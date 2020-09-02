Мы установили лимит в 1000 рублей, купили несколько десятков недорогих парфюмов и собрались редакцией, чтобы отыскать достойные бюджетные духи. В первой серии нашего эксперимента — запахи жвачки, кондиционера для белья и «токсичного» мужчины.
Antonio Banderas Blue Seduction Doses for Men
Николай Овчинников (редактор раздела «Музыка»): Хороший нейтральный запах, с которым можно пойти на совещание. Я бы такое даже взял.
Ника Голикова (спецкорреспондент): Кажется, что если он чуть выветрится, то станет приятнее. А пока что резко и похоже на прачечную.
Анна Шабашова (стажер): Я чувствую что‑то цитрусовое, а еще похоже на лак для волос.
Надежда Афанасьева (редактор раздела «Инфопорно»): Да, что‑то цитрусовое, типичное для мужских духов.
Яна Циноева (редактор партнерских материалов): Мне нравится, очень аристократичный запах.
Аня Бережняк (дизайнер): Я еще чувствую яблоко. У Hermès есть похожий запах, в зеленом футляре.
Юлия Корчагина (автор раздела «Еда»): Мне тоже нравится, пахнет не дешево. Я бы даже подарила такой младшему брату, как первый запах. Не навязчивый и на расстоянии будет приятный.
adopt’ Thé Vert
Николай Овчинников: Как будто я когда‑то это нюхал, что‑то из прошлого, из нулевых… Точно! Это мыло Duru! И это совсем неплохо.
Ника Голикова: Кажется, здесь есть какой‑то цитрус. Вообще, пахнет как папин не самый приятный одеколон.
Надежда Афанасьева: Похоже на благовония с травами и, возможно, что‑то хвойное, но еще немного чувствуется запах дезодоранта.
Алина Капацина (офисный работник): Знакомый запах, довольно приятный. Похоже на Givenchy Oblique Play из 1990-х.
Анна Бережняк: Так пахнет в отелях, когда заходишь в чистый номер.
Юлия Корчагина: Мне отдает зеленым чаем с лемонграссом. Немного кислый аромат, а если продолжать ассоциации с отелем, то так обычно пахнут гели для душа, которые стоят в номерах.
Александра Залесская (редактор раздела «Еда»): И я присоединяюсь к чаю, в «Принцессу Нури» зеленую добавили немного ароматизаторов.
Masaki Matsushima Fluo
Николай Овчинников: Нектар «Мультфрукт», школьная столовая, 2014 год.
Алина Капацина: Очень цитрусовый и с ананасом.
Ника Голикова: Мне он пахнет так же, как предыдущие, — мыло, детский шампунь, но с ананасом и, может, персиком.
Надежда Афанасьева: Я ананас не чувствую. Вообще, похоже на освежитель.
Яна Циноева: А мне кажется, что он очень нежный и даже приятный.
Анна Бережняк: Это грейпфрут и ментол. От грейпфрута здесь еще такая характерная горечь.
Александра Залесская: Мне кажется похожим на Nestea с персиком. Но носить бы я не стала.
adopt’ Groseille Fruits Rouges
Алина Капацина: Запах смородиновых листиков и немного дезодоранта.
Анна Шабашова: Да, что‑то ежевичное.
Надежда Афанасьева: Я в детстве делала мыло, и как раз был такой ароматизатор «Смородина» — неестественный, но приятный.
Ника Голикова: Он быстро выветривается, я его почти не чувствую. Напоминает отдушку детского шампуня.
Александра Залесская: Или даже отдушку детской гигиенической помады.
Masaki Matsushima Shiro…
Ника Голикова: Запах кондиционера для одежды — приятный, цветочный, не резкий. Я бы пользовалась, пока что это мой фаворит.
Николай Овчинников: Снова флешбэки из детства. Неплохой запах — пахнет чистотой, — но немного мыльный.
Анна Шабашова: Напоминает еще отдушку крема для рук.
Надежда Афанасьева: Да, есть ассоциации с кремом, косметикой для ухода за кожей.
Юлия Корчагина: И еще немного белого чая.
adopt’ Feuilles de Fraisier
Надежда Афанасьева: Это запах детского Orbit.
Алина Капацина: Причем не классического, а клубничного!
Николай Овчинников: Я в детстве такой жвачкой запах сигарет заедал. Эх, ностальгия…
Ника Голикова: Да, это даже не запах духов, а только жвачка. Я ее будто во рту почувствовала.
Яна Циноева: Я чувствую немного зелени, скорее клубничный мохито.
Анна Бережняк: Вообще, он такой сильный, прямо в воздухе стоит.
Юлия Корчагина: Пахнет чупа-чупсом со вкусом яблока.
Александра Залесская: Да, такие леденцовые духи, но я тоже чувствую зелень.
Antonio Banderas Her Golden Secret Seduction Doses
Надежда Афанасьева: Похоже на Miss Dior — Натали Портман гуляет по цветам. Мне нравится.
Николай Овчинников: Сладенький запах, из 1990-х, будто кто‑то из моих родителей или бабушка пользовались.
Ника Голикова: Мне, наоборот, кажется, что это запах для очень молодых девушек, школьниц. Цветочный, но слишком резкий — я бы не стала таким пользоваться.
Юлия Корчагина: Пахнет фиалками, пудровый, мягкий [запах] — в общем, приятный и ненавязчивый.
Алина Капацина: А мне кажется, очень цветочный и очень вонючий.
Аня Бережняк: Приторно, но визуально это такие коттеджкоровые духи.
adopt’ L’eau Virile
Алина Капацина: Классический мужской одеколон. Ничего интересного, как Old Spice.
Анна Бережняк: Что‑то такое деревянное. Вот есть голубой Old Spice с медведем, кажется, он так пахнет. Ему подходит слово «токсичный».
Юлия Корчагина: Пахнет елками, огурцом и мылом, но неприятно.
Ника Голикова: Даже не одеколон, а лосьон после бритья.
Masaki Matsushima Mat Limited
Алина Капацина: Алоэ и огурец, больше ничего не чувствую.
Надежда Афанасьева: Пахнет как санитайзер, но, может, это просто спирт в духах.
Юлия Корчагина: Пахнет отдушкой увлажняющего крема для лица, еще чем‑то, что напоминает море.
Анна Бережняк: Мне нравится, кажется, он очень летний, когда не хочется сладкого. Но чем именно он пахнет, я описать не могу.
adopt’ Poivre Noir Jasmin
Надежда Афанасьева: Мне кажется, что это женские духи, но сложно определить, чем они пахнут. Какая‑то смесь запахов, которая быстро надоест.
Ника Голикова: У меня ассоциация с елочкой в машине. И сразу в голову дает.
Анна Бережняк: Это пирожное с кремом… очень много крема. Чувство, будто кто‑то рядом очень сильно надушился.
Николай Овчинников: А мне похожи на те Kenzo, которыми я пользуюсь, синие такие. Но если долго нюхать, то становятся раздражительно-приторными.