В этом году спортивный бренд празднует 50-летний юбилей одной из своих главных моделей — Superstar. За последние месяцы на базе силуэта вышло предостаточно сильных релизов — от коллабораций с Human Made и Джоной Хиллом до вязаной версии от Фаррелла Уильямса.

Но новая интерпретация Superstar выделяется особенно: она посвящена российской столице. Белые кроссовки с красными полосками и задником получили специальный брендинг: на боковой панели теперь красуется надпись «Суперстар», на заднике — «Москва», на язычке и стельке «Бренд с тремя полосками».