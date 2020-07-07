Еще одна беспроигрышная пара на лето.
Спортивный бренд поделился первыми плодами сотрудничества с американским актером и режиссером Джоной Хиллом. В основу коллаборационной пары кроссовок легла классическая модель Superstar, празднующая в этом году 50-летний юбилей.
Джона Хилл сохранил узнаваемый силуэт и верх из белой кожи и сконцентрировался на деталях. На заднике появилась нарочито грубая контрастная строчка и вышивка инициалов JH. На боковую панель Хилл нанес надпись Superstar, имитирующую его собственный почерк. Вместо привычных шнурков предпочел более толстые, декорированные пунктиром. Финальная (и едва заметная) деталь — лев, вышитый под язычком: это отсылка к одной из татуировок Хилла.
Коллаборационные кроссовки Джоны Хилла и adidas Originals поступят в продажу 11 июля. Купить их можно будет на российском сайте спортивного бренда, а также во флагмане на Кузнецком Мосту. Цена за пару — 9999 рублей.