Дань уважения российской столице.
В этом году спортивный бренд празднует 50-летний юбилей одной из своих главных моделей — Superstar. За последние месяцы на базе силуэта вышло предостаточно сильных релизов — от коллабораций с Human Made и Джоной Хиллом до вязаной версии от Фаррелла Уильямса.
Но новая интерпретация Superstar выделяется особенно: она посвящена российской столице. Белые кроссовки с красными полосками и задником получили специальный брендинг: на боковой панели теперь красуется надпись «Суперстар», на заднике — «Москва», на язычке и стельке «Бренд с тремя полосками».
Вместе с новой моделью спортивный бренд также составил одноименный маршрут, в который вошли 14 городских локаций из разных категорий. Цель проекта, поддержать заведения и творческие объединения, столкнувшиеся с финансовыми сложностями во время пандемии. Среди них: гастродуэт Eggsellent, ресторан Leveldva, бары «Голова» и Veladora, кофейни «Сверстник» и «Кутята Coffee Shop», экомагазин «Котомка», студия растений и аксессуаров Plant Me, парикмахерская Cut Cut Cut, маникюрный салон MEL, тату-студия Faux Pas, барбершоп Fjord, магазин виниловых пластинок DiG и бренд ювелирных украшений 10.GRAN Jewelry.
Посвященные Москве кроссовки Superstar уже поступили в продажу. Купить их можно в избранных магазинах и на сайте спортивного бренда. Цена вопроса — 7999 рублей.