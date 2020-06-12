Найти недорогие духи нетрудно, но обычно они не отличаются изысканностью. Тем не менее и среди ценовой категории до 5000 рублей попадаются бриллианты. Парфюмерный критик Ксения Голованова выбрала для «Афиши Daily» лучшие ароматы, за которые не придется отдать всю зарплату.

Lush Tank Battle Почвоведение

«Лабданум + геосмин = роскошная свекла» — так в своей последней книге отрецензировал Tank Battle парфюмерный критик Лука Турин. Лабданумом в парфюмерии называют абсолют из смолы ладанника, материал со сладким, тягучим, восточным ароматом. А геосмином — вещество с мощным и узнаваемым запахом сырой земли, которое содержится в почве и накапливающей его свекле. Использовать геосмин в духах начали относительно недавно и эффектно, яркие примеры — первый Bat, Zoologist Perfumes и Hermann, État Libre d’Orange, но пока Tank Battle — самый необычный корнеплод на этой маленькой делянке. Аромат одновременно смолисто-сладкий и выраженно сырой, почвенный.

Maison Margiela Replica Springtime in a Park Белый в квадрате

Работа штатным парфюмером Louis Vuitton не мешает Жаку Кавалье сотрудничать с другими марками и концернами: так, в 2019 году он сделал два аромата для Maison Martin Margiela — Coffee Break и Springtime in a Park. Рассказывать о последнем, бледной, но при этом насыщенной цветочно-мускусной композиции, проще всего с помощью сравнений. Например, с картиной Малевича «Белый квадрат»: на ней светлый прямоугольник изображен поверх другого светлого прямоугольника, но оттенки у них немного разные — теплый и холодный, розоватый и серо-голубой. Такое же монохромное впечатление производит Springtime in a Park, cоставленный из нескольких белесых слоев — «прачечных» мускусов, пластмассовых ландышей, прозрачных пластинок китайской груши. И, вопреки своему названию, столь же отвлеченное от природы: обоняя эту «Весну в парке», думаешь не про цветущие деревья, а про силу белого цвета.

H&M Comoro Ylang Хороший иланг-иланг

В 2018 году H&M выпустили парфюмерную коллекцию колоссального размера — 25 ароматов, очень условно поделенных на три вида. Не все успели оценить их различия: некоторые духи были раскуплены так же быстро, как некогда блескучие плоды коллаборации с Balmain, другие — сняты с производства, и в итоге мы не досчитались многого. В числе выживших оказался Comoro Ylang, один из самых интересных ароматов линейки: неожиданно натуралистичный, с камфорными и кожаными оттенками, характерными для заглавного компонента и в природе, и в виде абсолюта. Большая удача — встретить в этой ценовой категории иланг-иланг с сохранным интеллектом.

Histoires de Parfums 1740 Эстетика распада

Изначально ароматы Histoires de Parfums недешевы, но марка раньше многих пополнила линейку «малышами» объемом 15 мл — вполне рабочими, учитывая убийственную стойкость и, как следствие, экономичность духов бренда. Аромат 1740, посвященный маркизу де Саду, — один из тяжеловесов коллекции: пьяная, дегтярная, немного пыльная кожа с полынью и бессмертником, навевающая мысли о темных, жарких мансардах и старинных сундуках с бархатной ветошью. В жару пахнет эффектнее и смелее многих «свежаков»: для такого затхлого декадентства требуется определенное мужество.

Atelier Cologne Vétiver Fatal Ветивер для чистюль

Хороший, пусть и не классический, фруктовый ветивер, отмытый от привычной копоти и земли. Потянул за стебли — а за ними из дерна вдруг выпрыгнули спелый инжир и слива.

Zara Waterlily Tea Dress Почти Jo Malone

Линейка, которую Zara сделали с Джо Малон, основательницей марок Jo Malone London (теперь принадлежит Estée Lauder) и Jo Loves, неровная, но все равно интересная — во всяком случае, интереснее большинства предыдущих духов испанского бренда, по сути, вариаций на темы успешных люксовых ароматов. Есть в коллекции неплохая лаванда (Bohemian Bluebells), смирная тубероза с удаленными когтями (Tubereuse Noir) и даже бюджетный вариант — все-таки не обошлось без заимствований — Pomegranate Noir, одной из лучших композиций Jo Malone (Ebony Wood). На их фоне во всех смыслах свежо выглядит Waterlily Tea Dress, тонкая акватика с зелеными, будто подводными тенями и специфической лилейной прохладой, которую в парфюмерии называют по-разному — то фрезиями, то кувшинками. Нежно и красиво.

Holynose Parfums «Свой» Среди своих

Хорошая российская марка Holynose сделала эти духи для прошлогоднего Moscow Urban Fest, темой которого был умвельт, в переводе с немецкого — «окружающая среда», а в переводе с научного — уникальный мир живого существа, то, как оно воспринимает и взаимодействует с действительностью. Ребята подумали и решили, что самый универсальный запах, понятный любому городскому жителю и входящий в его умвельт, — запах белых мускусов, сопровождающий нас с рождения: в отдушках присыпки и стирального порошка, в средствах для дома, в прачечных и в химчистках и т. д. «Свой», как следствие, получился довольно гигиеническим, но одновременно элегантным — идеальный мускусный запах чистоты, свежий, холодный и немного ландышевый, как срез мыльного бруска.

Massimo Dutti Souffle Marais Вместо Infusion d’Iris

Редкий зверь — хороший и недорогой парфюмерный ирис. Не ледяной, как Iris Poudre, Frédéric Malle, но и не перегретый в амбровой микроволновке. Не угрюмец, но и не весельчак. Не очень пудровый, не слишком мускусный — иными словами, крепкий и ровный ирис с пряной сердцевиной и древесным хвостом.

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