Play из 1990-х. Анна Бережняк: Так пахнет в отелях, когда заходишь в чистый номер. Юлия Корчагина: Мне отдает зеленым чаем с лемонграссом. Немного кислый аромат, а если продолжать ассоциации с отелем, то так обычно пахнут гели для душа, которые стоят в номерах. Александра Залесская (редактор раздела «Еда»): И я присоединяюсь к чаю, в «Принцессу Нури» зеленую добавили немного ароматизаторов.

Masaki Matsushima Fluo

Николай Овчинников: Нектар «Мультфрукт», школьная столовая, 2014 год. Алина Капацина: Очень цитрусовый и с ананасом. Ника Голикова: Мне он пахнет так же, как предыдущие, — мыло, детский шампунь, но с ананасом и, может, персиком. Надежда Афанасьева: Я ананас не чувствую. Вообще, похоже на освежитель. Яна Циноева: А мне кажется, что он очень нежный и даже приятный. Анна Бережняк: Это грейпфрут и ментол. От грейпфрута здесь еще такая характерная горечь. Александра Залесская: Мне кажется похожим на Nestea с персиком. Но носить бы я не стала.

adopt’ Groseille Fruits Rouges

Алина Капацина: Запах смородиновых листиков и немного дезодоранта. Анна Шабашова: Да, что‑то ежевичное. Надежда Афанасьева: Я в детстве делала мыло, и как раз был такой ароматизатор «Смородина» — неестественный, но приятный. Ника Голикова: Он быстро выветривается, я его почти не чувствую. Напоминает отдушку детского шампуня. Александра Залесская: Или даже отдушку детской гигиенической помады.

Masaki Matsushima Shiro…

Ника Голикова: Запах кондиционера для одежды — приятный, цветочный, не резкий. Я бы пользовалась, пока что это мой фаворит. Николай Овчинников: Снова флешбэки из детства. Неплохой запах — пахнет чистотой, — но немного мыльный. Анна Шабашова: Напоминает еще отдушку крема для рук. Надежда Афанасьева: Да, есть ассоциации с кремом, косметикой для ухода за кожей. Юлия Корчагина: И еще немного белого чая.

adopt’ Feuilles de Fraisier

Надежда Афанасьева: Это запах детского Orbit. Алина Капацина: Причем не классического, а клубничного! Николай Овчинников: Я в детстве такой жвачкой запах сигарет заедал. Эх, ностальгия… Ника Голикова: Да, это даже не запах духов, а только жвачка. Я ее будто во рту почувствовала. Яна Циноева: Я чувствую немного зелени, скорее клубничный мохито. Анна Бережняк: Вообще, он такой сильный, прямо в воздухе стоит. Юлия Корчагина: Пахнет чупа-чупсом со вкусом яблока. Александра Залесская: Да, такие леденцовые духи, но я тоже чувствую зелень.

Antonio Banderas Her Golden Secret Seduction Doses

Надежда Афанасьева: Похоже на Miss Dior — Натали Портман гуляет по цветам. Мне нравится. Николай Овчинников: Сладенький запах, из 1990-х, будто кто‑то из моих родителей или бабушка пользовались. Ника Голикова: Мне, наоборот, кажется, что это запах для очень молодых девушек, школьниц. Цветочный, но слишком резкий — я бы не стала таким пользоваться. Юлия Корчагина: Пахнет фиалками, пудровый, мягкий [запах] — в общем, приятный и ненавязчивый. Алина Капацина: А мне кажется, очень цветочный и очень вонючий. Аня Бережняк: Приторно, но визуально это такие коттеджкоровые духи.

adopt’ L’eau Virile

Алина Капацина: Классический мужской одеколон. Ничего интересного, как Old Spice. Анна Бережняк: Что‑то такое деревянное. Вот есть голубой Old Spice с медведем, кажется, он так пахнет. Ему подходит слово «токсичный». Юлия Корчагина: Пахнет елками, огурцом и мылом, но неприятно. Ника Голикова: Даже не одеколон, а лосьон после бритья.

Masaki Matsushima Mat Limited

Алина Капацина: Алоэ и огурец, больше ничего не чувствую. Надежда Афанасьева: Пахнет как санитайзер, но, может, это просто спирт в духах. Юлия Корчагина: Пахнет отдушкой увлажняющего крема для лица, еще чем‑то, что напоминает море. Анна Бережняк: Мне нравится, кажется, он очень летний, когда не хочется сладкого. Но чем именно он пахнет, я описать не могу.

adopt’ Poivre Noir Jasmin

Надежда Афанасьева: Мне кажется, что это женские духи, но сложно определить, чем они пахнут. Какая‑то смесь запахов, которая быстро надоест. Ника Голикова: У меня ассоциация с елочкой в машине. И сразу в голову дает. Анна Бережняк: Это пирожное с кремом… очень много крема. Чувство, будто кто‑то рядом очень сильно надушился. Николай Овчинников: А мне похожи на те Kenzo, которыми я пользуюсь, синие такие. Но если долго нюхать, то становятся раздражительно-приторными.